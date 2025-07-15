Es posible que los equipos de extinción de incendios aún estén equipados con motosierras y radios en el frente, pero la esperanza es que la ayuda llegue eventualmente de un tipo de kit de herramientas muy diferente. En la Universidad del Sur de California, en un laboratorio silencioso lejos de cualquier línea de fuego, Assad Oberai, profesor Hughes y profesor de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica, está tratando de dar al personal de respuesta algo que nunca antes habían tenido: previsión. Está desarrollando modelos de IA diseñados para predecir el comportamiento del fuego en lugares donde los modelos tradicionales basados en la física suelen tener dificultades, como los bosques y las zonas suburbanas densamente pobladas.

"Tenemos algunos modelos razonablemente buenos que predicen la propagación de incendios forestales en entornos naturales", dijo Oberai a IBM Think en una entrevista. “Pero en lugares como las colinas alrededor de Los Ángeles, donde la vegetación natural se encuentra con las casas, la física es extremadamente complicada. Ahí es donde la IA podría ofrecer un camino a seguir”.

Según Oberai, uno de los mayores desafíos técnicos en el uso de la IA para incendios forestales es la velocidad. Los modelos tienen que ofrecer resultados rápidos y procesables que sean fáciles de interpretar para los socorristas bajo estrés. También deben tener en cuenta factores de incertidumbre, como las variaciones en los patrones climáticos, la vegetación y el terreno, sin dejar de generar escenarios funcionales y confiables.

"No hay una respuesta única para lo que hará un incendio a continuación", dijo Oberai. "Pero un buen sistema puede mostrarle la gama de posibilidades y ayudarle a comprender el riesgo en tiempo real".

La idea no es predecir el futuro con certeza, sino estrechar las incógnitas, dando a los socorristas algo más cercano a un pronóstico del tiempo que a un lanzamiento de monedas. Esa es la promesa detrás de sistemas como Pano AI, que combinan el machine learning con un viejo recurso de extinción de incendios: una buena vista.

Montadas en torres y laderas remotas, las cámaras de Pano IA barren el horizonte cada 60 segundos, buscando la mancha reveladora del humo de los incendios forestales. Cuando algo parece sospechoso, las imágenes no solo se envían a un algoritmo, sino también a un equipo de analistas humanos, que separan el fuego de la niebla en tiempo real. Si confirman un incendio, el sistema genera una alerta completa, con coordenadas GPS, video en vivo, velocidad del viento y temperatura, y la envía directamente a los bomberos y a los responsables de emergencias.

El objetivo no es sólo ser rápido, sino ser confiable. Las falsas alarmas desperdician tiempo y recursos, especialmente en regiones donde los equipos de bomberos ya están sobrecargados. Kastner explicó que el sistema de Pano IA está capacitado para distinguir el humo de los incendios forestales de la niebla, vapor, polvo y otros ruidos visuales. Las alertas están diseñadas para ser tempranas y precisas.

"La velocidad por sí sola no es útil a menos que conduzca a la respuesta correcta", dijo Kastner. "Nos enfocamos en entregar alertas que sean procesables, ajustadas al terreno y las condiciones locales".

A diferencia de las herramientas tempranas de detección de humo, que se basaban en observadores de línea de visión o Forecasting, los sistemas actuales se basan en grandes cantidades de imágenes, computación en la nube y machine learning. El propio conjunto de datos de entrenamiento de Pano incluye secuencias de imágenes de cuatro temporadas de incendios, que van desde las regiones áridas del interior de Australia hasta los bosques nevados de la Columbia Británica. Esa variedad, dijo Kastner, ayuda al sistema a aprender cómo se ve el humo en diferentes condiciones y en varios ecosistemas.

Pero el fuego en sí mismo es solo una parte de la ecuación. La IA también se está aplicando para estimar dónde es más probable que se produzcan incendios, utilizando datos sobre el terreno, los niveles de combustible y datos medioambientales en tiempo real. En algunos casos, se utilizan imágenes de drones y satélite para cartografiar con antelación las fuentes de combustible. En otros casos, el objetivo es vigilar los puntos de ignición conocidos, como las Power® líneas o los corredores de rayos secos.