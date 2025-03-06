La idea de la inteligencia artificial general (AGI), IA que puede pensar, razonar y aprender en una amplia gama de tareas a la par que un humano, ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido. Algunos expertos argumentan que AGI está a muchos años de distancia, mientras que otros creen que tal vez nunca sea posible. En otro campo, algunos expertos afirman que AGI no es el objetivo correcto para priorizar. “No debemos olvidar el poder de estos modelos en otros dominios no lingüísticos”, dijo Marina Danilevsky, científica investigadora sénior de IBM, en un episodio del pódcast Mixture of Experts. "Si realmente ampliamos dónde podría usarse esta tecnología... podemos ir a lugares que son mucho más interesantes, mucho más pragmáticos, mucho más prácticos... [en lugar de] perseguir AGI".

Sutton adopta una postura mesurada. Estima una posibilidad entre cuatro de que la IA pueda alcanzar la inteligencia a nivel humano en cinco años y una probabilidad del 50 % en 15 años. Ese es un pronóstico sorprendentemente optimista en comparación con muchos de sus pares, quienes a menudo predicen que aún faltan varias décadas para AGI.

“Todavía se necesitan avances”, reconoció. “Pero nos estamos acercando. La mayor pieza que falta es cómo hacer que los sistemas de IA aprendan de la experiencia de una manera más natural, en lugar de ser conjuntos de datos etiquetados alimentados con cuchara”.

Como lo describe Sutton, uno de los mayores desafíos es enseñar a la IA a dar sentido a la planificación y la abstracción a largo plazo: la capacidad de desglosar problemas complejos en piezas más pequeñas y manejables, como lo hacen los humanos.

“Si te digo que cruces la calle, no piensas en cada pequeño movimiento muscular. Piensas en el objetivo: cruzar la calle. La IA necesita aprender así, a un nivel más alto de abstracción”, explicó Sutton.

Una de sus contribuciones clave al aprendizaje por refuerzo es el concepto de abstracción temporal, que permite que la IA aprenda en pasos en lugar de empantanarse en la microgestión. Esto podría ser crítico para los sistemas de IA que necesitan razonar a largo plazo, algo con lo que los modelos actuales tienen dificultades.

Por ejemplo, un asistente de IA podría generar bien una respuesta a una sola pregunta, pero tener dificultades para mantener una conversación lógica a través de múltiples interacciones o planificar una tarea compleja que se desarrolla con el tiempo, como reservar unas vacaciones que implique coordinar vuelos, hoteles y actividades. . Sutton cree que el aprendizaje por refuerzo y mejores algoritmos de razonamiento a largo plazo serán clave para superar esta limitación.