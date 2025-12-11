La crisis del correo electrónico oculto que cuesta miles de millones a las empresas

En diciembre pasado, mientras la mayoría de las empresas se preparaban para la temporada de fiestas, el equipo de Bouncer estaba ocupado elaborando un plan. Comenzaron por volver sobre sus pasos, analizando su comportamiento en el envío de correos electrónicos en los meses previos a los problemas de entrega. Empezaron a surgir algunas pistas.

El primer problema fue no enviar suficientes correos electrónicos. A principios de ese año, la empresa cambió a una nueva plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Para el verano, estaban tan ocupados integrando el nuevo sistema que no tenían tiempo para enviar correos electrónicos con la frecuencia habitual. Luego, en septiembre de 2024, Bouncer aumentó los envíos para promocionar su exitosa venta navideña, en la que habían fijado sus ingresos del cuarto trimestre. “Empezamos a enviar a todos porque realmente queríamos que se beneficiaran de algo que era extraordinario en nuestro nicho”, dijo Kaczyński.

Los algoritmos antispam buscan coherencia, por lo que el cambio repentino podría haber sido suficiente para levantar las sospechas de los proveedores de correo electrónico. Mientras tanto, a juzgar por un pequeño pero notable aumento en los informes de spam, algunos suscriptores que no habían tenido noticias de Bouncer desde su desaceleración de verano no reconocieron sus correos electrónicos y los marcaron como spam.

Por último, dijo Kaczyński, debido a que Bouncer estaba usando un nuevo CRM, había enviado los nuevos correos electrónicos navideños desde un nuevo lote de direcciones, que los servicios de buzón no reconocían. Esto aumentó la impresión de que Bouncer estaba tramando algo nefasto.

Había una explicación sencilla para todo esto: la integración de una nueva plataforma de CRM resultó más difícil de lo que Bouncer había imaginado. Pero los algoritmos antispam no podían dar cuenta de estas desalineaciones.

Como servicio de verificación de correo electrónico, Bouncer tuvo una ventaja en su trabajo de detective. Las empresas ajenas al espacio suelen tener muchas más dificultades para diagnosticar sus problemas de spam. OutVoice, la plataforma de pago, tuvo dificultades durante tres o cuatro meses sin identificar nunca qué salió mal. El cofundador Diao tenía algunas teorías: tal vez conectar el concurso de un socio o experimentar con enlaces de marketing de afiliados había sido la ruina de Study Hall. “Pero, sinceramente, no tenemos forma de saberlo”, dijo Diao. “Simplemente tenemos que adivinar”.

Diao se impartió a sí mismo un curso intensivo sobre capacidad de entrega. Pero dice que la mayoría de las soluciones sobre las que había leído, como cambiar temporalmente a un dominio alternativo preconfigurado, habrían requerido una cantidad ridícula de planificación previa.

Llenó un formulario de apelación con Google, pero dijo que nunca recibió una respuesta clara. (Google no respondió a una solicitud de comentario.) Solo necesitaba uno o dos minutos con un humano (cualquier persona razonable podría ver que Study Hall era un remitente confiable con un buen historial), pero no había nadie con quien hablar sobre la situación de su empresa.

Algunos suscriptores, que no habían tenido noticias de Study Hall en semanas, probablemente asumieron que el boletín se había visto comprometido o que se había cerrado por completo. En cada uno de sus envíos, Study Hall pedía a los suscriptores que marcaran sus correos electrónicos como seguros, con la esperanza de que los algoritmos antispam se dieran cuenta de que habían cometido un error. Pero como pocos correos electrónicos llegaban a las bandejas de entrada de los lectores, muchos suscriptores literalmente nunca recibieron el mensaje.

Bouncer había quedado atrapado en un bucle de feedback similar: cuanto más llega un remitente al spam, más difícil es escapar. Después de todo, cuando los suscriptores no pueden ver su correo, no pueden abrirlo ni hacer clic en él. Los algoritmos de los proveedores interpretan esto como una prueba más de que los suscriptores ya no están interesados. “En la fase de recuperación ante desastres”, dijo Kaczyński, “no se sabe si [los suscriptores] no están comprometidos porque ya no se identifican con nosotros y nuestro negocio, y ya no necesitan nuestros servicios, o porque están llegando al spam, por lo que no pueden ver nuestros correos electrónicos”.

Si bien Bouncer ahora conocía la causa probable de sus problemas (una tormenta perfecta de cambios técnicos y estrategias de envío que resultaron en menos lectores que abrían y hacían clic en su correo), necesitaba renovar su estrategia de envío antes de la próxima temporada navideña. Kaczyński sabía que la capacidad de entrega no es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana. Era hora de pedir refuerzos.