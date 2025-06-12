Los niños que construimos: De Kai explica por qué la IA es una generación, no una herramienta

Durante el año pasado, la inteligencia artificial cruzó el umbral de algo que consultamos a algo que observa silenciosamente, responde y, cada vez más, aprende. Durante esa transición, el debate en torno a la IA también ha experimentado un cambio. Ya no se limita al dominio de ingenieros y especialistas en ética, la conversación ahora toca el desarrollo infantil, la transmisión cultural y la psicología humana.

Pocos han articulado este cambio de manera más vívida que el científico informático De Kai, quien apareció recientemente en una videollamada desde su casa en Hong Kong, hablando con una intensidad cuidadosa. Con una camiseta negra y anteojos rectangulares, estaba sentado, rodeado de libros e instrumentos, un músico y un científico. Su cadencia era reflexiva, fluida tanto en el lenguaje del código como en el de la metáfora.

Su nuevo libro, Raising AI, presenta su argumento de que la inteligencia artificial debería ser vista menos como una herramienta industrial y más como un fenómeno de desarrollo. “No estamos programando estos sistemas”, dijo en una entrevista con IBM Think. “Los estamos criando, al igual que criamos a los niños”.

Kai es profesor en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y ayudó a ser pionero en los primeros sistemas de traducción automática multilingües de la web, sentando las bases para plataformas como Google Translate. En estos días, es cada vez más reconocido no solo por sus contribuciones técnicas, sino también por ofrecer una metáfora sorprendentemente humana para explicar las consecuencias de la inteligencia artificial. La IA, argumentó, no es simplemente una tecnología para desplegar, sino una generación que estamos criando.

Esta metáfora de que los sistemas de IA son niños, no herramientas, supone una clara desviación de las narrativas dominantes en torno a la inteligencia artificial. En lugar de centrarnos únicamente en los avances técnicos o la empresa de servicios públicos, De Kai nos insta a considerar los impactos culturales y psicológicos a largo plazo de estos sistemas. Forma parte de un creciente movimiento de investigadores que argumentan que la IA refleja la sociedad.

“Estamos tercerizando partes de nuestra cognición”, dijo. “Y los sistemas que nos observan están aprendiendo no solo lo que decimos, sino también cómo nos comportamos”.