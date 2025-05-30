La era de la IA física: dentro del intento de P-1 de construir un cerebro de ingeniería

La plataforma de P-1 emplea aprendizaje por refuerzo y redes neuronales para generar conjuntos de datos, variaciones en el diseño de modelos y simular el comportamiento de sistemas físicos, lo cual hace en milisegundos, no en horas.

En lugar de reemplazar las herramientas o solucionadores de CAD, Archie está siendo entrenado para trabajar con ellos. Selecciona la herramienta adecuada para la tarea y la utiliza como lo haría un ingeniero novato. Los flujos de trabajo de simulación tradicionales pueden tardar horas o incluso días en probar un solo diseño. Archie utiliza redes neuronales gráficas para aproximar esas simulaciones en milisegundos, lo que permite una iteración mucho más rápida. Según Gordić, el objetivo no es solo la velocidad, sino reflejar cómo piensan realmente los ingenieros. "Los humanos básicamente hacen razonamientos de primer orden; los márgenes de error son enormes", dice. El diseño del mundo real, agrega, es a menudo una negociación entre restricciones en competencia en lugar de un simple problema de optimización. “Si se toman muestras demasiado lejos de [los diseños], las cosas comienzan a desmoronarse. Pero tal vez así es como también ocurre la innovación”.

El enfoque inicial de la empresa es pragmático, dice Gordić. Dado que los centros de datos consumen más energía y generan más calor que nunca, P-1 está desplegando Archie en el sector de la refrigeración industrial, donde puede ayudar a diseñar sistemas de ventilación y aire acondicionado más eficientes. “Es un dominio con claras limitaciones físicas y urgencia comercial”, dice Gordić.

El sistema ya se está entrenando con modelos a nivel de componentes de ventiladores, compresores e intercambiadores de calor. Y en lugar de simular el flujo de aire en un sentido abstracto, Archie está aprendiendo a tomar las decisiones que un ingeniero de diseño real podría tomar al equilibrar la eficiencia del flujo de aire con el costo, el ruido y la huella.

El científico de investigación del personal de IBM, Johannes Jakubik ve paralelismos entre Archie y el trabajo que se realiza en la investigación de IBM. Le dice a IBM Think en una entrevista que modelos como TerraMind, un modelo fundacional desarrollado para imágenes satelitales y teledetección, están diseñados para cerrar las brechas de datos en la observación de la Tierra generando imágenes sintéticas donde faltan las reales. “En lugar de simplemente interpretar datos, estamos desarrollando modelos que pueden razonar a través de la información faltante y simular lo que no pudimos observar directamente”, dice.

Señala la capacidad de TerraMind para traducir los datos de radar en imágenes ópticas sintéticas como un paso crítico hacia los sistemas de IA multimodal que entienden el contexto espacial. “Estos sistemas no solo generan imágenes”, afirma. “Están realizando una especie de inferencia física”.

Jakubik también destaca la importancia de la adaptación específica del dominio. “Hemos descubierto que los modelos de entrenamiento con una comprensión profunda de la física detrás de un problema conduce a predicciones más estables y confiables”, dice. “No basta con escalar los modelos; tenemos que hacerlos inteligentes sobre el mundo en el que operan”.