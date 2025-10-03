Cómo la IA está “volteando la pirámide” del modelo de negocio bancario: Sibos 2025

“La IA va a afectar todos los aspectos de la banca tal como la conocemos”, dijo Shanker Ramamurthy, socio gerente global de IBM para banca y mercados financieros, desde el piso del Messe Frankfurt en la conferencia de Sibos esta semana.
En su charla sobre “Escalar la IA dentro de la empresa bancaria”, Ramamurthy exploró cómo las instituciones financieras con visión de futuro están pasando de la experimentación de IA a la ejecución. Se refirió a “las tres cosas que mantienen despiertos a los directores ejecutivos (CEO) y CXO por la noche”: crecimiento y rendimiento, costo y eficiencia, y postura de cumplimiento normativo y mitigación del riesgo. La IA será fundamental en los tres casos, explicó.
Ramamurthy citó un estudio reciente del IBM Institute for Business Value, 2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets, que destacó la realidad del retorno del capital (RoE) en la industria bancaria actual. “Los bancos en conjunto a nivel mundial no alcanzan su costo de capital”, dijo. En otras palabras, el RoE típico de un banco es inferior a la tasa de rendimiento necesaria para cubrir el riesgo de la inversión.
Esa brecha generalmente se resuelve en la banca a través de fusiones y adquisiciones, dijo Ramamurthy. De esta manera, explicó, “podemos afirmar con confianza que en los próximos tres años, vamos a ver mucha más actividad de fusiones y adquisiciones. En mercados maduros como Estados Unidos, la consolidación ya ha estado a la orden del día; vamos a ver una aceleración”.
Otro tema importante en el mundo bancario es replantearse los costos y la eficiencia, afirmó. Las relaciones costo-ingreso (la relación entre costos operativos e ingresos operativos) “se han estancado obstinadamente, a pesar de que los bancos hacen mucho trabajo para abordarlas”. Citó datos de The 94 % Core Banking Problem, una nueva encuesta de IBM a los directores de sistemas de información (CIO): en Estados Unidos, por ejemplo, la relación costo-ingreso llega al 62 %; en Europa, ronda el 54 %; y en América Latina y Asia-Pacífico, es aún más bajo. “Hay muchas oportunidades en los mercados maduros”, dijo.
La mitigación de riesgos y las cuestiones de cumplimiento, señaló Ramamurthy, “son un área en la que los bancos están invirtiendo de forma desproporcionada”. La razón, explicó, es obvia: una mayor regulación a nivel global. “Un banco global multijurisdiccional podría tener que cumplir 12 000 regulaciones discretas en todo el mundo”, dijo.
Además, IA generativa va a permitir la creación de más software, lo que llevará a una mayor superficie de ataque de ciberseguridad, agregó Ramamurthy.
Sin mencionar que la computación cuántica a gran escala y tolerante a fallas está a la vuelta de la esquina, y señaló la proyección del director ejecutivo (CEO) de IBM, Arvind Krishna, de que estaría disponible para 2029. Una posible desventaja de este gran salto, comentó Ramamurthy, es que puede agravar el riesgo. “Los actores maliciosos buscan robar datos cifrados (números de seguro social, por ejemplo) y esperar que el quantum esté disponible. Por otro lado, la computación cuántica permite resolver problemas que las computadoras tradicionales no pueden abordar de manera eficaz u oportuna, incluyendo la optimización de precios, simulación eficiente de fronteras, gestión de riesgos en tiempo real y más. representando así enormes oportunidades en los próximos años”.
Durante las últimas cinco décadas, agregó Ramamurthy, “entre dos tercios y tres cuartos de las inversiones en tecnología bancaria, personas y procesos se han centrado en el middle y back office”, y el resto se centró en el front office: “clientes, canales, ecosistemas, plataformas y asociaciones”. Esto ya no es sostenible, porque ha llevado a “tecnología y procesos complejos, inflexibles y costosos respaldados por sistemas monolíticos que dificultan mucho el cambio”.
Ese es el modelo de ayer, dijo Ramamurthy, quien agregó que el modelo bancario del mañana será “radicalmente reinventado” y “volteará la pirámide de cabeza”. La IA generativa, la nube híbrida y, finalmente, la computación cuántica simplificarán los procesos de middle y de back office, liberando a los bancos para que se centren en el cliente. “Esa transición del modelo de negocio de ayer al de mañana no es opcional”, dijo.
Una peculiaridad de la tecnología de IA es que marca “la primera vez en mi carrera que vi a otras industrias adoptar una tecnología de manera mucho más amplia y rápida a escala empresarial que la banca”. Es razonable, dado el riesgo único y la exposición regulatoria que tienen que manejar las instituciones financieras. Aunque el cambio está llegando, y rápido. Según The 94 % Core Banking Problem, más del 90 % planea incorporar la IA para 2028.
“Este es un momento extraordinariamente interesante para la industria bancaria en su conjunto”, dijo. “No es solo el negocio el que impulsa la tecnología: la tecnología está informando la estrategia de negocio”.
El mayor beneficio que obtienen las instituciones financieras de la IA, especialmente la IA generativa, es en el ciclo de vida del desarrollo de software [SDLC], donde la productividad podría mejorar en un 20 %,indicó Ramamurthy. Citó un ejemplo sorprendente de la vida real: Bradesco, un gran banco en América Latina y Brasil, utiliza IA generativa para manejar sus 283 000 consultas mensuales de clientes, reduciendo los tiempos de espera de 10 minutos a unos pocos segundos.
El mejor estudio de caso de IBM es quizás la propia IBM. Como señal+o Ramamurthy: “Comemos nuestra propia comida”. Al ofrecerse como “cliente cero”, IBM prueba las capacidades de IA internamente antes de implementarlas a los clientes, explicó. Los resultados son impresionantes: más del 86 % de los problemas de TI planteados por los empleados de IBM se manejan a través de la herramienta de IA generativa “Ask IT”; mientras tanto, el 94 % de las consultas de recursos humanos se manejan con “Ask HR”. En total, “esto se traduce en unos 4500 millones de dólares de ganancias de eficiencia anuales”, dijo.
Estas eficiencias han permitido a los empleados de IBM “operar dos niveles de banda más altos” que antes, “con lo que se mejora la capacidad de los empleados, haciendo que sus trabajos sean más amenos, más productivos y más valiosos”.
Las empresas de tecnología financiera (fintechs) han estado compitiendo con los bancos durante años. Una amenaza más formidable, dijo Ramamurthy, es la llamada “techfin”: las empresas tecnológicas que entran al ámbito de los servicios financieros, a diferencia de las startups, como Stripe, que se originaron como empresas financieras.
Apple, Google y Alibaba son ejemplos de techfins. En el futuro, tanto las fintechs como las techfins “vendrán tras algunas de las partes más rentables de la franquicia bancaria”, dijo Ramamurthy. Pero cuando se trata de la transición a la IA, la banca tiene un tesoro escondido a plena vista que estos competidores no pueden replicar. “En este nuevo mundo, el beneficio natural y justo para un banco son los datos”, dijo.
Mientras que la mayoría de los modelos de IA generativa ya recopilaron casi todos los datos disponibles públicamente, los bancos poseen datos propietarios de gran valor: la gran cantidad de datos sobre las transacciones de los clientes. “Dentro de las instituciones financieras, me atrevería a decir que el 95 % o más de los datos aún no se dominan en el contexto de la IA generativa”, agregó Ramamurthy.
Para que la industria bancaria siga siendo competitiva en un ecosistema de IA en rápida evolución, enfatizó Ramamurthy, es crucial aprovechar el momento. “La oportunidad está aquí y ahora para que las instituciones financieras se aceleren hacia ese modelo de negocio”, agregó.
