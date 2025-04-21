El científico jefe de IBM, Ruchir Puri, defiende la utilidad de la inteligencia artificial

Puri me habló desde su oficina en el Centro de Investigación Thomas J. Watson de IBM en Yorktown Heights, Nueva York. El edificio, una estructura expansiva y modernista ubicada en las colinas boscosas a una hora al norte de Manhattan, tiene la gravedad tranquila de un lugar donde los desarrollos científicos ocurren fuera de la vista. Los visitantes pasan placas de identificación azules grabadas con fórmulas matemáticas y pizarras blancas marcadas con ecuaciones semiresueltas. Diseñado por el arquitecto modernista Eero Saarinen a principios de la década de 1960, el laboratorio ha sido el hogar de algunos de los avances más famosos de IBM. Puri ha trabajado aquí durante décadas.

Con sus largos pasillos y vistas al bosque, es el tipo de lugar donde el pensamiento a largo plazo se siente no solo posible, sino esperado, un entorno muy adecuado para la forma en que Puri aborda su trabajo. Como él lo dice, su cambio hacia la AUI no es tanto un giro como una continuación de las preguntas que ha estado persiguiendo durante años. Durante mucho tiempo ha gravitado hacia sistemas que muestran valor práctico a escala, como las herramientas de IA para el desarrollo de software, que describe como “sorprendentemente útiles”, no solo para expertos, sino también para principiantes que aprenden a codificar. Ese tipo de accesibilidad generalizada, argumenta, refleja la verdadera promesa de la IA.

Y cuando los modelos están integrados en las operaciones del mundo real, dice Puri, hay mucho en juego. En la banca, el transporte y la atención médica, por ejemplo, los pequeños errores pueden desencadenarse rápidamente.

“Creo que el público se equivocó de todas las demostraciones llamativas”, dice Puri. “ChatGPT, Midjourney, Sora, todo increíble. Pero en el mundo empresarial, no se puede alucinar un número o malinterpretar una regulación. Tiene que ser correcto”.

Esa preocupación ha llevado a IBM a adoptar un modelo híbrido. En lugar de depender únicamente de sistemas probabilísticos, están emparejando modelos con herramientas verificadas, como calculadoras, API de búsqueda y validadores de datos estructurados para minimizar los riesgos. Estos enfoques no prometen una cognición similar a la humana. Su objetivo es la coherencia. El objetivo es garantizar que los sistemas de IA sean confiables en entornos de alto riesgo, donde la precisión y la auditabilidad son más importantes que la creatividad o el talento conversacional.

“Hay casos de uso donde la creatividad es un activo”, dice, “y otros donde es un pasivo”.

Puri hace referencia a la experiencia de IBM en desarrollo y automatización de software como prueba de concepto. "Se ha vuelto sorprendentemente útil", dice sobre la IA. "Desde los desarrolladores que lo encuentran útil en su vida cotidiana, hasta los estudiantes que están aprendiendo a programar y hacer cosas, y también encontrando ayuda de agentes de programación automatizados, se ha vuelto útil no solo para los expertos, sino para las personas en general. .”

Recordó las dudas iniciales de algunos investigadores de que el desarrollo de software, a menudo visto como una tarea altamente creativa y compleja, sería difícil de abordar para las máquinas. “Se pensaba que era una tarea muy, muy dura”, dice. Pero gracias a LLM como ChatGPT y modelos especializados internos, esa suposición no se cumplió. "Eso fue sorprendente, no solo para mí, sino para muchas personas".

La mayor implicación, dice Puri, es que dado que “cada empresa es ahora una empresa de software”, la utilidad de la IA en la programación podría traducirse en una amplia relevancia en todas las industrias.