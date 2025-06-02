Esta convergencia entre el cerebro y la máquina no es solo teórica. En IBM Research, Dharmendra Modha y su equipo han creado NorthPole, un nuevo tipo de chip de IA diseñado para la inferencia. A diferencia de los chips tradicionales que sufren el cuello de botella de von Neumann, que constantemente transfiere datos entre la memoria y el procesador, NorthPole integra los dos. Es un reflejo digital del cerebro, donde la memoria y la computación están entrelazadas.

El chip logra esto mediante la incorporación de la memoria directamente junto a los núcleos de cálculo. Construido con 22 mil millones de transistores y fabricado mediante un proceso de nodo de 12 nanómetros, NorthPole ofrece un rendimiento de inferencia con una eficiencia energética 25 veces mayor que las CPU y GPU líderes en puntos de referencia estándar como ResNet-50. Esta arquitectura permite no solo la eficiencia de energía, sino también reducciones masivas en la latencia y el espacio.

Los modelos creados a partir de los datos de ZAPBench pueden decirle qué viene después: qué neuronas tienen probabilidades de activarse, cuándo e incluso cómo ese patrón podría propagarse a través de las regiones del cerebro. Pero la pregunta más profunda sigue siendo: ¿estas predicciones significan que entendemos el sistema que las generó? ¿Qué sucede cuando se puede predecir la actividad cerebral? ¿Eso significa que lo entiende? No del todo, según Lueckmann.

“ZapBench se centra actualmente en maximizar el desempeño predictivo, sin imponer restricciones en los tipos de modelos utilizados”, dice Lueckmann.

Se avecina un objetivo más ambicioso: pasar de la predicción a la explicación. Eso requiere no solo saber qué disparan las neuronas, sino por qué.

Y aquí es donde las cosas se ponen aún más ambiciosas. Junto con los datos de actividad, los colaboradores de Lueckmann están compilando un conjunto de datos estructurales del cerebro del mismo pez. No se trata de lo que están haciendo las neuronas; se trata de cómo están conectadas.

“Nuestros colaboradores han adquirido un conjunto de datos estructurales de resolución sinapsis a partir del mismo pez”, dice. “Estos datos estructurales ahora están siendo procesados para reconstruir la morfología de cada neurona individual en su cerebro, un esfuerzo complementado con una corrección humana a gran escala”.

Esto significa un diagrama de cableado literal de un cerebro vivo. Si los modelos predictivos pueden enriquecerse con esa estructura, por ejemplo, utilizándola como restricción o prioridad en el proceso de modelización, el resultado podría ser más interpretable. Un mapa que no solo dice lo que viene a continuación, sino que insinúa por qué.

“Tenemos la esperanza de que enriquecer los modelos predictivos con esta información estructural, por ejemplo, incorporando el diagrama de cableado físico como una restricción del modelo, conducirá a modelos que no solo sean más precisos sino también más interpretables”, afirma Lueckmann.

La interpretabilidad es importante. Si la IA puede ayudarnos a decodificar el cerebro, no es solo una victoria para la neurociencia. Puede retroalimentar a la IA misma, ofreciendo proyectos técnicos de biología que nunca imaginamos.

“Un salto verdaderamente significativo sería la transición de la predicción a la comprensión mecanicista genuina”, afirma. “Por ahora, sin embargo, veo esto principalmente como un esfuerzo que utiliza la IA para avanzar en la comprensión científica, en lugar de un esfuerzo para avanzar directamente en la IA en sí misma”.

Aun así, el bucle de feedback es posible. Los nuevos métodos de IA pueden abrir puertas en la neurociencia. Y los nuevos insights de neurociencia pueden remodelar la IA.

“El mejor resultado concebible para el punto de referencia ZAPBench sería que sirviera como un escalón hacia el descubrimiento de principios actualmente desconocidos de la función cerebral de los vertebrados”, dice Lueckmann. “Si eso ocurriera, es concebible que tales insights puedan informar e inspirar nuevas direcciones en la IA”.

ZAPBench puede originarse a partir de un pez diminuto, pero sus implicaciones van mucho más allá de su escala. El conjunto de datos abre una ventana sin precedentes a la relación entre la estructura cerebral y la actividad, lo que permite a los investigadores estudiar los fundamentos de la cognición y la computación de formas que antes eran inaccesibles.