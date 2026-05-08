Qué significa la identidad en la era de la IA agéntica: insights de Think 2026

Esta semana en Think 2026, los líderes empresariales y de TI se reunieron para debatir sobre la identidad en la era de la IA agéntica, y un tema surgió con claridad. La IA agéntica está transformando el funcionamiento de las empresas, pero la IAM tradicional nunca se diseñó para los agentes y las identidades no humanas (NHI, por sus siglas en inglés) que ahora impulsan ese cambio.
Ya sea que nos haya acompañado en Boston o se esté poniendo al día desde otro lugar, estas son las conclusiones más importantes para los líderes de identidad y seguridad que surgen de Think.
El potencial de crecimiento es enorme. Según el IBM Institute for Business Value, el 53 % de los ejecutivos espera que la IA transforme los modelos de negocio en su industria para 2030. Las organizaciones que se inclinan por la IA primero proyectan un aumento de la productividad del 70 %, tiempos de ciclo un 74 % más rápidos y una entrega de proyectos un 67 % más rápida.
Pero los sistemas tradicionales de IAM no se diseñaron para esto; de hecho, el 92 % de las organizaciones no confía en que sus herramientas de IAM heredadas puedan gestionar los riesgos que conllevan los NHI y los agentes de IA1. Estos sistemas fueron diseñados para humanos que inician sesión, organizan sesiones y reciben revisiones trimestralmente, no para agentes que actúan de forma autónoma, continua y a velocidad de máquina.
Al mismo tiempo, las NHI están en pleno auge. Ahora hay de 45 a 90 NHI por cada identidad humana en entornos empresariales2, y la proporción aumenta con cada nuevo despliegue de agentes. La mayoría de las organizaciones no tienen una visibilidad real de qué agentes se están ejecutando, quién los desplegó o qué están autorizados a hacer.
Es un problema organizacional casi tanto como tecnológico. Las NHI son creadas y gestionadas en gran medida por equipos de desarrollo, mientras que los equipos de seguridad y los CISO siguen centrándose en los humanos. En una encuesta reciente de IBM a 1100 profesionales de la industria, casi tres cuartas partes dijeron que sus equipos de plataforma y desarrollo no trabajan bien con sus equipos de seguridad. Esto significa que el auge de la IA agéntica está ocurriendo a través de una brecha interna que no se ha cerrado.
La respuesta de IBM: control en cada acción. Esta semana, IBM presentó Vault 2.0, que moderniza la seguridad basada en identidad a escala para la era agéntica, y una solución unificada Verify y Vault, la respuesta integral de IBM para proteger tanto a los humanos como a las NHI en toda la empresa.
El planteamiento de IBM en Think 2026 fue coherente: se necesita que la identidad, el acceso y la política se apliquen continuamente en tiempo de ejecución. Esto implica reemplazar la confianza estática con una verificación continua para que pueda proteger su entorno hoy y escalar con confianza lo que viene a continuación.
Para lograr esto, IBM recomienda cinco imperativos para cualquier organización que despliega agentes en producción.
Sin verificación continua, los agentes operan bajo una confianza asumida, creando puntos ciegos a medida que el comportamiento cambia con el tiempo.
Cada agente debe registrarse con su propia identidad única y criptográficamente segura desde el momento en que entra en producción para que no haya agentes anónimos ejecutándose en su entorno. Verifique quién está actuando y qué está tratando de hacer en cada interacción, con delegación, consentimiento y un rastro auditable. Si no puede conectar los puntos, no puede confiar en el resultado.
El acceso persistente es la raíz de la pérdida de privilegios, la proliferación de credenciales y la exposición no intencionada en los sistemas impulsados por agentes.
Por eso sugerimos proporcionar de forma proactiva a los agentes un acceso dinámico, de corta duración y limitado a tareas que caduque automáticamente. Esto ayuda a evitar muchos de los problemas habituales que se observan hoy en día en los entornos empresariales, en particular el exceso de permisos de acceso: agentes con permisos de lectura, escritura y modificación de esquemas que no necesitan.
Lo que se aprovisiona no siempre es lo que se usa. Este es el problema de la última milla: la brecha entre el agente y lo que sea a lo que intente acceder, ya sea una base de datos, una API o una plataforma SaaS. La aplicación en tiempo de ejecución ayuda a cerrar esa brecha antes de que se convierta en un riesgo. La autorización se aplica en cada llamada a la API e invocación de herramientas, lo que garantiza que el acceso refleje el uso real, no decisiones pasadas.
La autonomía sin rendición de cuentas genera riesgos operativos y de cumplimiento innecesarios. Y la IA agéntica no puede eludir las normas de cumplimiento.
Lo que se necesita es una prueba de control: cada acción del agente ligada a una decisión humana con trazabilidad completa en todos los sistemas y flujos de trabajo. Eso significa auditoría completa, certificación completa y linaje completo: desde la solicitud original del usuario hasta cómo se delega, cómo actúa el agente y cómo impacta el sistema en sentido descendente.
Las herramientas fragmentadas generan brechas, y es en esas brechas donde se producen fugas de credenciales y se incumplen las políticas. Gestione credenciales, acceso e identidad a través de un único plano de control que abarca sistemas en la nube, on-prem e híbridos.
El lanzamiento de Vault Enterprise 2.0 en Think 2026 supone un gran avance para las organizaciones que buscan modernizar su seguridad basada en identidades a escala.
Las actualizaciones clave incluyen:
Todas estas actualizaciones se relacionan directamente con los imperativos de seguridad en tiempo de ejecución compartidos anteriormente. La ausencia de credenciales de larga duración implica la ausencia de privilegios permanentes; y la gestión automatizada del ciclo de vida es lo que permite que el acceso efímero y justo a tiempo funcione a la velocidad de la máquina.
Vault 2.0 también se alinea con el enfoque más amplio de IBM para la identidad en la era agéntica, donde IBM Verify maneja identidades humanas y Vault maneja identidades no humanas, lo que brinda a los equipos de seguridad una visión única coordinada en ambos.
Para las organizaciones que comienzan a desplegar sistemas agénticos, Vault 2.0 es la capa fundacional necesaria para fortalecer la seguridad basada en la identidad.
El ejemplo más concreto del modelo de seguridad en tiempo de ejecución de IBM se produjo en la sesión destacada de Think “Poner en marcha la seguridad del tiempo de ejecución de la IA agéntica”, dirigida por Bob Kalka, líder global de seguridad de IBM, y Tyler Lynch, director de tecnología de campo de IBM.
Kalka y Lynch explicaron cómo anclar cada acción del agente a la identidad verificada en tiempo de ejecución y luego lo demostraron en directo.
Posteriormente, dieron la bienvenida al cliente Shailesh Shenoy, decano adjunto de tecnología de la información de Albert Einstein College of Medicine, para hablar sobre su experiencia en el uso de las soluciones en un entorno altamente regulado.
Lynch hizo una demostración de la aplicación bancaria con un agente que actuaba en nombre de un usuario que había iniciado sesión, pero solo después de que el usuario consintió explícitamente la delegación a través de IBM Verify.
El token de acceso tenía un alcance limitado y estaba vinculado a la sesión. A mitad de la transacción, el sistema inicia la autenticación fuera de banda mediante VIA CIBA, el estándar OAuth 2 para la verificación de backchannel iniciada por el cliente, lo que Lynch describió como “claves de acceso para agentes”.
Detrás de escena, HashiCorp Vault emitió secretos justo a tiempo, y la conexión de la base de datos en sí se limitó a las propias filas del usuario. Incluso si al agente se le hubiera inyectado una instrucción, no podría haber accedido a los datos de otro usuario.
Luego, Shenoy ofreció una perspectiva basada en el despliegue en el mundo real. Describió su institución, una escuela de medicina de investigación en el Bronx con más de 250 millones de dólares en financiamiento de investigación, como “justo en la cúspide del peligro”.
La identidad humana está bien gestionada. La NHI es la nueva frontera, y hay mucho en juego. Un agente de IA que no se controla en un laboratorio de investigación puede convertirse silenciosamente en un agente de IA que toma decisiones sobre los datos de los pacientes, sin que nadie pueda rastrear cómo llegó allí.
“Los agentes de IA son como empleados, como asistentes de investigación”, dijo. “Debería haber rendición de cuentas que vaya hasta el jefe de laboratorio, el jefe del negocio. Hoy no tenemos eso”.
Por eso comenzó a trabajar con IBM. Hoy en día, Albert Einstein utiliza IBM Verify y HashiCorp Vault en conjunto (Verify para el lado humano y Vault para el lado de la aplicación) para poner las NHI bajo un control coordinado antes de que la IA agéntica escale aún más en toda la institución.
Su consejo a otros líderes fue directo: “Esto es algo que tenemos que abordar, sin evitarlo. No voy a esperar a que alguien me lo pida. No voy a esperar a que intervenga un organismo regulador. Esta es la higiene adecuada, y es lo que debemos hacer”.
Para investigar a profundidad, vea el seminario web bajo demanda de Bob Kalka y Tyler Lynch: “IAM agéntica en la práctica: aplicación de privilegios mínimos y auditabilidad para agentes de IA”.
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Los agentes de IA y servicios están creando identidades a un ritmo más rápido del que los equipos pueden gestionar. Vea por qué KuppingerCole nombró a HashiCorp líder general en identidad no humana (NHI, por sus siglas en inglés), y cómo la confianza cero, las credenciales y el control de acceso basado en políticas mantienen cada identidad bajo control.
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1 Cloud Security Alliance, enero de 2026.
2 Entro Labs, 2026.