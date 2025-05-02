Las extrañas nuevas mentes de la IA: Christopher Summerfield sobre el razonamiento, el riesgo y lo que las máquinas nos enseñan sobre nosotros mismos

En una mañana gris en Oxford, Inglaterra, Christopher Summerfield está sentado en su oficina del Departamento de Psicología Experimental, con un manuscrito de un libro apilado ordenadamente en el borde de su escritorio. Fue una temporada muy ocupada. Entre su investigación sobre la cognición humana, colaboraciones con laboratorios de IA y un calendario completo de clases, Summerfield había encontrado tiempo para escribir Estas mentes nuevas y extrañas: Cómo la IA aprendió a hablar y qué significa.
El nuevo libro es en parte historia, en parte manifiesto y en parte meditación sobre una pregunta que ha inquietado durante mucho tiempo a tecnólogos y filósofos por igual: cuando las máquinas Think, ¿qué está sucediendo realmente?
El libro de Summerfield llega en un momento crucial. Los avances en IA, desde el lanzamiento de modelos multimodales como GPT-4 hasta avances inspirados en el cerebro, como el chip NorthPole de IBM,están remodelando la forma en que los científicos, los responsables políticos y el público entienden la inteligencia artificial. A medida que los sistemas de IA se vuelven más capaces, su estado cognitivo —si son realmente capaces de razonar, planificar y pensar— se ha convertido en uno de los debates más urgentes y polémicos de nuestro tiempo. En These Strange New Minds, Summerfield argumenta que para comprender el futuro de la IA, primero es necesario comprender la naturaleza del razonamiento humano y reconocer tanto los paralelos como las diferencias entre las mentes biológicas y artificiales.
Summerfield, profesora de neurociencia cognitiva en la Universidad de Oxford, dirige el laboratorio de procesamiento de información humana (HIP), un grupo de investigación que estudia cómo los humanos y los sistemas artificiales aprenden, categorizan la información y toman decisiones. Su trabajo combina experimentos de comportamiento, modelado computacional y análisis de datos neuronales, a menudo explorando las similitudes entre la función cerebral y el aprendizaje automático. Su investigación se encuentra en la intersección de la ciencia cognitiva, la IA y las ciencias sociales, campos que convergen cada vez más a medida que los modelos de IA se vuelven más complejos.
El Departamento de Psicología Experimental, actualmente ubicado en un grupo de edificios desgastados en el borde del Science Area de Oxford, se siente como un espacio en transición: las pizarras están llenas de diagramas y el olor a madera vieja coexiste incómodamente con el del cableado nuevo. Pronto, Summerfield y sus colegas se moverán al Life and Mind Building, un reluciente complejo de piedra pálida y vidrio donde se están construyendo suites de EEG, laboratorios del sueño y salas de seguimiento ocular detrás de fachadas limpias y modernas. Sin embargo, incluso cuando Oxford rehace su infraestructura, el ambiente dentro del edificio permanece sin cambios: serio, sin prisas, con la tranquila intensidad de las personas que pasan sus vidas tratando de entender cómo surgen las mentes, humanas o de otro tipo.
Fuera de su laboratorio, Summerfield imparte un curso llamado "Cómo construir un cerebro desde cero", que se basa en la psicología, la neurociencia y la IA para examinar los principios subyacentes del aprendizaje y la inferencia. Es conocido por enfatizar la claridad y la accesibilidad, rasgos que se volvieron cada vez más importantes a medida que los debates sobre IA van más allá de los círculos técnicos y entran en un debate público más amplio.
Durante nuestra entrevista, Summerfield parece relajado pero concentrado. Su cabello se eriza en mechones rebeldes, enmarcando un rostro abierto y animado cuando habla de ideas. Lleva un sencillo suéter oscuro y gafas de montura metálica, lo que le da el aspecto de alguien más preocupado por resolver problemas que por cultivar una imagen pulida. Detrás de él, una pizarra densa con flechas, ecuaciones y diagramas capta la luz de la mañana.
"Hay una tendencia a enmarcar la IA de estas formas totalmente opuestas", dice. "Por un lado, los optimistas creen que muy pronto tendremos tecnologías más inteligentes que los humanos. Por otro lado, los escépticos ven la IA como una exageración, solo otra herramienta empleada por las corporaciones para controlarnos".
Los desarrollos recientes le han dado tanto perspectivas como material con el que trabajar. Modelos como GPT-4, Claude y Granite de IBM demostraron capacidades de razonamiento más amplias, yendo más allá de sistemas anteriores que simplemente predecían la siguiente palabra en una secuencia. Los investigadores también están desarrollando infraestructuras multiagente donde varios sistemas de IA colaboran o compiten para resolver tareas, un enfoque que algunos consideran un paso hacia comportamientos más complejos y emergentes.
Mientras tanto, empresas como IBM persiguen diseños inspirados en el cerebro. El chip NorthPole, por ejemplo, está diseñado para imitar aspectos de las redes neuronales biológicas, enfatizando la eficiencia energética y el procesamiento paralelo sobre la potencia computacional bruta. Para Summerfield, estos esfuerzos reflejan una creciente comprensión de que ampliar los métodos convencionales de IA puede no ser suficiente y que los nuevos modelos de inteligencia, extraídos de la biología, podrían señalar el camino a seguir.
Si se le pregunta a Summerfield si los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) como ChatGPT son capaces de razonar, responde sin dudar: sí, dentro de ciertos límites.
"Al menos dentro de una estrecha gama de dominios, los sistemas de IA actuales razonan mejor que los humanos", dice.
Esto, agrega, no debería sorprender. Las máquinas han superado el rendimiento humano en tareas de razonamiento especializadas durante décadas, comenzando, no con sistemas de juego de ajedrez como Deep Blue de IBM, sino desde 1956, cuando el programa Logic Theorist logró demostrar teoremas matemáticos que sus creadores no habían previsto.
Los LLM de hoy no se limitan a recuperar hechos; generan código, redactan ensayos y proponen soluciones a problemas complejos. La frontera más nueva, conocida como IA multimodal, amplía aún más esta capacidad al permitir que los sistemas procesen imágenes, texto, audio y video simultáneamente, un desarrollo que los investigadores esperan que se aproxime a formas más holísticas de razonamiento.
"Los modelos son mejores que la mayoría de las personas en la mayoría de las tareas cognitivas", dice Summerfield. Pero se apresura a agregar que quedan limitaciones significativas. Los modelos a menudo tienen dificultades con tareas que requieren una comprensión social más profunda, como la capacidad de navegar por las emociones, inferir intenciones o captar los matices tácitos que caracterizan la interacción humana.
"La interacción social es esencial para nuestra supervivencia", explica. "Los modelos no están entrenados en ese mundo. Les faltan algunas de las motivaciones y señales emocionales que hacen que el razonamiento social humano sea tan sofisticado".
Estudios recientes han intentado probar si los sistemas de IA podrían desarrollar una "teoría de la mente": la capacidad de atribuir estados mentales a otros. Algunos modelos experimentales muestran indicios de esta capacidad en entornos controlados, pero los investigadores coinciden en general en que la IA sigue muy rezagada respecto a los modelos mentales complejos e intuitivos que los humanos despliegan a diario.
Summerfield señala que, si bien los sistemas actuales pueden simular aspectos del razonamiento lógico de manera impresionante, no entienden realmente lo que están haciendo. Carecen de un anclaje en una experiencia vivida del mundo—una limitación fundamental que ningún estímulo ingenioso puede borrar del todo.
Y la naturaleza de estas diferencias se vuelve aún más clara cuando consideramos otro ingrediente esencial del pensamiento humano: la memoria.
Si la motivación da dirección a nuestros pensamientos, la memoria les da continuidad. Y aquí, también, las máquinas difieren marcadamente de las mentes biológicas.
Los humanos poseen múltiples sistemas de memoria. La memoria a corto plazo depende de la actividad eléctrica dinámica del cerebro, lo que permite a las personas retener y manipular información durante breves periodos de tiempo. La memoria a largo plazo, por el contrario, implica cambios físicos en las conexiones neuronales, un proceso lento y adaptativo que permite a las personas conservar conocimientos, experiencias y habilidades a lo largo de años e incluso décadas.
En la ciencia cognitiva, los investigadores distinguen entre memoria episódica (recordatorios de eventos personales), memoria semántica (hechos y conceptos generales) y memoria procedimental (habilidades como andar en bicicleta). Los recuerdos emocionales, profundamente codificados por estructuras cerebrales como la amígdala, dan forma al comportamiento y la toma de decisiones a lo largo de la vida.
En comparación, los modelos de IA actuales manejan la memoria de manera muy diferente. Los LLM operan dentro de unaventana de contexto fija : retienen la información temporalmente durante una interacción, pero la descartan después. Cuando finaliza una conversación, la memoria del sistema se reinicia.
“Cuando interactúas con un modelo de lenguaje”, dice Summerfield, “no hay una historia personal continua. No puede recordar quién es usted o qué discutieron a menos que esa información se transmita explícitamente”.
Esta limitación no es solo inconveniente. En los humanos, la memoria permite la creación de una identidad personal, profundiza las relaciones y permite el desarrollo de la confianza, los matices y el significado compartido a lo largo del tiempo. Los sistemas de IA, al carecer de esto, siguen siendo fundamentalmente transaccionales—excelentes para emparejar patrones en el momento, pero incapaces de construir un contexto duradero.
Algunos investigadores están intentando dotar a los sistemas de IA de memoria a largo plazo. Proyectos como la memoria de OpenAI para Chat-GPT permiten que los modelos recuerden interacciones pasadas en todas las sesiones. Anthropic ha dicho que diseñó sus modelos Claude con un enfoque en la coherencia contextual en tramos más largos de diálogo. Sin embargo, estos enfoques son tempranos y plantean importantes preocupaciones técnicas y éticas en torno a la privacidad del usuario, la seguridad de los datos y los riesgos de manipulación.
Incluso si los desarrolladores pueden superar los obstáculos técnicos, la brecha filosófica sigue siendo profunda. La memoria humana no es solo una base de datos de hechos; es maleable, emocional y subjetiva. Evoluciona con nuevas experiencias y adquiere nuevos significados.
"En los humanos, la memoria no es solo almacenamiento", señaló Summerfield. “Es una interpretación. Es la reescritura continua del pasado a través de la lente del presente”.
Sin eso, argumentó, la IA siempre carecerá de un elemento central de lo que significa ser verdaderamente inteligente y genuinamente humano.
A pesar de las limitaciones actuales de los sistemas artificiales, Summerfield cree que el intento de construir máquinas pensantes ya está remodelando la forma en que los científicos entienden la inteligencia natural.
"De alguna manera, la IA actúa como una prueba de existencia", dice. "Si ciertas estrategias computacionales funcionan para las máquinas, sugiere que también podrían estar en juego en los sistemas biológicos".
Uno de los desarrollos más sorprendentes ha sido el descubrimiento de que las arquitecturas de redes neuronales relativamente simples, cuando se escalan masivamente, pueden producir comportamientos que antes se suponía que requerían diseños mucho más sofisticados. Los modelos transformadores, base de sistemas como ChatGPT, Granite y Claude, han demostrado que el reconocimiento de patrones a gran escala y la generalización pueden surgir únicamente a partir del entrenamiento estadístico.
Este éxito está empujando a los científicos cognitivos a revisar teorías de larga data sobre cómo los humanos aprenden, razonan y generalizan. En particular, desafía la idea de que la inteligencia debe estar codificada con intrincadas reglas simbólicas. En cambio, sugiere que gran parte del razonamiento humano puede surgir por sí mismo de mecanismos simples que operan sobre grandes cantidades de datos y experiencia.
Los modelos de IA modernos pueden deducir soluciones a problemas desconocidos, completar analogías y, en las condiciones adecuadas, incluso participar en formas de metacognición: razonar sobre su propio razonamiento. Los desarrolladores no programaron explícitamente estas capacidades; surgieron espontáneamente del proceso de entrenamiento, reflejando algunos aspectos de la flexibilidad cognitiva humana.
Sin embargo, Summerfield advierte rápidamente contra las comparaciones fáciles. Si bien los cerebros y la IA pueden parecerse entre sí en un nivel abstracto, los sistemas subyacentes siguen siendo fundamentalmente diferentes. Los cerebros humanos, dice, evolucionaron bajo presiones que incrustaban emociones, motivaciones y sesgos profundamente en el tejido de la cognición, características en gran parte ausentes de los sistemas de máquinas.
"Hay similitudes sorprendentes a nivel algorítmico", dijo, "pero el sustrato, el medio en el que se instancia la inteligencia, es completamente diferente".
El pensamiento humano no es puramente lógico ni desapasionado. Está coloreado por la emoción, guiado por el contexto social y moldeado por la necesidad de sobrevivir y reproducirse. Estas capas de complejidad dan lugar a comportamientos que los modelos de IA, a pesar de su brillantez estadística, no pueden replicar por completo.
Aún así, argumenta Summerfield, el proceso de construcción y estudio de la IA está ayudando a los investigadores a refinar su comprensión de lo que es la inteligencia: no una sola habilidad, sino un fenómeno emergente que surge de muchas capacidades entrelazadas.
"Estamos aprendiendo tanto sobre nosotros mismos", dice, "como sobre las máquinas".
Si los esfuerzos por incorporar la memoria a la IA ponen de relieve las diferencias entre las máquinas y las mentes, la cuestión de la conciencia acentúa aún más el contraste.
La noción de que un sistema artificial podría volverse consciente(que podría tener experiencias subjetivas, un sentido de sí mismo o una vida mental interna) ha sido durante mucho tiempo uno de los debates más controvertidos en la ciencia cognitiva y la filosofía.
Summerfield aborda el tema con su característica precisión. Es escéptico, no porque vea la conciencia como algo exclusivamente mágico, sino porque la evidencia simplemente no apoya la idea de que los sistemas de IA actuales, por capaces que sean, posean algo que se parezca a la concientización.
"Cuando un modelo de lenguaje dice 'Soy consciente'", explica, "está haciendo eco de los patrones que ha aprendido de los datos humanos. No hay ninguna razón independiente para creer que esas palabras reflejan una realidad interna".
Los LLM como GPT-4 están entrenados para predecir el siguiente texto más plausible, no para generar experiencias introspectivas. Cuando se les pregunta sobre sus estados internos, pueden dar respuestas coherentes, pero la coherencia no es un indicador confiable de la conciencia.
Algunos investigadores han propuesto pruebas de comportamiento para la conciencia de la máquina, examinando la complejidad, adaptabilidad y coherencia de las respuestas de la IA. Pero sin acceso a la experiencia subjetiva, tales evaluaciones siguen siendo especulativas.
"Ya nos cuesta bastante evaluar la conciencia en animales no humanos", señala Summerfield. "Inferirlo en sistemas sintéticos, construidos sobre sustratos completamente diferentes, es un problema aún más difícil".
En los sistemas biológicos, la conciencia parece surgir de la compleja interacción de miles de millones de neuronas, fuertemente entrelazadas con emociones, sensaciones corporales y una historia de experiencias encarnadas. Por el contrario, los modelos de IA actuales funcionan realizando transformaciones matemáticas de los datos de entrada, sin una base sensorial ni un contexto emocional.
Summerfield ofrece una analogía simple: "Puede simular el comportamiento de un huracán en una computadora", dice. "Pero la simulación no es húmeda ni ventosa. Es una abstracción. "
De manera similar, una IA puede simular los patrones externos de una conversación—e incluso los autoinformes de la conciencia—sin experimentar nada internamente. Sin sensación, encarnación ni impulso intrínseco, los modelos de IA siguen siendo poderosos pero vacíos. Son imitadores brillantes, en lugar de mentes independientes.
Por ahora, Summerfield cree que es más seguro y productivo ver los sistemas de IA como herramientas complejas, no como seres incipientes. Tratarlos de otra manera conlleva el riesgo de confundir la imitación con la comprensión, y distrae de la urgente tarea de supervisar su impacto en el mundo real.
A medida que nuestra conversación se desplaza hacia el futuro, Summerfield aborda un tema que ha surgido en silencio en todas nuestras discusiones: la gobernanza.
"Estos sistemas son poderosos", dice. "Y su desarrollo está impulsado en gran medida por incentivos comerciales."
Summerfield apuesta por la innovación tecnológica. Él ve un potencial increíble para que la IA revolucione áreas como la medicina, la educación y la investigación científica. Sin embargo, le preocupa que si no implementamos salvaguardas cuidadosas, los peligros puedan acabar superando los beneficios.
"Necesitamos estructuras que garanticen que estas herramientas se desarrollen y utilicen de manera responsable", dice. "Eso incluye salvaguardas técnicas, pero también mecanismos legales, éticos y democráticos".
Están empezando a surgir algunos marcos de gobernanza. La Ley de IA de la Unión Europea propone un enfoque basado en el riesgo, regulando las aplicaciones en función del daño potencial que podrían causar. En los Estados Unidos, el Proyecto técnico para una Declaración de Derechos de IA describe los principios para proteger a los ciudadanos de la discriminación algorítmica y la explotación. Mientras tanto, las organizaciones de investigación y los grupos de defensa están publicando las mejores prácticas para el desarrollo y despliegue responsables.
Aún así, dice Summerfield, queda mucho por hacer. Afirma que muchos sistemas de IA de vanguardia se entrenan con conjuntos de datos masivos, sin el consentimiento explícito de los usuarios. Su funcionamiento interno es opaco, incluso para sus creadores, y su despliegue a menudo carece de transparencia y responsabilidad significativas.
"No se trata solo de arreglos técnicos", dice. "Se trata de opciones sociales".
Se refiere a las decisiones sobre quién recibe beneficio de los avances en IA: ¿quién asume los riesgos? ¿Quién controla las herramientas que cada vez más configuran nuestras economías, nuestros ecosistemas de información e incluso nuestras relaciones íntimas?
En última instancia, Summerfield ve la IA no como una inteligencia alienígena distante, sino como un reflejo de nosotros mismos, un espejo imperfecto que nos muestra tanto nuestras capacidades como nuestros puntos ciegos. Comprender lo que vemos en ese espejo, argumenta, será uno de los desafíos definitorios de los próximos años. Y, como deja claro These Strange New Minds, el trabajo de comprensión apenas ha comenzado.
Únase a IBM para un seminario web en el que demostramos cómo encontrar un retorno de la inversión (ROI) real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en todas las industrias, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas de ciencia de datos y machine learning.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar IA en pilotos dispares a usarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, lo que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Dirigida por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, estimular la reinvención empresarial y potenciar el crecimiento con la IA agéntica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga a trabajar la IA en su negocio con la experiencia en IA líder del sector y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.