Cómo la IA está “volteando la pirámide” del modelo de negocio bancario: Sibos 2025

Ramamurthy citó un estudio reciente del IBM Institute for Business Value, 2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets, que destacó la realidad del retorno del capital (RoE) en la industria bancaria actual. “Los bancos en conjunto a nivel mundial no alcanzan su costo de capital”, dijo. En otras palabras, el RoE típico de un banco es inferior a la tasa de rendimiento necesaria para cubrir el riesgo de la inversión.

Esa brecha generalmente se resuelve en la banca a través de fusiones y adquisiciones, dijo Ramamurthy. De esta manera, explicó, “podemos afirmar con confianza que en los próximos tres años, vamos a ver mucha más actividad de fusiones y adquisiciones. En mercados maduros como Estados Unidos, la consolidación ya ha estado a la orden del día; vamos a ver una aceleración”.

Otro tema importante en el mundo bancario es replantearse los costos y la eficiencia, afirmó. Las relaciones costo-ingreso (la relación entre costos operativos e ingresos operativos) “se han estancado obstinadamente, a pesar de que los bancos hacen mucho trabajo para abordarlas”. Citó datos de The 94 % Core Banking Problem, una nueva encuesta de IBM a los directores de sistemas de información (CIO): en Estados Unidos, por ejemplo, la relación costo-ingreso llega al 62 %; en Europa, ronda el 54 %; y en América Latina y Asia-Pacífico, es aún más bajo. “Hay muchas oportunidades en los mercados maduros”, dijo.