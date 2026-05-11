Gestión de la velocidad, la escala y la expansión de la IA agéntica: insights de Think 2026 

Durante el último año, los avances en IA agéntica han producido aumentos asombrosos en velocidad y sofisticación. Para las empresas que buscan la transformación agéntica, el desafío ya no es obtener resultados del mundo real, sino controlar lo que sucede a continuación.
La adopción de la IA agéntica está en pleno auge. Los datos de la encuesta de IBM muestran que, para fines de este año, la mayoría de las empresas a gran escala habrán desplegado una fuerza laboral digital de más de 1600 agentes de IA. Esta magnitud conlleva una tensión estructural: siete de cada diez ejecutivos encuestados afirman que la incapacidad de su actual sistema de gobernanza de la IA está ralentizando su transformación digital.
Cuanto más rápido pasen los nuevos servicios y características desde la ideación hasta el despliegue en el mundo real, más difícil será mantener la supervisión y la alineación organizacional. La programación con agentes es una herramienta poderosa, pero las herramientas no son sistemas, y son los sistemas los que impulsan la evolución de las empresas. Una herramienta proporciona velocidad e impulso; un sistema garantiza que las herramientas y los equipos se muevan juntos en la dirección correcta y se mantengan en el rumbo.
En Think 2026, líderes empresariales y de TI de Disney, BNP Paribas, New York Life, Warby Parker, EY y muchos más se unieron a los líderes de IBM para explorar formas de construir una empresa agéntica a velocidad y escala sin sacrificar el control o la cohesión. “La pregunta se reduce a: ¿qué tan profundamente está integrada la IA en sus procesos de negocio?” dijo Arvind Krishna, director ejecutivo (CEO) de IBM, en su presentación inaugural. “¿Es parte de la empresa? ¿O es algo secundario?”
El 28 de abril anunciamos la disponibilidad global de IBM Bob, un socio de desarrollo centrado en la IA para todo el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Durante toda la semana en Think 2026, socios empresariales de una amplia gama de industrias, algunos de los cuales han estado trabajando con Bob desde el año pasado, hablaron sobre cómo han utilizado Bob para crear sistemas adaptados a sus necesidades específicas.
IBM creó Bob en respuesta a lo que los equipos empresariales nos han pedido constantemente: un sistema que trascienda fragmentos de código aislados y pueda coordinar costos, cambios de código y entrega en toda la organización, sin perder la velocidad que hace que la IA agéntica sea tan valiosa. “Bob no es solo un asistente de programación”, dijo Krishna. “Cuando decimos desarrollo de software, nos referimos a arquitectura, planificación, generación de código, pruebas, seguridad”.
Zachary Greenberg, CEO de Nexar
Bob es independiente del modelo y está diseñado para funcionar con los entornos de despliegue y la pila de tecnología en los que usted ya opera. Una investigación del IBM Institute of Business Value (IBV) encontró que el 82 % de los ejecutivos esperan que sus capacidades de IA confíen en un enfoque multimodelo en 2030. “Creemos que la mejor estrategia es mezclar, y asegurarnos de que en algún momento no dependamos de un solo proveedor, con un solo canal”, dijo Jean-Michel Garcia, director de tecnología de BNP Paribas, en una conversación sobre orquestación agéntica y gobernanza con Andy Baldwin, vicepresidente sénior de ofertas de consultoría y crecimiento de IBM, el martes. “Por eso estamos experimentando con Bob”.
Durante la conferencia de apertura de IBM Partner Plus el lunes, Zachary Greenberg, CEO de Nexar, explicó cómo esa apertura está ayudando a su empresa a innovar. IBM Bob ayudó a Nexar a “tomar este increíblemente [valioso] pipeline de datos que tenemos y crear agentes en torno a él que luego podemos entregar directamente a los clientes”.
En IBM, más de 80 000 empleados (más de una cuarta parte de nuestra fuerza laboral total en todo el mundo) ya utilizan Bob, y disfrutan de un aumento promedio del 45 % en la productividad. Es lo suficientemente robusto para los ingenieros de software, pero lo suficientemente intuitivo para los líderes empresariales, lo que permite a organizaciones como Nexar (e IBM) hacer que todos operen en el mismo sistema. “Todos, desde los ingenieros hasta los gerentes de producto y el equipo de finanzas, están aprovechando [Bob] para ayudar a acelerar nuestro negocio de manera significativa”, dijo Greenberg.
La IA puede simplificar el desarrollo de software, pero la complejidad empresarial no va a desaparecer. Las empresas todavía se enfrentan a sistemas heredados que no se pueden reemplazar, costos que no se pueden ignorar y gobernanza que no se puede eludir. “Si nos fijamos en los sistemas de software, alrededor del 60 % del trabajo es migración, modernización y mantenimiento”, comentó Sunderasan en una sesión destacada sobre la modernización del SDLC con IA agéntica. “El desarrollo de nuevo código es solo alrededor del 15 %”.
El desarrollo de software tradicional y, por lo tanto, el SDLC tradicional, es inherentemente determinista. El código proporciona instrucciones explícitas, y la misma entrada siempre producirá el mismo resultado. Pero los agentes de IA, al igual que los modelos de lenguaje grandes (LLM) que los impulsan, son inherentemente probabilísticos. “Necesitamos una capa entre la IA y la aplicación que nos diga cómo tomar lo probabilístico y hacerlo confiable”, explicó Sunderesan.
IBM Bob se creó para hacer frente a esta realidad. De acuerdo con los principios de DevSecOps, desplaza la seguridad a la izquierda e implementa la intervención humana en cada paso crítico: la gobernanza y la seguridad se integran en cada paso, en lugar de agregarse al final, lo cual la audiencia presencia de primera mano en una demostración en video de IBM Bob que moderniza una base de código heredada.
Después de la demostración, Michael Kwok, vicepresidente de IBM Bob, y director de laboratorio de Canadá de IBM, convocó a un panel de ejecutivos cuyas organizaciones fueron las primeras en probar y adoptar IBM Bob.
Chris Aiken, director de productos de EY, apreció la poderosa adaptabilidad de Bob en un entorno altamente regulado. “La capacidad de personalizar el comportamiento de Bob mediante el uso de modos fue realmente crítico para nosotros”, explicó. Masanori Unno, vicepresidente de NIC Partners, describió el papel de Bob para ayudar a sus clientes, a menudo reacios al cambio, a modernizar y acelerar la incorporación. Christophe Boulange, director de nube de BNP Paribas, señaló que Bob ayuda al venerado banco a mantenerse al día con el ritmo de innovación que están viendo de los competidores emergentes en el espacio fintech y neobanco.
Neel Sundaresan, gerente general de automatización e IA de IBM
El CEO de Blue Pearl, Saireshan Govender, comenzó a probar la versión beta de Bob después de IBM TechXchange en octubre. Su base de código Java heredada tenía alrededor de 127 API obsoletas. “El plan inicial del proyecto era de unos nueve meses, con 14 desarrolladores de Java, para modernizar esa base de código”, recordó. “Bob fue capaz de modernizar esa base de código en tres días”. El cambio fue tan rápido que los desarrolladores técnicos de Blue Pearl no estaban seguros de si podían confiar en los resultados, pero después de unos días de revisión, se convencieron. “El retorno de la inversión habla por sí solo en este momento”, dijo Govender.
“Viví un deporte muy individual”, dijo la leyenda del tenis (y cofundador de Agassi Sports Entertainment) Andre Agassi a Andy Baldwin durante la presentación del martes sobre orquestación y gobernanza de la IA agéntica. “Era un deporte que no tenía dinastías para transmitir las mejores prácticas y hacer que su crecimiento fuera exponencial”. Los tenistas pueden hacerlo por su cuenta, pero las iniciativas de IA agéntica de una empresa necesitan conocimiento institucional y coordinación para tener éxito a largo plazo.
La verdadera transformación agéntica es un deporte de equipo: una variedad de proyectos aislados de IA que se mueven en sus propias direcciones podrían lograr cierto éxito individual, pero no harán avanzar a una empresa. Y a medida que la IA se vuelve más autónoma y la creación de poderosos agentes de IA se vuelve más rápida y fácil, el seguimiento de la expansión de la IA en toda la organización se vuelve más difícil: la investigación del IBV muestra que solo el 18 % de las organizaciones mantiene un inventario de IA actual y completo, y al 68 % de los ejecutivos le preocupa que sus iniciativas de IA fracasen debido a la falta de integración profunda.
Por lo tanto, IBM Bob está diseñado para integrarse perfectamente con watsonx Orchestrate (y viceversa), lo que proporciona un plano de control centralizado para los agentes creados en Bob (o en cualquier otro lugar). Como equipo, impulsan la velocidad y la escalabilidad sin expandirse innecesariamente. Tras la conversación de Baldwin con Agassi, Neel Sunderesan y Sanah Pallithotungal de IBM demostraron exactamente cómo Bob y Orchestrate trabajan juntos: Orchestrate informa de un problema en tiempo real, sugiere una solución y proporciona a Bob el contexto que necesita para crear inmediatamente nuevos agentes que aborden el problema.
Para aprender más sobre cómo orquestar, acelerar y gobernar sus sistemas agénticos, vea la presentación completa.
En el segundo día de Think 2026, IBM anunció seis mejoras clave para watsonx Orchestrate. En conjunto, estas capacidades proporcionan una única capa operativa para centralizar, gestionar, monitorear y gobernar todos sus agentes de IA en todos los marcos y entornos.
La creación de agentes de IA representa solo alrededor del 20 % del ciclo de vida del desarrollo de agentes (ADLC): la mayor parte del ADLC comprende probar, desplegar, operar y monitorear sistemas agénticos en producción. Ya sea que esté creando agentes de terceros personalizados, creando agentes en Orchestrate o utilizando opciones predefinidas del catálogo de agentes de Orchestrate, el plano de control de Orchestrate proporciona insights y alertas en tiempo real en todo su ecosistema agéntico, centraliza la aplicación de medidas de seguridad, gestión de identidades/credenciales y registro de auditoría, y facilita la acción instantánea cuando surge la necesidad.
Los agentes de IA pueden moverse más rápido que los ciclos de revisión manual convencionales, por lo que las empresas necesitan una supervisión que pueda seguir el ritmo. La investigación de IBV de abril de 2026 encontró que, en promedio, las organizaciones comprometidas con la gobernanza basada en la orquestación:
Tenían 13 veces más probabilidades de ampliar su práctica de IA
Experimentaron un 30 % menos de irregularidades (que le cuestan a una empresa de 20 mil millones de dólares alrededor de 140 millones de dólares al año)
Disfrutaron de un retorno de la inversión (ROI) un 20 % mayor
Encontraron un 169 % más de transparencia
Se beneficiaron de una protección de la privacidad de datos un 132 % más sólida
En una empresa, no se gana creando la mayor cantidad de agentes, ni se gana dentro de un silo. Se gana al ejecutarlos de manera segura, confiable y medible, a escala y en todos los sistemas.
Lea el informe de Gartner para descubrir insights aplicables en la práctica que le ayudarán a transformar la productividad de los desarrolladores en un catalizador para el crecimiento empresarial.
Apoye su próximo proyecto con algunas de nuestras capacidades más utilizadas. Comience y aprenda más sobre los modelos compatibles que proporciona IBM.
Únase a la comunidad de arquitectos y creadores de IA para aprender, compartir ideas y conectarse con otros.
Acelere la entrega de software con Bob, su socio de IA para un desarrollo seguro y consciente de la intención.
Optimice el desarrollo de software con herramientas confiables impulsadas por IA que minimizan el tiempo dedicado a escribir código, depurar, refactorizar código o completar código, y deje más espacio para la innovación.
Reinvente los flujos de trabajo y las operaciones críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.