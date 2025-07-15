La inteligencia artificial está emergiendo como una herramienta crítica en la creciente lucha contra los incendios forestales.
A medida que el cambio climático alimenta temporadas de incendios más intensas y erráticas, los científicos y las empresas emergentes se apresuran a construir sistemas de inteligencia artificial que puedan detectar, predecir e incluso modelar el comportamiento del fuego antes de que lleguen los socorristas. Lo que antes era un peligro de movimiento lento se ha convertido en el sitio de una batalla rápida basada en datos, y la IA está cada vez más en el centro de ella.
"No solo estamos detectando humo", dijo a IBM Think en una entrevista Sonia Kastner CEO de la startup de detección de incendios forestales Pano AI. "Estamos dando a los equipos de respuesta el tipo de ventaja inicial que puede prevenir un desastre".
Pano IA cerró recientemente una ronda Serie B de 44 millones de dólares, lo que elevó su financiación total a 89 millones de dólares, para escalar su infraestructura de detección de incendios forestales y perfeccionar sus herramientas de alerta en tiempo real. El sistema identifica el humo de los incendios forestales utilizando Verify IA y un conjunto de datos de imágenes, enviando alertas verificadas a las agencias de bomberos minutos después de que comiencen los incendios.
Este tipo de detección temprana se está convirtiendo en un objetivo central tanto para los funcionarios de seguridad pública como para los científicos, quienes dicen que necesitan información más rápida y precisa. Ahora se espera que los bomberos forestales tomen decisiones en fracciones de segundo con información parcial, a menudo en terrenos accidentados o remotos. Afortunadamente, varios investigadores y empresas ahora están intentando utilizar la IA para mejorar esta vista, combinando datos de cámaras, satélites y modelos para ayudar a identificar pequeñas igniciones antes de que se conviertan en catástrofes.
"Lo que más llamó la atención es la escasez de recursos que tienen los bomberos forestales", dijo Kastner. “Están haciendo un trabajo de alto riesgo sin las herramientas que necesitan. La conclusión es clara: las personas que están en primera línea están preparadas. Lo que necesitan son herramientas que satisfagan la urgencia de la amenaza”.
Es posible que los equipos de extinción de incendios aún estén equipados con motosierras y radios en el frente, pero la esperanza es que la ayuda llegue eventualmente de un tipo de kit de herramientas muy diferente. En la Universidad del Sur de California, en un laboratorio silencioso lejos de cualquier línea de fuego, Assad Oberai, profesor Hughes y profesor de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica, está tratando de dar al personal de respuesta algo que nunca antes habían tenido: previsión. Está desarrollando modelos de IA diseñados para predecir el comportamiento del fuego en lugares donde los modelos tradicionales basados en la física suelen tener dificultades, como los bosques y las zonas suburbanas densamente pobladas.
"Tenemos algunos modelos razonablemente buenos que predicen la propagación de incendios forestales en entornos naturales", dijo Oberai a IBM Think en una entrevista. “Pero en lugares como las colinas alrededor de Los Ángeles, donde la vegetación natural se encuentra con las casas, la física es extremadamente complicada. Ahí es donde la IA podría ofrecer un camino a seguir”.
Según Oberai, uno de los mayores desafíos técnicos en el uso de la IA para incendios forestales es la velocidad. Los modelos tienen que ofrecer resultados rápidos y procesables que sean fáciles de interpretar para los socorristas bajo estrés. También deben tener en cuenta factores de incertidumbre, como las variaciones en los patrones climáticos, la vegetación y el terreno, sin dejar de generar escenarios funcionales y confiables.
"No hay una respuesta única para lo que hará un incendio a continuación", dijo Oberai. "Pero un buen sistema puede mostrarle la gama de posibilidades y ayudarle a comprender el riesgo en tiempo real".
La idea no es predecir el futuro con certeza, sino estrechar las incógnitas, dando a los socorristas algo más cercano a un pronóstico del tiempo que a un lanzamiento de monedas. Esa es la promesa detrás de sistemas como Pano AI, que combinan el machine learning con un viejo recurso de extinción de incendios: una buena vista.
Montadas en torres y laderas remotas, las cámaras de Pano IA barren el horizonte cada 60 segundos, buscando la mancha reveladora del humo de los incendios forestales. Cuando algo parece sospechoso, las imágenes no solo se envían a un algoritmo, sino también a un equipo de analistas humanos, que separan el fuego de la niebla en tiempo real. Si confirman un incendio, el sistema genera una alerta completa, con coordenadas GPS, video en vivo, velocidad del viento y temperatura, y la envía directamente a los bomberos y a los responsables de emergencias.
El objetivo no es sólo ser rápido, sino ser confiable. Las falsas alarmas desperdician tiempo y recursos, especialmente en regiones donde los equipos de bomberos ya están sobrecargados. Kastner explicó que el sistema de Pano IA está capacitado para distinguir el humo de los incendios forestales de la niebla, vapor, polvo y otros ruidos visuales. Las alertas están diseñadas para ser tempranas y precisas.
"La velocidad por sí sola no es útil a menos que conduzca a la respuesta correcta", dijo Kastner. "Nos enfocamos en entregar alertas que sean procesables, ajustadas al terreno y las condiciones locales".
A diferencia de las herramientas tempranas de detección de humo, que se basaban en observadores de línea de visión o Forecasting, los sistemas actuales se basan en grandes cantidades de imágenes, computación en la nube y machine learning. El propio conjunto de datos de entrenamiento de Pano incluye secuencias de imágenes de cuatro temporadas de incendios, que van desde las regiones áridas del interior de Australia hasta los bosques nevados de la Columbia Británica. Esa variedad, dijo Kastner, ayuda al sistema a aprender cómo se ve el humo en diferentes condiciones y en varios ecosistemas.
Pero el fuego en sí mismo es solo una parte de la ecuación. La IA también se está aplicando para estimar dónde es más probable que se produzcan incendios, utilizando datos sobre el terreno, los niveles de combustible y datos medioambientales en tiempo real. En algunos casos, se utilizan imágenes de drones y satélite para cartografiar con antelación las fuentes de combustible. En otros casos, el objetivo es vigilar los puntos de ignición conocidos, como las Power® líneas o los corredores de rayos secos.
Aún así, Oberai enfatizó que muchos de los incendios más peligrosos ocurren en zonas de transición difíciles de modelar, como las interfaces salvajes y urbanas.
“Estos son precisamente los lugares donde los incendios pueden ser más mortales. Implican una combinación de árboles, maleza, caminos, edificios, cercas, cubiertas y tanques de combustible. Tienes estructuras naturales y artificiales una al lado de la otra. Eso hace que sea muy difícil simular con herramientas tradicionales”.
La IA puede ayudar a superar esa complejidad aprendiendo de los datos, en lugar de la teoría, dijo Oberai. Pero debe entrenarse cuidadosamente y evaluarse frente a eventos del mundo real. Es cauteloso sobre los límites de cualquier modelo, pero tiene esperanzas sobre el potencial.
“Es concebible que un modelo basado en IA pueda aprender el comportamiento en estas áreas de manera más efectiva”, dijo. "Si lo hacemos bien, estos sistemas podrían convertirse en una parte esencial de cómo planificamos y respondemos a futuros incendios".
Hasta ahora, la mayoría de las agencias públicas todavía se encuentran en las primeras etapas de adopción de estos sistemas. Algunos condados y empresas de servicios públicos han comenzado a instalar redes de cámaras de alta definición para detectar incendios forestales, pero la escala de despliegue necesaria para hacer frente al aumento de las temporadas de incendios sigue estando muy lejos. Eso ha creado una oportunidad de mercado para startups como Pano IA, que ahora se asocia tanto con agencias públicas como con empresas privadas, incluyendo compañías de seguros y de energía.
En áreas propensas a incendios forestales, unos minutos de alerta temprana pueden salvar vidas, hogares y millones de dólares, dijo Kastner. Ella cree que la IA puede ayudar a arreglar esa brecha. “Hoy, la IA está ayudando a detectar encendidos en tiempo real, reducir los falsos positivos y reunir múltiples fuentes de información en una vista única que respalda una toma de decisiones más rápida”, dijo.
En el futuro, predice que la IA ampliará su función más allá de la detección, para abarcar la coordinación y la asignación de recursos. Esto podría incluir proporcionar a los comandantes de bomberos una visión general en vivo de las condiciones del terreno, las cargas de combustible o la dirección probable de propagación en función de los vientos cambiantes.
Al mismo tiempo, investigadores como Oberai están trabajando para ampliar aún más la frontera, experimentando con modelos híbridos que combinan la física con el reconocimiento de patrones entrenado por IA. Estos sistemas podrían llegar a simular la dinámica del fuego a nivel de manzana en zonas suburbanas o predecir la vulnerabilidad de las estructuras con mayor precisión.
"Estamos empezando a comprender lo que pueden hacer estas herramientas", dijo Oberai.
También hay un esfuerzo creciente por aplicar estas tecnologías fuera de las zonas tradicionales de alto riesgo. Pano IA ahora se está expandiendo a regiones que históricamente han visto pocos incendios importantes, pero que se están volviendo más vulnerables debido a los cambios en los patrones de precipitación y calor. Kastner dice que este tipo de estrategia prospectiva es necesaria para adaptarse a una nueva realidad climática.
“Nos estamos expandiendo a áreas que no solían arder, pero ahora están empezando a hacerlo”, dijo. “La amenaza está creciendo y las comunidades necesitan mejores formas de prepararse”.
Esa preparación requerirá financiación. Pano IA recaudó capital riesgo para ampliar su footprint, aunque la compañía no reveló cifras específicas. Su argumento es sencillo: reducir el riesgo mediante detección temprana e inteligencia rápida. Aún así, los líderes de la compañía subrayan que la IA no es una bala de plata. Su calidad depende de los datos que recibe, la infraestructura en la que se ejecuta y las personas que la respaldan.
"La IA no está reemplazando a los humanos", dijo Kastner. “Les está ayudando a moverse más rápido, con más claridad”.
El futuro de la lucha contra incendios puede parecerse más a una sala de control que a una casa de bomberos. Incluirá mapas, monitores y modelos, junto con los camiones y las mangueras. Y si investigadores como Oberai y emprendedores como Kastner tienen razón, ese futuro ya está aquí.
“Los incendios están cambiando”, dijo Oberai. “Tenemos que cambiar con ellos”.
