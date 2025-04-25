Hallazgos clave del Informe del Índice de IA 2025 de Stanford

Puntos de referencia, costos de inferencia, innovación: ¿cómo está la IA transformando nuestra sociedad? Este año, el Informe del Índice de IA 2025 de Stanford agregó nuevas áreas de cobertura para reflejar el papel cada vez mayor de la IA en cada faceta de nuestras vidas.
IBM Think reveló algunas tendencias clave en el informe con Vanessa Parli, Directora de Programas de Investigación del Instituto de Inteligencia Artificial centrada en el ser humano de Stanford, y Ash Minhas, Content Manager de IBM.
Un tema candente, si alguna vez hubo uno, los puntos de referencia se han convertido en un debate central ahora que las capacidades de IA están avanzando tan rápido que están superando constantemente a las herramientas utilizadas para medirlas.
“Cada año, observamos cómo funcionan estos algoritmos en todos los puntos de referencia, y cada año parece que están superando esos puntos de referencia”, dice Vanessa Parli, una de las autoras del informe, en una entrevista con IBM Think. "Del mismo modo, este año, eso está sucediendo incluso con los puntos de referencia más nuevos".
El informe indicó que en 2023, los investigadores presentaron nuevos puntos de referencia—MMMU, GPQA y SWE-bench—para probar los límites de los sistemas avanzados de IA. Solo un año después, el rendimiento aumentó considerablemente: las puntuaciones aumentaron 18.8, 48.9 y 67.3 puntos porcentuales en MMMU, GPQA y SWE-bench, respectivamente, según el informe.
Esto genera ambigüedad dentro de la comunidad de investigación sobre el verdadero significado y valor de un punto de referencia LLM. Parli plantea preguntas críticas para consideración: “¿Estamos midiendo lo correcto? ¿Están comprometidos esos puntos de referencia? ¿Y cómo debería la comunidad científica evaluar los modelos?”
Pensando en el futuro, Ash Minhas también se pregunta cómo será el futuro del benchmarking. "¿Dónde va a parar eso?" pregunta en una entrevista con IBM Think. “¿El Test de Turing tendrá que ser constantemente una meta en movimiento? ¿El último examen de la humanidad es realmente el último examen?
Mientras tanto, los expertos advierten sobre el riesgo del sobreajuste, un fenómeno en el que un modelo de IA ha aprendido a funcionar excepcionalmente bien en pruebas de punto de referencia específicas, pero puede no ser capaz de generalizar a datos nuevos y desconocidos en aplicaciones del mundo real. “¿Solo estamos entrenando al modelo para que pase el punto de referencia?” añade. “MMMU es un buen punto de referencia, pero ¿es porque el modelo sabe responder al punto de referencia?”
Minhas también advierte que el entusiasmo y el impulso del progreso podrían estar prevaleciendo sobre la preocupación por la ética, la equidad y los prejuicios.
Con los Premios Nobel de Física y Química del año pasado otorgados a investigadores que trabajan en redes neuronales y diseño y predicción de proteínas, es difícil pasar por alto la importancia del papel cada vez mayor de la IA en el campo médico. El informe señala que el número de dispositivos médicos habilitados para IA aprobados por la FDA ha crecido exponencialmente: en 2023, se aprobaron 223, en comparación con solo seis en 2015.
“Esta área de IA que mejora el descubrimiento científico puede tener mucho impacto en nuestra sociedad”, dice Parli.
Según Minhas, este crecimiento muestra el rápido ritmo de la innovación, pero también plantea preguntas: "¿Tenemos los expertos adecuados y las habilidades adecuadas para poder probar estos nuevos dispositivos y productos?"
La IA ha sido una fuerza clave detrás de las principales inversiones en 2024. El número de nuevas empresas de IA generativa recién financiadas casi se triplicó y, después de años de adopción lenta, la adopción empresarial se aceleró significativamente en 2024, según el informe.
La IA se ha movido de los márgenes para convertirse en un controlador central del valor empresarial. La inversión corporativa total en IA alcanzó los 252.3 mil millones de dólares en 2024, con un aumento del 44.5 % en la inversión privada y un aumento del 12.1 % en fusiones y adquisiciones en comparación con el año anterior. Esto se presta a un floreciente ecosistema de empresas emergentes en Estados Unidos, donde la inversión privada en IA alcanzó los 109.100 millones de dólares en 2024.
En el trabajo, la IA también es un actor importante, y muchos anticipan el impacto de la IA agente en los flujos de trabajo empresariales
Sin embargo, las empresas se mueven a un ritmo diferente al de la innovación. “La tecnología está avanzando, pero las personas y los procesos tardan en cambiar”, dice Minhas.
El impacto de la IA en el retorno de la inversión (ROI) sigue siendo discutible, sugiere. "Todavía no hay una buena comprensión del beneficio económico", dice Minhas. "Nadie está de acuerdo en cuál es el ROI, y nadie lo sabe realmente".
El informe destacó que los países de todo el mundo también están aumentando sus inversiones en infraestructura y, por supuesto, el lanzamiento de modelos poderosos de China muestra que los avances de Estados Unidos no deben darse por sentado.
"No creo que podamos dar por sentado que Estados Unidos siempre va a estar en la cima de estas listas, y tenemos que Continuar pensando en estos componentes de la IA: computación, talento, datos", dice Parli. "Deberíamos Continuar invirtiendo si queremos mantener el liderazgo en innovación que hemos tenido en el pasado, y asegurarnos de que tenemos los ingredientes adecuados para que eso suceda".
Aun así, el informe destaca otra tendencia interesante, si no contradictoria: los países con la mayor inversión en IA, como Estados Unidos, están expresando más escepticismo en los productos y servicios de IA que los países con un presupuesto tecnológico de IA más limitado.
Según las cifras compartidas en el informe, el 80 % de las personas encuestadas en Indonesia cree que los productos de IA son más beneficiosos que dañinos, en comparación con solo el 39 % en Estados Unidos.
"En muchos países, la IA permite el acceso a Recursos, [como] la atención médica, por ejemplo, y Think probablemente seremos más optimistas sobre la IA y las diferencias culturales", explica Parli. "También hay diferencias culturales en torno a cuestiones como la privacidad, la seguridad y la privacidad de datos".
Finalmente, la IA estará más presente en el espacio físico.
El informe encontró que de 2013 a 2023, la cantidad de robots industriales instalados en todo el mundo se triplicó aproximadamente, con 541 000 instalados en 2023.
"Con algunas de las herramientas de IA, donde puedes hablar con el robot en lenguaje natural, puedes usar el movimiento", dice Parli. "Se puede trabajar mucho más estrechamente con los robots, [y] será más fácil colaborar con ellos. Veo la atención médica como un área donde la robótica irá más allá”.
