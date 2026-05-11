Gestión de la velocidad, la escala y la expansión de la IA agéntica: insights de Think 2026 

Bob es independiente del modelo y está diseñado para funcionar con los entornos de despliegue y la pila de tecnología en los que usted ya opera. Una investigación del IBM Institute of Business Value (IBV) encontró que el 82 % de los ejecutivos esperan que sus capacidades de IA confíen en un enfoque multimodelo en 2030. “Creemos que la mejor estrategia es mezclar, y asegurarnos de que en algún momento no dependamos de un solo proveedor, con un solo canal”, dijo Jean-Michel Garcia, director de tecnología de BNP Paribas, en una conversación sobre orquestación agéntica y gobernanza con Andy Baldwin, vicepresidente sénior de ofertas de consultoría y crecimiento de IBM, el martes. “Por eso estamos experimentando con Bob”.

Durante la conferencia de apertura de IBM Partner Plus el lunes, Zachary Greenberg, CEO de Nexar, explicó cómo esa apertura está ayudando a su empresa a innovar. IBM Bob ayudó a Nexar a “tomar este increíblemente [valioso] pipeline de datos que tenemos y crear agentes en torno a él que luego podemos entregar directamente a los clientes”.

En IBM, más de 80 000 empleados (más de una cuarta parte de nuestra fuerza laboral total en todo el mundo) ya utilizan Bob, y disfrutan de un aumento promedio del 45 % en la productividad. Es lo suficientemente robusto para los ingenieros de software, pero lo suficientemente intuitivo para los líderes empresariales, lo que permite a organizaciones como Nexar (e IBM) hacer que todos operen en el mismo sistema. “Todos, desde los ingenieros hasta los gerentes de producto y el equipo de finanzas, están aprovechando [Bob] para ayudar a acelerar nuestro negocio de manera significativa”, dijo Greenberg.