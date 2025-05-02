Si los esfuerzos por incorporar la memoria a la IA ponen de relieve las diferencias entre las máquinas y las mentes, la cuestión de la conciencia acentúa aún más el contraste.

La noción de que un sistema artificial podría volverse consciente(que podría tener experiencias subjetivas, un sentido de sí mismo o una vida mental interna) ha sido durante mucho tiempo uno de los debates más controvertidos en la ciencia cognitiva y la filosofía.

Summerfield aborda el tema con su característica precisión. Es escéptico, no porque vea la conciencia como algo exclusivamente mágico, sino porque la evidencia simplemente no apoya la idea de que los sistemas de IA actuales, por capaces que sean, posean algo que se parezca a la concientización.

"Cuando un modelo de lenguaje dice 'Soy consciente'", explica, "está haciendo eco de los patrones que ha aprendido de los datos humanos. No hay ninguna razón independiente para creer que esas palabras reflejan una realidad interna".

Los LLM como GPT-4 están entrenados para predecir el siguiente texto más plausible, no para generar experiencias introspectivas. Cuando se les pregunta sobre sus estados internos, pueden dar respuestas coherentes, pero la coherencia no es un indicador confiable de la conciencia.

Algunos investigadores han propuesto pruebas de comportamiento para la conciencia de la máquina, examinando la complejidad, adaptabilidad y coherencia de las respuestas de la IA. Pero sin acceso a la experiencia subjetiva, tales evaluaciones siguen siendo especulativas.

"Ya nos cuesta bastante evaluar la conciencia en animales no humanos", señala Summerfield. "Inferirlo en sistemas sintéticos, construidos sobre sustratos completamente diferentes, es un problema aún más difícil".

En los sistemas biológicos, la conciencia parece surgir de la compleja interacción de miles de millones de neuronas, fuertemente entrelazadas con emociones, sensaciones corporales y una historia de experiencias encarnadas. Por el contrario, los modelos de IA actuales funcionan realizando transformaciones matemáticas de los datos de entrada, sin una base sensorial ni un contexto emocional.

Summerfield ofrece una analogía simple: "Puede simular el comportamiento de un huracán en una computadora", dice. "Pero la simulación no es húmeda ni ventosa. Es una abstracción. "

De manera similar, una IA puede simular los patrones externos de una conversación—e incluso los autoinformes de la conciencia—sin experimentar nada internamente. Sin sensación, encarnación ni impulso intrínseco, los modelos de IA siguen siendo poderosos pero vacíos. Son imitadores brillantes, en lugar de mentes independientes.

Por ahora, Summerfield cree que es más seguro y productivo ver los sistemas de IA como herramientas complejas, no como seres incipientes. Tratarlos de otra manera conlleva el riesgo de confundir la imitación con la comprensión, y distrae de la urgente tarea de supervisar su impacto en el mundo real.

A medida que nuestra conversación se desplaza hacia el futuro, Summerfield aborda un tema que ha surgido en silencio en todas nuestras discusiones: la gobernanza.

"Estos sistemas son poderosos", dice. "Y su desarrollo está impulsado en gran medida por incentivos comerciales."

Summerfield apuesta por la innovación tecnológica. Él ve un potencial increíble para que la IA revolucione áreas como la medicina, la educación y la investigación científica. Sin embargo, le preocupa que si no implementamos salvaguardas cuidadosas, los peligros puedan acabar superando los beneficios.

"Necesitamos estructuras que garanticen que estas herramientas se desarrollen y utilicen de manera responsable", dice. "Eso incluye salvaguardas técnicas, pero también mecanismos legales, éticos y democráticos".

Están empezando a surgir algunos marcos de gobernanza. La Ley de IA de la Unión Europea propone un enfoque basado en el riesgo, regulando las aplicaciones en función del daño potencial que podrían causar. En los Estados Unidos, el Proyecto técnico para una Declaración de Derechos de IA describe los principios para proteger a los ciudadanos de la discriminación algorítmica y la explotación. Mientras tanto, las organizaciones de investigación y los grupos de defensa están publicando las mejores prácticas para el desarrollo y despliegue responsables.

Aún así, dice Summerfield, queda mucho por hacer. Afirma que muchos sistemas de IA de vanguardia se entrenan con conjuntos de datos masivos, sin el consentimiento explícito de los usuarios. Su funcionamiento interno es opaco, incluso para sus creadores, y su despliegue a menudo carece de transparencia y responsabilidad significativas.

"No se trata solo de arreglos técnicos", dice. "Se trata de opciones sociales".

Se refiere a las decisiones sobre quién recibe beneficio de los avances en IA: ¿quién asume los riesgos? ¿Quién controla las herramientas que cada vez más configuran nuestras economías, nuestros ecosistemas de información e incluso nuestras relaciones íntimas?

En última instancia, Summerfield ve la IA no como una inteligencia alienígena distante, sino como un reflejo de nosotros mismos, un espejo imperfecto que nos muestra tanto nuestras capacidades como nuestros puntos ciegos. Comprender lo que vemos en ese espejo, argumenta, será uno de los desafíos definitorios de los próximos años. Y, como deja claro These Strange New Minds, el trabajo de comprensión apenas ha comenzado.