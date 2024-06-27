Una política proactiva de ciberseguridad no solo es inteligente, sino que es esencial.

Es fácil centrarse en el “después” cuando se trata de ciberseguridad: cómo detener un ataque después de que comienza y cómo recuperarse cuando termina. Pero si bien una respuesta reactiva funcionó en el pasado, simplemente no es lo suficientemente buena en el mundo de hoy.

Los ataques no solo son más intensos y causan más daños que nunca, sino que los ciberdelincuentes también utilizan muchos métodos de ataque diferentes. El Informe de phishing de Zscaler ThreatLabz 2024 encontró que los ataques de phishing aumentaron un 58 % en 2023, y el Informe de Tendencias de Protección de Datos 2024 de Veeam informó que tres de cada cuatro organizaciones sufrieron al menos un ataque de ransomware en 2023. Además, los ciberdelincuentes recurren cada vez más a herramientas basadas en inteligencia artificial que facilitan enormemente la detección y el aprovechamiento de vulnerabilidades.

Como resultado, muchas organizaciones están cambiando su enfoque en lo que respecta a la ciberseguridad. En lugar de esperar para saltar a la acción cuando surge una amenaza, las organizaciones ahora están implementando una estrategia proactiva de ciberseguridad. La ciberseguridad proactiva significa implementar estrategias y procesos antes de que surja una amenaza para reducir sus vulnerabilidades y el riesgo de un ataque. Este enfoque también puede ayudarle a detectar un ataque cuando está a punto de ocurrir o en las primeras etapas.