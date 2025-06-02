El edificio principal del laboratorio en HHMI Janelia se eleva desde el borde boscoso del río Potomac como un recipiente de vidrio y acero, sus ángulos agudos suavizados por las verdes colinas circundantes y los estanques reflectantes. En el interior, la luz natural se vierte en espacios abiertos de colaboración, los pasillos curvos conectan suites de microscopía especializadas y clústeres de investigadores se reúnen cerca de paredes de bocetos de pizarra y escáneres cerebrales de alta resolución.
En una de estas suites, ubicada en Ashburn, Virginia, una pantalla brilla con una representación volumétrica del cerebro de una larva de pez cebra. Cada neurona pulsa como un punto de luz, una galaxia en miniatura, capturada a mitad de disparo en 3D de alta resolución. Para el ojo inexperto, parece un murmullo de luciérnagas en una cúpula de cristal. Pero para Jan-Matthis Lueckmann, científico de investigación en Google investigación, y sus colaboradores, es un mapa funcional de la cognición, codificado en destellos. Era un enigma. Y resolverlo podría remodelar nuestra comprensión tanto del cerebro como de la inteligencia artificial.
“Más allá de cuestiones como corregir deformaciones elásticas dentro de este video volumétrico, un desafío importante fue identificar de manera confiable las ubicaciones de estas neuronas”, le dice Lueckmann a IBM Think en una entrevista. “Para abordar a esto, colaboramos estrechamente con un equipo de especialistas de HHMI Janelia. Anotaron meticulosamente a mano aproximadamente 2000 neuronas utilizando un protocolo de anotación diseñado a medida”.
A medida que los sistemas de IA se vuelven más potentes, los investigadores buscan cada vez más inspiración en la biología, especialmente en el cerebro, la máquina computacional más eficiente de la evolución. El proyecto ZAPBench es uno de los ejemplos más ambiciosos hasta el momento: un conjunto de datos de pez cebra de todo el cerebro diseñado para investigar la naturaleza misma del cálculo y la predicción neuronales.
Pero la historia no se detiene en la biología. En IBM Research, una inspiración similar ha dado lugar a chips inspirados en el cerebro como NorthPole, que desafían las arquitecturas tradicionales imitando la forma en que computan las neuronas. A medida que esfuerzos como ZAPBench desentrañen los principios de la función cerebral, podrían fundamentar la próxima generación de hardware de IA.
El conjunto de datos de ZAPBench, la pieza central de esta historia en desarrollo, no es un escáner cerebral ordinario. Es un video volumétrico que captura dos horas continuas de actividad de todo el cerebro en un pez cebra vivo, renderizado con amplio detalle. Cada segundo contiene cuadros tridimensionales que rastrean el brillo en tiempo real de alrededor de 70 000 neuronas, cada una de las cuales se ilumina momentáneamente, lo que indica un estallido de pensamiento.
Esa elegante frase apenas transmite la complejidad de la ingeniería. El video es un escenario en constante cambio. Las deformaciones elásticas, los cambios microscópicos en el tejido, crean distorsiones que deforman los datos. Los algoritmos tropiezan. Y en ausencia de mapas precisos, la tarea más simple se vuelve ardua: ¿dónde está exactamente cada neurona?
Para responder a esa pregunta, Lueckmann y su equipo recurrieron a humanos. Trabajando con un grupo especializado en Janelia, anotaron aproximadamente 2000 neuronas a mano. Eso implicó no solo marcar celdas, sino refinar cada marca en un proceso de ida y vuelta, una especie de diálogo iterativo entre el científico y la máquina. “Este proceso implicó múltiples rondas de feedback y refinamiento entre nuestros equipos, proporcionando en última instancia los datos de entrenamiento para nuestro algoritmo personalizado”, dice.
Con esa base establecida, el algoritmo hizo el resto: mapear los otros 70 000. Esto no era solo fuerza bruta. Era el andamio necesario para comenzar a construir modelos de machine learning que pudieran predecir el próximo movimiento del cerebro.
El pez cebra utilizado en el estudio no descansaba simplemente en un tanque. Se expuso a una secuencia de estímulos virtuales, corrientes simuladas, luces parpadeantes y sombras en movimiento, cada una diseñada para imitar las señales ambientales naturales. Mientras que la actividad muscular de la cola del pez se registraba mediante electrodos, su cerebro se fotografiaba en tiempo real usando un microscopio tipo lámina. Inmovilizados en un gel transparente, los peces habían sido modificados genéticamente para expresar indicadores de calcio, que brillan cuando las neuronas se activan. Esta configuración proporcionó a los investigadores estímulos visuales y respuestas neuronales en todo el cerebro de los vertebrados.
ZAPBench incluye no solo los datos de actividad, sino también un próximo conectoma del mismo pez, hasta el nivel de la sinapsis. Esto permite un nivel de modelado nunca antes posible en una especie de vertebrados: actividad y estructura, lado a lado. Con esta combinación, los modelos pueden comenzar a hacer más que predecir; pueden empezar a explicar.
Otros dos esfuerzos reflejan ambiciones similares. El programa MICrONS del Allen Institute ha estado combinando imágenes cerebrales estructurales y funcionales en ratones, ofreciendo mapas conectómicos densos junto con patrones de actividad neuronal para comprender cómo se procesa la información visual. Su conjunto de datos ha impulsado la investigación sobre las relaciones entre estructura y función en el cerebro de los mamíferos, especialmente en la corteza visual.
Mientras tanto, el Brain Observatory de la Universidad de California en San Diego, ha publicado datos a gran escala de sondas Neuropixel que registran miles de neuronas en ratones que se comportan bien. Aunque no es tan completo desde el punto de vista espacial como ZAPBench, este esfuerzo ha proporcionado valiosos datos de series temporales alineados con el comportamiento, lo que contribuye al progreso en el modelado predictivo de la dinámica cortical.
La verdadera pregunta que plantea ZAPBench no es sobre las neuronas en sí. Se trata de cómo las modelamos.
Durante décadas, el modelado cerebral se ha apoyado en gran medida en datos de series temporales. Esto significa reducir la compleja estructura 3D del cerebro a niveles de actividad numérica a lo largo del tiempo. Es más simple, más ligero en recursos informáticos y más fácil de analizar.
Pero hay una compensación.
“La obtención de datos de series temporales requiere un paso de segmentación que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, inevitablemente conserva cierto grado de error a esta escala”, explica Lueckmann. La segmentación, el proceso de aislar y etiquetar neuronas, es propensa a errores por naturaleza. Un pequeño error al principio puede afectar a todo el modelo.
Los datos volumétricos ofrecen una ruta diferente. En lugar de reducir la imagen 3D a señales 1D, los modelos volumétricos pretenden predecir la actividad directamente a partir del video. Es de extremo a extremo. Desordenado, pero elegante.
“El forecasting de datos volumétricos pasa directamente por alto la necesidad de segmentación”, dice Lueckmann a IBM Think. “Ofrece un enfoque más integral, una característica que a menudo se considera ventajosa en las aplicaciones de machine learning”.
En las pruebas, el equipo descubrió que los modelos de video volumétricos superaron a los modelos de series temporales cuando se les dio solo un breve contexto de actividad pasada. ¿Por qué? Todavía están intentando averiguarlo. Pero una posibilidad es el sesgo inductivo: los modelos de video, por naturaleza, preservan mejor las relaciones espaciales entre las neuronas.
“Actualmente estamos investigando las razones subyacentes”, dice Lueckmann. “Nuestra hipótesis actual es que los sesgos inductivos inherentes a los modelos de video les facilitan dar cuenta de las relaciones entre neuronas”.
¿El motivo? Los modelos volumétricos requieren un gran esfuerzo computacional. La simple carga de los datos es toda una hazaña de ingeniería.
“Si bien la carga de datos planteó un desafío de ingeniería sustancial para nuestros modelos de video, es una preocupación menor para los modelos de series temporales, lo que permite un tiempo de respuesta experimental mucho más rápido”, agrega Lueckmann.
En la práctica, los dos tipos de modelado no están en conflicto. Representan compensaciones en un objetivo compartido: comprender cómo piensa un cerebro prediciendo lo que hará a continuación.
Esta convergencia entre el cerebro y la máquina no es solo teórica. En IBM Research, Dharmendra Modha y su equipo han creado NorthPole, un nuevo tipo de chip de IA diseñado para la inferencia. A diferencia de los chips tradicionales que sufren el cuello de botella de von Neumann, que constantemente transfiere datos entre la memoria y el procesador, NorthPole integra los dos. Es un reflejo digital del cerebro, donde la memoria y la computación están entrelazadas.
El chip logra esto mediante la incorporación de la memoria directamente junto a los núcleos de cálculo. Construido con 22 mil millones de transistores y fabricado mediante un proceso de nodo de 12 nanómetros, NorthPole ofrece un rendimiento de inferencia con una eficiencia energética 25 veces mayor que las CPU y GPU líderes en puntos de referencia estándar como ResNet-50. Esta arquitectura permite no solo la eficiencia de energía, sino también reducciones masivas en la latencia y el espacio.
Los modelos creados a partir de los datos de ZAPBench pueden decirle qué viene después: qué neuronas tienen probabilidades de activarse, cuándo e incluso cómo ese patrón podría propagarse a través de las regiones del cerebro. Pero la pregunta más profunda sigue siendo: ¿estas predicciones significan que entendemos el sistema que las generó? ¿Qué sucede cuando se puede predecir la actividad cerebral? ¿Eso significa que lo entiende? No del todo, según Lueckmann.
“ZapBench se centra actualmente en maximizar el desempeño predictivo, sin imponer restricciones en los tipos de modelos utilizados”, dice Lueckmann.
Se avecina un objetivo más ambicioso: pasar de la predicción a la explicación. Eso requiere no solo saber qué disparan las neuronas, sino por qué.
Y aquí es donde las cosas se ponen aún más ambiciosas. Junto con los datos de actividad, los colaboradores de Lueckmann están compilando un conjunto de datos estructurales del cerebro del mismo pez. No se trata de lo que están haciendo las neuronas; se trata de cómo están conectadas.
“Nuestros colaboradores han adquirido un conjunto de datos estructurales de resolución sinapsis a partir del mismo pez”, dice. “Estos datos estructurales ahora están siendo procesados para reconstruir la morfología de cada neurona individual en su cerebro, un esfuerzo complementado con una corrección humana a gran escala”.
Esto significa un diagrama de cableado literal de un cerebro vivo. Si los modelos predictivos pueden enriquecerse con esa estructura, por ejemplo, utilizándola como restricción o prioridad en el proceso de modelización, el resultado podría ser más interpretable. Un mapa que no solo dice lo que viene a continuación, sino que insinúa por qué.
“Tenemos la esperanza de que enriquecer los modelos predictivos con esta información estructural, por ejemplo, incorporando el diagrama de cableado físico como una restricción del modelo, conducirá a modelos que no solo sean más precisos sino también más interpretables”, afirma Lueckmann.
La interpretabilidad es importante. Si la IA puede ayudarnos a decodificar el cerebro, no es solo una victoria para la neurociencia. Puede retroalimentar a la IA misma, ofreciendo proyectos técnicos de biología que nunca imaginamos.
“Un salto verdaderamente significativo sería la transición de la predicción a la comprensión mecanicista genuina”, afirma. “Por ahora, sin embargo, veo esto principalmente como un esfuerzo que utiliza la IA para avanzar en la comprensión científica, en lugar de un esfuerzo para avanzar directamente en la IA en sí misma”.
Aun así, el bucle de feedback es posible. Los nuevos métodos de IA pueden abrir puertas en la neurociencia. Y los nuevos insights de neurociencia pueden remodelar la IA.
“El mejor resultado concebible para el punto de referencia ZAPBench sería que sirviera como un escalón hacia el descubrimiento de principios actualmente desconocidos de la función cerebral de los vertebrados”, dice Lueckmann. “Si eso ocurriera, es concebible que tales insights puedan informar e inspirar nuevas direcciones en la IA”.
ZAPBench puede originarse a partir de un pez diminuto, pero sus implicaciones van mucho más allá de su escala. El conjunto de datos abre una ventana sin precedentes a la relación entre la estructura cerebral y la actividad, lo que permite a los investigadores estudiar los fundamentos de la cognición y la computación de formas que antes eran inaccesibles.
Únase a IBM para un seminario web en el que demostramos cómo encontrar un retorno de la inversión (ROI) real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en todas las industrias, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas de ciencia de datos y machine learning.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar IA en pilotos dispares a usarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, lo que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Dirigida por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, estimular la reinvención empresarial y potenciar el crecimiento con la IA agéntica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga a trabajar la IA en su negocio con la experiencia en IA líder del sector y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.