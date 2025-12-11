La crisis del correo electrónico oculto que cuesta miles de millones a las empresas
Sus correos acabaron en las carpetas de spam de los clientes. Volver a la bandeja de entrada tomó meses.
Radek Kaczyński estaba esperando un correo electrónico. Debería haber llegado; se lo había enviado a sí mismo hacía unos minutos. Pero aún no había llegado a su bandeja de entrada.
Kaczyński es un experto en enviar correos electrónicos a las bandejas de entrada. Es el director ejecutivo (CEO) de Bouncer, una startup que gestiona listas de correo para miles de clientes empresariales. Al igual que sus clientes, Bouncer depende de las campañas de correo electrónico para gran parte de sus ventas. Pero la empresa estaba atravesando un momento difícil inesperado. Durante el período previo a la Cyber Week, su época más concurrida del año, Bouncer había realizado su campaña de ventas por correo electrónico más grande de su historia. Pero los ingresos se estancaron misteriosamente.
Esto ejerció mucha presión sobre la próxima campaña de Bouncer. Así que Kaczyński no se animó cuando finalmente encontró su correo electrónico de prueba en el peor lugar imaginable: su carpeta de spam.
A medida que Kaczyński indagaba en los datos, descubrió por qué la última campaña había fracasado y confirmó las sospechas de su equipo de marketing: durante meses, miles de correos electrónicos de marketing de Bouncer, la columna vertebral de su estrategia de comunicación, habían llegado a las carpetas de spam de los clientes.
"Tenemos este dicho polaco, que el zapatero camina con zapatos con agujeros", dijo Kaczyński a IBM Think en una entrevista. Si esto pudo sucederle a Bouncer, una empresa que ayuda a los clientes a mantenerse alejados de las carpetas de spam, podría sucederle a cualquiera. Y de hecho, así es: solo en Estados Unidos, los correos electrónicos no entregados pueden representar 60 mil millones de dólares en pérdidas potenciales cada año, mientras que uno de cada seis correos electrónicos de marketing legítimos nunca llega a las bandejas de entrada de los destinatarios. Incluso cuando los remitentes siguen todas las normas, pueden acabar en el spam. Y una vez que están allí, salir puede ser una pesadilla.
Esto se debe a que mantener una sólida capacidad de entrega(dominar los algoritmos opacos, los filtros y los estándares técnicos que determinan qué correos electrónicos llegan a nuestras bandejas de entrada) es más un arte que una ciencia. Google tiene reglas diferentes a las de Yahoo o Microsoft, y las políticas de cada proveedor pueden cambiar sin previo aviso. Las listas de bloqueo de dominios alojadas por activistas independientes pueden arruinar la capacidad de entrega de un remitente de la noche a la mañana. Y cuando las empresas desesperadas buscan soluciones, las listas de direcciones del mercado gris, los esquemas de pago por jugar y otras estrategias pueden opacar los consejos legítimos.
El problema es lo suficientemente difícil como para que empresas como Bouncer lo solucionen; es mucho más difícil para las organizaciones ajenas a la industria del correo electrónico, que rara vez tienen los recursos para responder. Para Issa Diao, cofundador de la plataforma de pagos freelance OutVoice, fue kafkiano. El año pasado, OutVoice adquirió Study Hall, un boletín que comparte oportunidades periodísticas con unos 50 000 suscriptores (entre ellos, este reportero). Unos meses después de la compra, Diao vio con horror cómo la tasa de apertura del boletín se desplomó de alrededor del 80 % al 10 %. No solo sus correos electrónicos acababan en spam; algunos iban acompañados de alertas de phishing. Los cuatro empleados de OutVoice no tenían idea de a dónde acudir para obtener ayuda. “Todos me preguntaban: '¿Qué podemos hacer?'”, dijo Diao. “Y yo les decía: 'No sé”. Su única opción, hasta donde él sabía, era “llenar un formulario de Google y, literalmente, simplemente gritar al vacío”.
La situación de OutVoice es cada vez más común. El número de correos electrónicos marcados como spam casi se duplicó entre el primer y el cuarto trimestre de 2024, según un informe de la plataforma de integridad de datos Validity. Y en una encuesta de 2024 realizada por Mailgun, el 48 % de los remitentes dijo que tienen dificultades para mantenerse alejados del spam. Mientras tanto, los proveedores de correo electrónico siguen aumentando la presión: en abril, Microsoft Outlook publicó nuevos requisitos para que los grandes remitentes eviten la carpeta “Correo no deseado”. Y apenas el mes pasado, Gmail, que atiende a tres cuartas partes de los usuarios estadounidenses de correo electrónico, anunció que estaba “aumentando su aplicación al tráfico no conforme”, lo que podría relegar una nueva ola de organizaciones bien intencionadas a las carpetas de spam de los destinatarios.
Todos quieren menos spam. Pero los líderes de TI, los especialistas en marketing y los propietarios de pequeñas empresas dicen que están quedando atrapados en el fuego cruzado. A medida que los correos electrónicos de una empresa languidecen en el spam, los equipos de ventas pierden clientes potenciales, los especialistas en marketing no alcanzan los objetivos de retorno de la inversión (ROI) y los boletines ven cómo se evapora su compromiso. Los empleados pueden incluso tener dificultades para que sus correos electrónicos privados lleguen a las bandejas de entrada de sus colegas.
Dado este contexto, Kaczyński sabía que Bouncer necesitaba moverse rápido o arriesgarse a soportar otra dolorosa temporada navideña. Con la reputación de su negocio en juego y con el Black Friday 2025 ya a la vuelta de la esquina, Kaczyński y su equipo comenzaron a buscar respuestas. Antes de poder reparar su mala capacidad de entrega, necesitaban determinar la causa.
Desde los días del acceso telefónico hasta la era de la IA, un rincón de Internet se ha mantenido notablemente confiable: la humilde bandeja de entrada. Se estima que se envían 376 mil millones de correos electrónicos a unas 4600 millones de personas cada día. Los supuestos asesinos del correo electrónico, incluidas las aplicaciones de mensajería instantánea, las plataformas de gestión de proyectos y los chatbots, apenas han hecho mella en el dominio de la tecnología, incluso entre los líderes de TI conocedores de la tecnología: casi la mitad dice que todavía depende del correo electrónico más que cualquier otro canal tanto para la comunicación interna como externa.
Pero esta confiabilidad es difícil de conseguir. Durante décadas se ha desatado una guerra contra los spammers.
A principios de la década de 2000, una bandeja de entrada de correo electrónico era un lugar peligroso. En una encuesta realizada por Pew en 2003, los encuestados describieron una avalancha de enlaces e imágenes repugnantes. “Era solo esta cacofonía de imágenes increíblemente horribles”, dijo Al Iverson, editor del influyente blog Spam Resource desde 2001, a IBM Think en una entrevista.
Iverson y sus contemporáneos se defendieron creando algunos de los primeros repositorios antispam (listas de servidores comprometidos y sus correspondientes direcciones IP), que utilizaron para silenciar a los spammers más flagrantes. Estas listas informales y gestionadas por voluntarios evolucionaron gradualmente hasta convertirse en organizaciones consolidadas, especialmente Spamhaus, que hoy afirma proteger unos 4500 millones de bandejas de entrada. Pero a medida que los algoritmos antispam se volvieron más sofisticados, las líneas entre los remitentes bien intencionados y los spammers maliciosos comenzaron a desdibujarse.
Fundada en 1998, Spamhaus utiliza datos en tiempo real y una red global de voluntarios para detectar a los actores maliciosos, utilizando técnicas como trampas de spam: correos electrónicos que, si se agregan a la lista de suscriptores de un remitente, sugieren que el remitente los compró o los obtuvo sin permiso. En solo los últimos años, la organización ayudó tanto al FBI como a Europol a responder a las ciberamenazas, consolidando aún más su reputación. Las listas de bloqueo de Spamhaus son tan completas que se cree que Apple, Microsoft y Yahoo (que, junto con Gmail, dominan el mercado estadounidense) las incorporan en sus propios filtros antispam, según Iverson. Esto significa que la inclusión en una de las listas de Spamhaus puede significar la perdición para los remitentes, haciendo que la colocación en la bandeja de entrada sea casi imposible.
Los delincuentes cibernéticos, como era de esperar, quieren desmantelar Spamhaus. Pero incluso críticos legítimos, como los investigadores responsables de un análisis de 2021, han argumentado que las listas de bloqueo de código abierto, incluida Spamhaus, pueden actuar como herramientas contundentes, castigando a los remitentes bienintencionados junto con los maliciosos. Decenas de reseñas de Trust Pilot lo acreditan, con un usuario que afirmó en julio que Spamhaus había “destruido por sí solo el trabajo que he hecho en los últimos ocho años y desacreditado 30 de mis dominios”. Mientras tanto, en un documento de 2025, los investigadores lograron engañar a Spamhaus para que incluyera un servidor de correo legítimo enviando solo tres correos electrónicos a las trampas de spam que monitorea.
Por su parte, Spamhaus brinda a las empresas la oportunidad de apelar sus decisiones y ofrece recursos para ayudar a las organizaciones a mejorar su posición. También cuenta con una tasa de falsos positivos de 0.02 %: una cifra que, aunque difícil de verificar de manera independiente, sería excepcionalmente baja considerando el volumen de spam que pasa por los servidores de correo modernos. Iverson dijo que, aunque imperfecta, la organización desempeña un papel clave para garantizar que nuestras bandejas de entrada sigan siendo utilizables y estén relativamente libres de basura.
Pero hay docenas de listas de bloqueo menos conocidas en la web, y al menos algunas de ellas han llegado a parecerse a los remitentes desagradables que dicen combatir. Los repositorios pueden agregar direcciones arbitrariamente, y luego exigir tarifas de rescate para la exclusión priorizada. Por ejemplo, la red UCEPROTECT en Suiza cobra entre 89 y 449 francos suizos (aproximadamente entre 110 y 557 dólares estadounidenses) por cada dirección IP que un remitente desea que se procese por vía rápida. Las empresas de ciberseguridad como Suped y TitanHQ argumentan que estas tácticas erosionan la legitimidad de las organizaciones antispam de buena fe. Si bien se cree que pocos proveedores importantes de buzones de correo utilizan UCEPROTECT para ayudar a filtrar correos electrónicos, la perspectiva de una solución rápida puede ser suficiente para atraer a remitentes vulnerables.
Junto con las listas de bloqueo independientes, los principales proveedores de correo electrónico han comenzado a usar sus propios filtros impulsados por machine learning, que a menudo se basan en vastas colecciones de datos patentados. En 2023, por ejemplo, Google presentó un nuevo vectorizador de texto que puede detectar caracteres ocultos y manipulaciones de texto, aumentando su tasa de detección de spam en un 38 % en comparación con los modelos anteriores. Pero estos sistemas no son infalibles. A principios de este año, Exchange Online de Microsoft marcó muchos correos electrónicos de Gmail como spam, mientras que en 2024, Gmail bloqueó accidentalmente algunas direcciones de Outlook.
Los remitentes están en gran medida a merced de los filtros de spam y disponen de pocos mecanismos para supervisar el estado de su propio dominio. Los algoritmos de Gmail y Yahoo son intencionalmente opacos por lo que es más difícil para los spammers explotarlos. Pero como aprendieron Bouncer y OutVoice, esto también dificulta que los remitentes legítimos salgan de la “cárcel de spam”.
Los esfuerzos por mejorar la transparencia han tenido resultados dispares. En una gran victoria para los remitentes, Sender Hub de Yahoo, que ayuda a las organizaciones a rastrear el desempeño de su campaña, anunció en octubre que comenzaría a mostrar spam y las tasas de mensajes entregados, dos señales clave de entregabilidad. Pero el equivalente de Gmail, Google Postmaster,dejó recientemente de compartir la reputación de dominios e IP (posiblemente para protegerse de las afirmaciones de que utiliza filtros de spam con sesgos políticos), eliminando una de las principales herramientas que utilizan las organizaciones para rastrear el estado de su correo electrónico.
Google permite a los remitentes masivos rellenar un formulario para solicitar una segunda oportunidad, y otras plataformas de correo electrónico cuentan con procesos de apelación similares. Más allá de eso, las organizaciones deben resolver por su cuenta los problemas de entrega. Los foros están llenos de publicaciones de especialistas en marketing y personal de TI desconcertados que intentan averiguar qué los llevó al spam y cómo volver a ganarse la confianza de los proveedores. Algunas almas desafortunadas todavía están esperando una respuesta, más de un año después.
En diciembre pasado, mientras la mayoría de las empresas se preparaban para la temporada de fiestas, el equipo de Bouncer estaba ocupado elaborando un plan. Comenzaron por volver sobre sus pasos, analizando su comportamiento en el envío de correos electrónicos en los meses previos a los problemas de entrega. Empezaron a surgir algunas pistas.
El primer problema fue no enviar suficientes correos electrónicos. A principios de ese año, la empresa cambió a una nueva plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Para el verano, estaban tan ocupados integrando el nuevo sistema que no tenían tiempo para enviar correos electrónicos con la frecuencia habitual. Luego, en septiembre de 2024, Bouncer aumentó los envíos para promocionar su exitosa venta navideña, en la que habían fijado sus ingresos del cuarto trimestre. “Empezamos a enviar a todos porque realmente queríamos que se beneficiaran de algo que era extraordinario en nuestro nicho”, dijo Kaczyński.
Los algoritmos antispam buscan coherencia, por lo que el cambio repentino podría haber sido suficiente para levantar las sospechas de los proveedores de correo electrónico. Mientras tanto, a juzgar por un pequeño pero notable aumento en los informes de spam, algunos suscriptores que no habían tenido noticias de Bouncer desde su desaceleración de verano no reconocieron sus correos electrónicos y los marcaron como spam.
Por último, dijo Kaczyński, debido a que Bouncer estaba usando un nuevo CRM, había enviado los nuevos correos electrónicos navideños desde un nuevo lote de direcciones, que los servicios de buzón no reconocían. Esto aumentó la impresión de que Bouncer estaba tramando algo nefasto.
Había una explicación sencilla para todo esto: la integración de una nueva plataforma de CRM resultó más difícil de lo que Bouncer había imaginado. Pero los algoritmos antispam no podían dar cuenta de estas desalineaciones.
Como servicio de verificación de correo electrónico, Bouncer tuvo una ventaja en su trabajo de detective. Las empresas ajenas al espacio suelen tener muchas más dificultades para diagnosticar sus problemas de spam. OutVoice, la plataforma de pago, tuvo dificultades durante tres o cuatro meses sin identificar nunca qué salió mal. El cofundador Diao tenía algunas teorías: tal vez conectar el concurso de un socio o experimentar con enlaces de marketing de afiliados había sido la ruina de Study Hall. “Pero, sinceramente, no tenemos forma de saberlo”, dijo Diao. “Simplemente tenemos que adivinar”.
Diao se impartió a sí mismo un curso intensivo sobre capacidad de entrega. Pero dice que la mayoría de las soluciones sobre las que había leído, como cambiar temporalmente a un dominio alternativo preconfigurado, habrían requerido una cantidad ridícula de planificación previa.
Llenó un formulario de apelación con Google, pero dijo que nunca recibió una respuesta clara. (Google no respondió a una solicitud de comentario.) Solo necesitaba uno o dos minutos con un humano (cualquier persona razonable podría ver que Study Hall era un remitente confiable con un buen historial), pero no había nadie con quien hablar sobre la situación de su empresa.
Algunos suscriptores, que no habían tenido noticias de Study Hall en semanas, probablemente asumieron que el boletín se había visto comprometido o que se había cerrado por completo. En cada uno de sus envíos, Study Hall pedía a los suscriptores que marcaran sus correos electrónicos como seguros, con la esperanza de que los algoritmos antispam se dieran cuenta de que habían cometido un error. Pero como pocos correos electrónicos llegaban a las bandejas de entrada de los lectores, muchos suscriptores literalmente nunca recibieron el mensaje.
Bouncer había quedado atrapado en un bucle de feedback similar: cuanto más llega un remitente al spam, más difícil es escapar. Después de todo, cuando los suscriptores no pueden ver su correo, no pueden abrirlo ni hacer clic en él. Los algoritmos de los proveedores interpretan esto como una prueba más de que los suscriptores ya no están interesados. “En la fase de recuperación ante desastres”, dijo Kaczyński, “no se sabe si [los suscriptores] no están comprometidos porque ya no se identifican con nosotros y nuestro negocio, y ya no necesitan nuestros servicios, o porque están llegando al spam, por lo que no pueden ver nuestros correos electrónicos”.
Si bien Bouncer ahora conocía la causa probable de sus problemas (una tormenta perfecta de cambios técnicos y estrategias de envío que resultaron en menos lectores que abrían y hacían clic en su correo), necesitaba renovar su estrategia de envío antes de la próxima temporada navideña. Kaczyński sabía que la capacidad de entrega no es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana. Era hora de pedir refuerzos.
A medida que los algoritmos de spam de caja negra se vuelven más impenetrables, la otrora oscura industria de entregabilidad se ha disparado, y se espera que solo el mercado de herramientas de entregabilidad alcance los 1900 millones de dólares para 2030. Andrew Bonar, cofundador de varias cumbres importantes sobre entregabilidad en el Reino Unido y Europa, recuerda una época hace 20 años en la que él y solo unos pocos se especializaban en entregabilidad. Ese ya no es el caso: “Todos son expertos en entregabilidad en estos días”, dijo Bonar a IBM Think.
Pero, a pesar de todos los influencers en entregabilidad que ahora inundan LinkedIn, puede resultar sorprendentemente difícil separar los trucos publicitarios de los consejos sensatos. Los llamados “servicios de calentamiento”, por ejemplo, prometen simular envíos y aperturas, con respuestas realistas de suscriptores falsos, para convencer a los algoritmos de los proveedores de buzones de que los correos electrónicos de un remitente se abren y leen con frecuencia. Otras plataformas venden listas de correo electrónico "verificadas", como una lista de direcciones de correo electrónico de supuestos CEO de Fortune 500, para dar a los remitentes un impulso instantáneo de suscriptores.
Estas tácticas dudosas pueden tener éxito a corto plazo, pero a menudo son una vía rápida hacia las carpetas de spam de los lectores (y posibles problemas legales), especialmente a medida que los algoritmos se vuelven más exigentes, según líderes de la industria como Kickbox y Validity. Iverson, experto de la industria, aconseja centrarse en algunos principios básicos, como el estado técnico, el contenido y el compromiso.
Para mejorar su estado técnico, los remitentes pueden utilizar tres técnicas criptográficas que ayudan a los proveedores de buzones de correo a verificar su identidad. El marco de políticas del remitente (SPF) verifica que la dirección IP de un remitente coincida con una lista de servidores preaprobados. El correo identificado por DomainKeys (DKIM) es una firma digital que autoriza que un correo electrónico provenga de un dominio en particular. Por último, la autenticación, informes y conformidad de mensajes basados en el dominio (DMARC) indica a los servidores receptores cómo responder si no se pueden Verify los registros SPF o DKIM. Las organizaciones publican los tres registros en su sistema DNS para ayudar a protegerse contra phishing, suplantación y spam.
Los problemas de entrega pueden surgir cuando los proveedores de buzones de correo no pueden acceder a estos registros o verificarlos, por ejemplo, si un remitente olvida actualizarlos después de una implementación importante. Los registros DNS incompletos también pueden exponer a las organizaciones a hacks basados en correo electrónico y esquemas de phishing. Según un informe de Exclaimer de 2025, solo un tercio de las organizaciones implementaron SPF, DKIM y DMARC, a pesar de que Google, Yahoo y Microsoft ahora lo requieren para remitentes masivos. Sin embargo, la adopción está aumentando, ya que algunas organizaciones adoptan herramientas de mantenimiento de DNS automatizadas impulsadas por IA, que pueden reducir el riesgo de desalineaciones.
Los dominios también importan. Los proveedores de servicios de correo electrónico como Beehiiv, SendGrid y Mailchimp generalmente expulsan a los actores maliciosos, y muchos permiten a los clientes personalizar su propio subdominio, o incluso crear un dominio independiente, para aislar su reputación de otros clientes. Pero como señaló recientemente el periodista de medios Simon Owens, los creadores que envían boletines a través de un dominio compartido, como la dirección "patreon.com" utilizada para los boletines de Patreon, corren el riesgo de influir inadvertidamente en la capacidad de entrega de los demás, y los remitentes maliciosos pueden dañar la reputación de toda la red.
Los problemas de contenido, por ejemplo, usar "gratis" en una línea de asunto o agregar demasiadas fotos, enlaces o emojis de alta resolución, pueden afectar la capacidad de entrega, pero en menor medida que en los primeros días del correo electrónico, dijo Yanna-Torry Aspraki, una especialista en entregabilidad que ha trabajado con Bouncer, en una entrevista con IBM Think. En cambio, la interacción —medida a través de tasas de apertura, cancelaciones de subscripción y clics— desempeña ahora, probablemente, el papel más importante para determinar qué remitentes reciben una colocación premium en la bandeja de entrada. En cierto modo, nuestras bandejas de entrada se asemejan a un feed de redes sociales, donde los correos electrónicos que queremos ver salen a la superficie y los que nunca leemos quedan ocultos.
Gracias al dominio de los algoritmos centrados en la interacción, puede resultar más difícil que nunca dominar los filtros antispam, dijo Aspraki. En lugar de limitarse a ajustar el asunto o eliminar algunos enlaces, las organizaciones deben ahora hacerse preguntas fundamentales sobre si los lectores quieren sus correos electrónicos, si están dirigidos a la audiencia adecuada y por qué ciertos mensajes no resuenan. Esto, dijo Aspraki, ayuda a explicar por qué las industrias históricamente asociadas con el spam, como los casinos y las plataformas de apuestas deportivas, a menudo tienen una capacidad de entrega sólida hoy en día: son especialmente buenas para lograr que los suscriptores abran su correo, y los algoritmos basados en el compromiso los recompensan en consecuencia.
Las tácticas avanzadas de capacidad de entrega (dependiendo del remitente) incluyen retirar regularmente a los suscriptores inactivos, segmentar a los lectores tanto por interés como por nivel de interacción, incorporar elementos interactivos (como una encuesta o sondeo) para impulsar la interacción y el envío de manera constante, para que los destinatarios y los proveedores de correo electrónico sepan qué esperar. Solicitar a los nuevos suscriptores que confirmen su suscripción e incluir un botón de exclusión fácil de usar también puede mejorar la capacidad de entrega.
Sin embargo, Clinton Wilmott, gerente sénior de marketing por correo electrónico del repositorio de dominios Namecheap, afirmó que, para organizaciones más grandes como la suya, estas estrategias solo son eficaces si la alta dirección está de acuerdo. En 2020, dijo Wilmott, logró aumentar los ingresos anuales de marketing por correo electrónico de Namecheap en un 70 % utilizando algunas de las técnicas mencionadas anteriormente. El mayor obstáculo no fueron las limitaciones técnicas, el presupuesto o la falta de conocimientos. Fue convencer a los ejecutivos de que hacer estos cambios era el paso correcto.
Por ejemplo, los superiores tienden a creer que más correos electrónicos llevan a más ventas. Pero a partir de cierto punto, enviar a frecuencias más altas puede empeorar la entregabilidad, al llevar a los lectores a darse de baja. “Muchos de los líderes, [son] muy escépticos”, dijo Wilmott. “También, en muchos casos, creen que entienden el correo electrónico porque pueden enviar uno. Es como 'Sí, puedo enviar un correo electrónico a mi mamá, así que lo sé todo al respecto. Es fácil'”.
Pero hay un código que ni siquiera Wilmott siempre puede descifrar. Una vez que llegamos a la carpeta de spam, no existe una solución única para salir. Las plataformas de correo electrónico están constantemente reelaborando y ajustando sus filtros para mantenerse al día con los últimos esquemas de spam, por lo que lo que funciona un día puede ser ineficaz al siguiente. “No enseñan estas cosas en la escuela”, dijo Wilmott a IBM Think en una entrevista. “Es como un proceso de prueba y error tratar de resolver estas cosas”.
Alrededor del comienzo del nuevo año, Kaczyński convocó una reunión con sus colegas. Sabían cómo habían salido de las bandejas de entrada de los clientes, pero no cómo volver a entrar. Con otra temporada navideña en el horizonte, el equipo de Kaczyński acordó que era hora de pedir ayuda a una agencia de entrega externa. La agencia realizó una auditoría y luego recomendó algunos cambios difíciles, pero necesarios.
Bouncer tendría que liberar a los suscriptores que habían dejado de interactuar. Crearían subdominios separados para correos electrónicos de marketing, transaccionales y corporativos para que los problemas de spam en un canal de comunicación no pudieran afectar a otros. Y en lugar de enviar correos electrónicos masivos, enviarían poco a poco mensajes no urgentes durante varios días.
En dos o tres semanas, la empresa pudo comenzar a comunicarse nuevamente con su audiencia y, después de unos meses, volvió a enviar a su volumen habitual. La verdadera prueba llegaría en el período previo al Black Friday 2025, cuando finalmente tuvo la oportunidad de recuperar las ventas que se había perdido el año anterior.
OutVoice, por otro lado, nunca obtuvo el cierre que esperaba. En cambio, al igual que muchas organizaciones que enfrentan problemas de capacidad de entrega, la empresa simplemente capeó la tormenta y esperó a que los algoritmos antispam se movieran a otra víctima desprevenida.
Después de unos meses, Study Hall comenzó a aparecer milagrosamente en las bandejas de entrada de los suscriptores, sin las advertencias de phishing que habían perseguido sus envíos anteriores. Diao se sintió aliviado de que los suscriptores se mantuvieran durante la mala racha, pero se sintió insatisfecho con la forma en que se desarrolló el proceso. “Espero que no vuelva a suceder”, dijo. “No creo que estemos más preparados que antes”.
Diao entiende que los proveedores de buzones de correo optan por la precaución porque quieren proteger a sus usuarios de cualquier daño. Pero cree que debería haber más mecanismos para que las empresas bien intencionadas hablen con esos servicios durante emergencias de entrega. Idealmente, dijo, los remitentes tendrían más vías (una línea de ayuda, por ejemplo) para presentar su caso y obligar a los proveedores de buzones a escuchar. “Si tuvieran el poder de destruir negocios así, realmente debería haber un proceso de apelaciones que se realice rápidamente”, dijo.
Aun así, separar a los remitentes bien intencionados de los malos es complicado, dijo Iverson. Tanto las listas de bloqueo antispam independientes como los gigantes del correo electrónico están luchando por mantenerse al día con los spammers, que utilizan cada vez más la IA y otras tecnologías emergentes para evadir los algoritmos. Si bien los filtros antispam a veces corrigen en exceso y bloquean a los remitentes bien intencionados, la alternativa podría ser volver a principios de la década de 2000, cuando las bandejas de entrada se inundaban de basura. “Se necesita mucho trabajo para mantener el correo electrónico utilizable como un buen ecosistema de comunicación”, dijo. "Aunque no se puede ver todo claramente, se está remando furiosamente para mantener este ecosistema en funcionamiento".
Además, los filtros antispam podrían ser la llamada de atención que algunas organizaciones necesitan para repensar su estrategia de envío. “A veces me doy cuenta de que en realidad han brindado un servicio al dar la alarma”, dijo Bonar, cofundador de la cumbre de entregabilidad. “Cada una de esas quejas de spam o cancelaciones de suscripción, porque estás haciendo algo mal, en realidad está reduciendo el resultado final”.
En las semanas cruciales previas a la temporada navideña de este año, la carpeta de spam de Kaczyński permaneció sorprendentemente vacía. Después de reducir su lista de suscriptores a casi la mitad y promover una venta casi idéntica a la del año pasado, y con la temporada navideña solo a la mitad, la startup ya había registrado un crecimiento interanual del 35 %, en comparación con el 5 % del año anterior. En total, se necesitó casi un año de experimentación improvisada para volver a la normalidad.
“En 2024, nos mantuvimos”, dijo Kaczyński. Esta vez es una imagen completamente diferente. “Todo el conocimiento, la experiencia, las medidas de seguridad y las rutinas que tenemos actualmente, además de una capacidad de entrega base realmente buena y estable, nos permitirán aprovechar la oportunidad durante la época de mayor actividad del año”.
