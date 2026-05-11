Ric Lewis de la presentación: Acelerar el ROI en IA con nube híbrida en Think 2026.
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Por qué la infraestructura es clave para la preparación de la IA: Insights de Think 2026

By Stephanie Susnjara
Publicado el 11 de mayo de 2026

Esta semana en Think 2026, los líderes empresariales exploraron una realidad creciente: a medida que la IA se mueve hacia el núcleo de la empresa, el éxito depende de la fortaleza y flexibilidad de la infraestructura híbrida detrás de ella. Las conversaciones dejaron claro que el valor de la IA se basa en una arquitectura adecuada.

La complejidad entre entornos, arquitecturas fragmentadas, creciente deuda técnica y expectativas de seguridad cada vez mayores, el cumplimiento y la resiliencia se sitúan entre la experimentación y los resultados reales y confiables a escala.

Pero cada uno de esos desafíos se reduce a lo mismo: los datos.

“La IA se basa en datos, y esos datos están por todas partes, por lo que son esencialmente híbridos”, afirmó Ric Lewis, vicepresidente sénior de infraestructura de IBM. “Esos datos son una mina de oro […] o un vertedero […]; la arquitectura que se elija puede influir en eso”.


A partir de ese punto de partida, Ric Lewis describió tres prioridades estratégicas para construir una base sólida de IA: poner la IA en el núcleo, habilitar datos preparados para la IA y establecer un control preparado para la IA. En conjunto, estas prioridades ayudan a las organizaciones a crear una base flexible, resiliente y construida para escalar con lo que venga después.

La forma en que las empresas gestionan esta realidad y se preparan para ella está marcando el principal reto en materia de infraestructura. Los líderes de infraestructura que avanzan son los que tratan los datos como la base de la que depende la estrategia híbrida.

Conclusiones clave

  • El verdadero cuello de botella en la IA empresarial no son los modelos, sino la arquitectura. Los entornos híbridos fragmentados erosionan silenciosamente el rendimiento, la confianza y la escalabilidad. La alineación de las capas de infraestructura, datos, computación y analytics es ahora fundamental para la inteligencia empresarial.

  • La base de datos determina los resultados de la IA. La IA es tan buena como los datos en los que se basa y, para la mayoría de las empresas, esos datos están aislados y no están gobernados. Preparar los datos para la IA, con el contexto y la gobernanza adecuados, es lo que distingue a los pilotos de la producción.

  • La nube híbrida como el plano de control para la IA empresarial. En lugar de un compromiso, la nube híbrida ha surgido como el modelo operativo que permite a las organizaciones ejecutar la IA en datos reales, mantener la soberanía y la resiliencia, y escalar insights de manera confiable en todos los entornos.

  • La confianza se construye en la pila; no se agrega más adelante. La confianza, la seguridad y el cumplimiento son resultados arquitectónicos, no características, profundamente arraigados en la forma en que se diseñan los datos y los sistemas de IA.

  • Ofrecer el retorno de la inversión (ROI) en la IA significa tratar los datos, la seguridad y la resiliencia como un solo sistema. El valor de la IA se acelera cuando el acceso a los datos, la gobernanza, la recuperación cibernética y la resiliencia operativa se diseñan de manera integral para respaldar la inteligencia de nivel de producción.

Una nueva hoja de ruta para los líderes de infraestructura

La tecnología híbrida es la realidad operativa de la IA empresarial. Según un estudio del IBM Institute for Business Value, el 70 % de los ejecutivos informa que una estrategia híbrida ha permitido a su organización optimizar los costos y el rendimiento, pero solo el 8 % dice que su infraestructura actual satisface todas sus necesidades de IA. Esa brecha estuvo en el centro de Think 2026. Enfocarse en las siguientes áreas puede ayudar a cerrarla.

Calidad y gobernanza de datos

Un informe reciente de Gartner pone de relieve lo que está en juego: se espera que el 60 % de las organizaciones abandone sus proyectos de IA en 2026 por problemas de calidad de los datos. Los directores ejecutivos (CEO) también están preocupados: el 6 % dice que las cargas de trabajo destinadas a generar ingresos para su negocio están respaldadas por datos en los que no se puede confiar.

“La IA realmente necesita datos que tengan valor referencial, información basada en la calidad. De hecho, necesita contexto”, dijo Scott Baker, vicepresidente de marketing de IBM Storage.

Estos problemas pueden resultar demasiado familiares. Los datos están dispersos en distintos entornos, carecen de contexto empresarial y la gobernanza se trata como algo secundario. Esa combinación es la que hace que la mayoría de las empresas se queden estancadas en la fase piloto.

“Ciertamente podemos aplicar una infraestructura que sea adecuada para su propósito y diseñada para cargas de trabajo de IA”, dijo Baker. “Pero todavía necesitamos datos diseñados para esas cargas de trabajo, también, con el contexto y la calidad para garantizar que la IA funcione de la manera que se espera”.

Un enfoque de lote completo

IBM adopta un enfoque de lote completo para abordar la capa de datos, la infraestructura y la inteligencia necesaria para escalar los despliegues en producción. Esto significa unificar datos estructurados, no estructurados y semiestructurados en entornos híbridos sin que las organizaciones tengan que cambiar toda su infraestructura.

“Es esta base de datos la que en última instancia marca la diferencia para una organización, ya sea que ponga su IA en producción o donde se quede atascada en este modo interminable de pilotos de IA”, señaló Sam Werner, gerente general de IBM Storage.

Aquí es donde entran IBM Fusion y watsonx.data, llevando datos a aplicaciones con la gobernanza aplicada en la capa de datos. Fusion también utiliza el almacenamiento inteligente en caché de datos para llevar los datos a donde se necesitan sin comprometer el rendimiento.

La aceleración de GPU también es parte de la ecuación. Uno de los problemas más costosos que enfrentan las empresas hoy en día son las GPU inactivas, y eso se reduce a tener un almacenamiento que pueda enviar datos lo suficientemente rápido como para mantenerlos en uso constante.
 

“Es esta base de datos la que, en última instancia, marca la diferencia para una organización, ya sea que ponga su IA en producción o donde se quede atascada en este modo interminable de pilotos de IA”.

— Sam Werner, gerente general de IBM Storage
 

Resiliencia operativa

La planificación de la resiliencia operativa, la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres ya no son aspectos secundarios de la infraestructura. A medida que la IA se mueve más en las operaciones, las apuestas en torno a la disponibilidad se incrementan y la resiliencia debe incorporarse desde el principio.

“La IA debe aumentar 24 por siete”, dijo Hillery Hunter, gerente general de IBM Power y director de tecnología de IBM Infrastructure. “Es crítico para nuestras operaciones”.

En un entorno global, la residencia de datos es crítica y la lógica de soberanía debe integrarse directamente en la forma en que se despliegan los entornos, no agregarse posteriormente. FlashSystem extiende eso al almacenamiento, proporcionando gestión en todo el patrimonio de almacenamiento de una organización para mantener los entornos resilientes y conformes.
 

“El arquitecto empresarial de hoy es responsable de tomar decisiones que permitan la coherencia en toda la empresa y que sean duraderas, cumpliendo no solo con los requisitos actuales de IA, sino también tomando decisiones que se amplíen en la próxima década y después”.

 — Hillery Hunter, directora general de IBM Power y directora de tecnología de IBM Infrastructure
 

Conclusión: el modelo híbrido como base

“El modelo híbrido ya no es una opción”, dijo Lewis. A medida que las organizaciones navegan por la creciente complejidad, los requisitos de seguridad y las preocupaciones de soberanía, el modelo híbrido se está convirtiendo en un requisito, no en una opción. Construir la arquitectura híbrida adecuada permite una mayor intencionalidad, congruencia y resiliencia, creando las condiciones para el éxito de la IA en el núcleo.

En Think 2026, ese mensaje se transmitió claramente. Para las empresas que ejecutan IA con datos reales, las decisiones de arquitectura que se tomen ahora determinarán lo que será posible a continuación. Las empresas que lleguen primero serán aquellas que apuesten por el control, la flexibilidad y el largo plazo.

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think
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