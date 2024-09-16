La creciente amenaza de los ciberataques en la industria de los restaurantes

La industria de los restaurantes se ha visto afectada por un número creciente de ciberataques en los últimos dos años, con las principales cadenas de comida rápida como objetivos principales. Aquí hay un resumen de los tipos de ataques que afectaron a esta industria y lo que sucedió después.
Las filtraciones de datos han sido un problema importante, y varias grandes cadenas de restaurantes han sufrido incidentes que han comprometido la información confidencial tanto de sus empleados como de sus clientes. En un caso notable, una filtración afectó a 183.000 personas, exponiendo nombres, números de Seguro Social, números de licencia de conductor, información médica, credenciales, información de seguro de salud y otros datos financieros. Otro ataque comprometió los datos de los empleados, incluidos los nombres y los números de licencia de conducir, aunque no afectó las operaciones ni los datos de los clientes.
Los ataques de ransomware también se han vuelto cada vez más comunes, particularmente en los sectores de alimentos y agricultura. Un incidente significativo provocó el cierre temporal de casi 300 restaurantes en el Reino Unido durante un día. Estos ataques de ransomware a menudo se dirigen a industrias con fallas de seguridad detectables.
Además de estos, algunas brechas implicaron acceso no autorizado a cuentas de email de empleados. Por ejemplo, una violación de seguridad accedió a dos cuentas de correo electrónico de empleados, lo que afectó a un pequeño número de personas.
El impacto de estos ciberataques en las operaciones de los restaurantes ha sido variable. Algunos han causado interrupciones temporales en las operaciones corporativas y cortes tecnológicos en todo el sistema que afectan los pedidos digitales, mientras que otros han provocado cierres breves de ubicaciones físicas. Los datos comprometidos suelen incluir información de los empleados, como nombres, números de la Seguridad Social y números de licencia de conducir, así como información financiera. En respuesta, las empresas afectadas generalmente notifican a los afectados, ofrecen servicios de monitoreo de crédito o protección contra robo de identidad, implementan planes de respuesta a incidentes y contratan expertos en ciberseguridad y fuerzas del orden para restaurar y proteger los sistemas.
También han surgido consecuencias legales, y algunas empresas enfrentan demandas colectivas.
Una súper tendencia es el aumento de los pagos digitales para las transacciones de restaurantes (ahora, alrededor del 80 % de las transacciones son digitales), lo que significa que hay más datos digitales de los clientes y otra información.
Como ocurre con los ataques en otras industrias, estos exponen una mayor sofisticación y frecuencia, principalmente phishing, ransomware y recolección de credenciales. Estos ataques a menudo se dirigen a las cuentas de correo electrónico de los empleados y a los sistemas de punto de venta (POS), aprovechando la alta rotación y la baja conciencia de ciberseguridad entre el personal de los restaurantes.
Los costos de las filtraciones en restaurantes están aumentando y también pueden provocar daños a la reputación, interrupciones operativas, pérdida de confianza del cliente y sanciones legales.
Si bien los ataques a las grandes cadenas de restaurantes reciben toda la atención de la prensa, las organizaciones de restaurantes más pequeñas son aún más vulnerables, ya que es más probable que carezcan de los recursos y la experiencia de las cadenas más grandes y, a menudo, pueden utilizar herramientas de seguridad de nivel de consumidor, que son no está a la altura de la tarea de proteger contra los principales actores de amenazas.
Los restaurantes de todos los tamaños deben cumplir con el siguiente menú de pautas para protegerse contra tales ataques:
Es razonable suponer que los restaurantes y las empresas de alimentos Continuarán siendo objetivo de ciberataques en los próximos años, y los costos de las filtraciones Continuarán aumentando. Es mucho mejor invertir con anticipación para que no te quemes.