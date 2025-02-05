A la luz de los conflictos actuales, el Reino Unido se enfrenta ahora a decisiones militares del mundo real que afectarán nuestro futuro inmediato. Ed Gillett y Col Chambers afirman que la industria y el gobierno deben adoptar una mentalidad de preparación antes de que se rompa la paz europea de la posguerra.
“Mi visión para el ejército británico es desplegar fuerzas terrestres de quinta generación que establezcan esa fuerza conjunta para la 'lucha injusta'. Las fuerzas de quinta generación en este contexto explotan tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y los sistemas autónomos para integrar datos de todos los dominios para lograr un impacto preciso en el campo de batalla. Y estas fuerzas estarán en el corazón de la OTAN y estarán llenas de los mejores soldados del mundo, apoyados por personal civil increíblemente comprometido y socios industriales líderes, y la nación misma, y aportarán valor en cada momento, social, política e internacionalmente. , económica y militarmente”.
– General Sir Roly Walker KCB DSO, Jefe del Estado Mayor
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la paz en Europa ha dominado los patrones de pensamiento industrial, militar y de gobierno. A pesar de los conflictos esporádicos en los estados balcánicos, el prospecto de guerra ha ido retrocediendo gradualmente a medida que ha crecido la integración. La invasión parcial de Rusia a Ucrania en 2014 fue ignorada en gran medida, hasta ocho años después, cuando todo cambió.
El intento de Rusia en 2022 de capturar Ucrania de repente amenazó con décadas de lo que ahora parece ser complacencia. En el espacio de unos pocos meses, la conmoción de la guerra ha provocado una evaluación completa de las municiones, el material y el armamento, desde las adquisiciones hasta la línea de frente.
Sin embargo, el desafío es convertir las revisiones de políticas, planificación y defensa estratégica en acciones del mundo real que impactan las capacidades de combate. La mentalidad establecida por casi 80 años de posguerra está resultando extremadamente difícil de cambiar, incluso cuando la paz se desvanece.
A pesar de las ventajas económicas y numéricas de Rusia, la agilidad y la innovación de Ucrania pueden actuar como multiplicadores de fuerza; la lección clave es la velocidad de adaptación. Ucrania se enfrenta a una amenaza existencial, sin tiempo para adquisiciones complejas, desarrollo tedioso y fabricación perfeccionista.
Ucrania ha adoptado un principio de "suficientemente bueno", basado en un ciclo rápido de prueba, prueba y despliegue que entrega armamento eficaz muy rápidamente. Por ejemplo, Ucrania desarrolló y adoptó el vehículo blindado polivalente Inguar-3 en dos años. Como contraejemplo, el vehículo de combate blindado Ajax del Reino Unido tardó 14 años en llegar a las pruebas de campo.
La diferencia es que la mentalidad del Reino Unido se centra en adquirir equipamiento exquisito. Cuando se entregue Ajax, será una obra maestra de ingeniería. Bajo la presión y las urgencias que amenazan la vida de la guerra, Ucrania ha perfeccionado sus capacidades de experimentación a explotación, porque en el campo de batalla, lo "suficientemente bueno" es lo único que importa.
Sacudirse los patrones de pensamiento de la industria de defensa que han evolucionado como una forma de "excelencia progresiva" en los años de la posguerra no será nada fácil, pero hay signos positivos de que el cambio es posible.
El mundo de la tecnología, impulsado por la extraordinaria competencia que impulsa la innovación, muestra cómo un enfoque diferente puede tener éxito. El ritmo del cambio lo dicta el apetito del mercado en lugar de las adquisiciones del gobierno, y la mejora continua está integrada en el proceso de desarrollo.
La energía competitiva de la tecnología puede catalizar un cambio rápido, aportando nuevos conceptos que acelerarán el desarrollo y la implementación. Si bien ciertamente hay un lugar para proyectos individuales muy grandes con objetivos fijos, como un portaaviones o un tanque de batalla principal, en su mayor parte, una nueva forma de trabajo ágil es la única solución que puede hacer frente a la urgencia de la guerra.
En el negocio de la tecnología, "ágil" es un concepto familiar, y muchas formas antiguas de trabajar están siendo superadas por la innovación, respaldada por ejemplos comprobables. Las organizaciones que han movido de papel a los sistemas electrónicos y digitales integrados son mucho más eficientes; ¿se imagina tramitar una hipoteca por correo?
Sin embargo, al realizar la transición, el ejército ha acumulado un gran número de sistemas independientes. Muchos departamentos de defensa, incluso en países avanzados, informan que cuentan con varios sistemas de registro. El costo y la complejidad de unificar y estandarizar estas soluciones pueden resultar desafiantes, por decir lo menos, respaldados por una actitud que dice: "Si está funcionando, ¿por qué molestarse?"
Independientemente de la política de defensa, a todos los ejércitos les gustaría ofrecer una mayor eficiencia, y cada libra gastada en administración administrativa reduce la eficacia del combate. El sector de la tecnología, evidenciado por miles de programas exitosos de integración y transformación digital, puede ofrecer resultados impactantes que se traducen en capacidades mejoradas de combate.
Por ejemplo, la planificación y la logística, incluso para despliegues relativamente pequeños, pueden ocupar al personal durante muchas semanas. Las estimaciones iniciales de fuerza y personal se extienden a través del material, el transporte, los suministros, el casevac y mucho más, y los cambios en la tarea generarán miles de horas de retrabajo. Sin embargo, en el mundo comercial, la IA ya está transformando las cadenas de suministro, el inventario, las adquisiciones y la fabricación, creando la capacidad de responder a los cambios del mercado en casi en tiempo real.
Forjada por la competencia, IBM se basa en una mentalidad dedicada a la innovación y el éxito. Esto se traduce en un compromiso con la noble causa de las fuerzas armadas, que se despliegan en operaciones peligrosas para protegernos de amenazas inminentes.
Además, IBM ofrece soluciones que se pueden implementar rápidamente, desde la gestión de la información hasta la gestión del inventario. En el caos de un conflicto inminente o real, una solución eficaz y totalmente desplegada es mejor que casi 80 años de recomendaciones de políticas. E IBM conoce el valor de las soluciones integradas, basadas en un único sistema de registro, entregadas a escala y respaldadas por IA de vanguardia, todo lo cual puede transformar la capacidad de responder a la dinámica volátil y siempre cambiante del campo de batalla.
Lamentablemente, hay muchos puntos conflictivos intratables en todo el mundo donde se requiere una diplomacia sólida y continua para contener un conflicto más amplio. Si la guerra fracasa lamentablemente, puede que quede muy poco tiempo para galvanizar la base industrial de defensa y adaptar a los peligros de la guerra. IBM ofrece la tecnología, el compromiso y las capacidades que pueden contribuir directamente a la defensa del reino, con la ambición de que, al prepararnos para la guerra, permanezcamos en paz.
Ed Gillett es socio cliente de IBM Consulting y ex oficial del ejército británico, habiendo trabajado anteriormente en altos cargos en grandes proveedores internacionales de equipamiento de defensa.
Col Chambers es director general de tecnología de IBM UK Defense, National Security and Aerospace, con más de 25 años de experiencia en tecnología. Col se especializa en proporcionar y desarrollar soluciones que impulsan la agilidad, el cambio y la innovación para el gobierno del Reino Unido.