En el negocio de la tecnología, "ágil" es un concepto familiar, y muchas formas antiguas de trabajar están siendo superadas por la innovación, respaldada por ejemplos comprobables. Las organizaciones que han movido de papel a los sistemas electrónicos y digitales integrados son mucho más eficientes; ¿se imagina tramitar una hipoteca por correo?

Sin embargo, al realizar la transición, el ejército ha acumulado un gran número de sistemas independientes. Muchos departamentos de defensa, incluso en países avanzados, informan que cuentan con varios sistemas de registro. El costo y la complejidad de unificar y estandarizar estas soluciones pueden resultar desafiantes, por decir lo menos, respaldados por una actitud que dice: "Si está funcionando, ¿por qué molestarse?"

Independientemente de la política de defensa, a todos los ejércitos les gustaría ofrecer una mayor eficiencia, y cada libra gastada en administración administrativa reduce la eficacia del combate. El sector de la tecnología, evidenciado por miles de programas exitosos de integración y transformación digital, puede ofrecer resultados impactantes que se traducen en capacidades mejoradas de combate.

Por ejemplo, la planificación y la logística, incluso para despliegues relativamente pequeños, pueden ocupar al personal durante muchas semanas. Las estimaciones iniciales de fuerza y personal se extienden a través del material, el transporte, los suministros, el casevac y mucho más, y los cambios en la tarea generarán miles de horas de retrabajo. Sin embargo, en el mundo comercial, la IA ya está transformando las cadenas de suministro, el inventario, las adquisiciones y la fabricación, creando la capacidad de responder a los cambios del mercado en casi en tiempo real.