Qué significa la identidad en la era de la IA agéntica: insights de Think 2026

Luego, Shenoy ofreció una perspectiva basada en el despliegue en el mundo real. Describió su institución, una escuela de medicina de investigación en el Bronx con más de 250 millones de dólares en financiamiento de investigación, como “justo en la cúspide del peligro”.

La identidad humana está bien gestionada. La NHI es la nueva frontera, y hay mucho en juego. Un agente de IA que no se controla en un laboratorio de investigación puede convertirse silenciosamente en un agente de IA que toma decisiones sobre los datos de los pacientes, sin que nadie pueda rastrear cómo llegó allí.

“Los agentes de IA son como empleados, como asistentes de investigación”, dijo. “Debería haber rendición de cuentas que vaya hasta el jefe de laboratorio, el jefe del negocio. Hoy no tenemos eso”.

Por eso comenzó a trabajar con IBM. Hoy en día, Albert Einstein utiliza IBM Verify y HashiCorp Vault en conjunto (Verify para el lado humano y Vault para el lado de la aplicación) para poner las NHI bajo un control coordinado antes de que la IA agéntica escale aún más en toda la institución.

Su consejo a otros líderes fue directo: “Esto es algo que tenemos que abordar, sin evitarlo. No voy a esperar a que alguien me lo pida. No voy a esperar a que intervenga un organismo regulador. Esta es la higiene adecuada, y es lo que debemos hacer”.

Para investigar a profundidad, vea el seminario web bajo demanda de Bob Kalka y Tyler Lynch: “IAM agéntica en la práctica: aplicación de privilegios mínimos y auditabilidad para agentes de IA”.