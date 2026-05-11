Esta semana en Think 2026, los líderes empresariales exploraron una realidad creciente: a medida que la IA se mueve hacia el núcleo de la empresa, el éxito depende de la fortaleza y flexibilidad de la infraestructura híbrida detrás de ella. Las conversaciones dejaron claro que el valor de la IA se basa en una arquitectura adecuada.

La complejidad entre entornos, arquitecturas fragmentadas, creciente deuda técnica y expectativas de seguridad cada vez mayores, el cumplimiento y la resiliencia se sitúan entre la experimentación y los resultados reales y confiables a escala.

Pero cada uno de esos desafíos se reduce a lo mismo: los datos.

“La IA se basa en datos, y esos datos están por todas partes, por lo que son esencialmente híbridos”, afirmó Ric Lewis, vicepresidente sénior de infraestructura de IBM. “Esos datos son una mina de oro […] o un vertedero […]; la arquitectura que se elija puede influir en eso”.