La creciente amenaza de los ciberataques en la industria de los restaurantes

El impacto de estos ciberataques en las operaciones de los restaurantes ha sido variable. Algunos han causado interrupciones temporales en las operaciones corporativas y cortes tecnológicos en todo el sistema que afectan los pedidos digitales, mientras que otros han provocado cierres breves de ubicaciones físicas. Los datos comprometidos suelen incluir información de los empleados, como nombres, números de la Seguridad Social y números de licencia de conducir, así como información financiera. En respuesta, las empresas afectadas generalmente notifican a los afectados, ofrecen servicios de monitoreo de crédito o protección contra robo de identidad, implementan planes de respuesta a incidentes y contratan expertos en ciberseguridad y fuerzas del orden para restaurar y proteger los sistemas.

También han surgido consecuencias legales, y algunas empresas enfrentan demandas colectivas.

Una súper tendencia es el aumento de los pagos digitales para las transacciones de restaurantes (ahora, alrededor del 80 % de las transacciones son digitales), lo que significa que hay más datos digitales de los clientes y otra información.

Como ocurre con los ataques en otras industrias, estos exponen una mayor sofisticación y frecuencia, principalmente phishing, ransomware y recolección de credenciales. Estos ataques a menudo se dirigen a las cuentas de correo electrónico de los empleados y a los sistemas de punto de venta (POS), aprovechando la alta rotación y la baja conciencia de ciberseguridad entre el personal de los restaurantes.

Los costos de las filtraciones en restaurantes están aumentando y también pueden provocar daños a la reputación, interrupciones operativas, pérdida de confianza del cliente y sanciones legales.

Si bien los ataques a las grandes cadenas de restaurantes reciben toda la atención de la prensa, las organizaciones de restaurantes más pequeñas son aún más vulnerables, ya que es más probable que carezcan de los recursos y la experiencia de las cadenas más grandes y, a menudo, pueden utilizar herramientas de seguridad de nivel de consumidor, que son no está a la altura de la tarea de proteger contra los principales actores de amenazas.