La era de la IA física: dentro del intento de P-1 de construir un cerebro de ingeniería

La inteligencia artificial ha enseñado a las máquinas a escribir prosa y generar imágenes. Ahora, está surgiendo una nueva frontera, una en la que el software no solo interpreta el mundo, sino que ayuda a construirlo. Este es el auge de la IA física: sistemas entrenados no con palabras o imágenes, sino con las limitaciones del mundo real, como la fricción, el calor, la vibración y la fuerza. Uno de los líderes de este movimiento es una nueva startup llamada P-1 IA.
Fundada por el ejecutivo aeroespacial Paul Eremenko, Adam Nagel y la exalumna de DeepMind Aleksa Gordić, P-1 está desarrollando una máquina llamada Archie, un aprendiz digital diseñado para colaborar con ingenieros en tareas de diseño complejas.
Archie no está diseñado para responder trivias o escribir resúmenes. Se está entrenando para razonar a través de sistemas multifísicos, explorar compensaciones y, finalmente, ayudar a diseñar máquinas del mundo real, desde sistemas HVAC hasta naves espaciales. En una entrevista con IBM Think, Gordić imagina un futuro en el que herramientas como Archie podrían incluso ayudar a diseñar megaestructuras especulativas, como naves espaciales.
“Estamos haciendo esto llamado automatización cognitiva del trabajo en el espacio de diseño”, dice Gordić.
El director ejecutivo (CEO) de NVIDIA, Jensen Huang, ha enfatizado la importancia de esta dirección, llamando a la IA física la nueva "revolución industrial" en varias conversaciones recientes. También ha descrito la IA física como la fuerza motriz del futuro de la empresa, haciendo hincapié en que la fusión de los modelos generativos con la robótica y la simulación permitirá a las máquinas comprender y sortear el mundo real con una capacidad sin precedentes. En consecuencia, NVIDIA está optimizando cada vez más sus plataformas de hardware no solo para entrenar modelos de lenguaje grandes (LLM), sino también para tareas de razonamiento físico en dominios como la conducción autónoma, la robótica y los gemelos digitales.
La plataforma de P-1 emplea aprendizaje por refuerzo y redes neuronales para generar conjuntos de datos, variaciones en el diseño de modelos y simular el comportamiento de sistemas físicos, lo cual hace en milisegundos, no en horas.
En lugar de reemplazar las herramientas o solucionadores de CAD, Archie está siendo entrenado para trabajar con ellos. Selecciona la herramienta adecuada para la tarea y la utiliza como lo haría un ingeniero novato. Los flujos de trabajo de simulación tradicionales pueden tardar horas o incluso días en probar un solo diseño. Archie utiliza redes neuronales gráficas para aproximar esas simulaciones en milisegundos, lo que permite una iteración mucho más rápida. Según Gordić, el objetivo no es solo la velocidad, sino reflejar cómo piensan realmente los ingenieros. "Los humanos básicamente hacen razonamientos de primer orden; los márgenes de error son enormes", dice. El diseño del mundo real, agrega, es a menudo una negociación entre restricciones en competencia en lugar de un simple problema de optimización. “Si se toman muestras demasiado lejos de [los diseños], las cosas comienzan a desmoronarse. Pero tal vez así es como también ocurre la innovación”.
El enfoque inicial de la empresa es pragmático, dice Gordić. Dado que los centros de datos consumen más energía y generan más calor que nunca, P-1 está desplegando Archie en el sector de la refrigeración industrial, donde puede ayudar a diseñar sistemas de ventilación y aire acondicionado más eficientes. “Es un dominio con claras limitaciones físicas y urgencia comercial”, dice Gordić.
El sistema ya se está entrenando con modelos a nivel de componentes de ventiladores, compresores e intercambiadores de calor. Y en lugar de simular el flujo de aire en un sentido abstracto, Archie está aprendiendo a tomar las decisiones que un ingeniero de diseño real podría tomar al equilibrar la eficiencia del flujo de aire con el costo, el ruido y la huella.
El científico de investigación del personal de IBM, Johannes Jakubik ve paralelismos entre Archie y el trabajo que se realiza en la investigación de IBM. Le dice a IBM Think en una entrevista que modelos como TerraMind, un modelo fundacional desarrollado para imágenes satelitales y teledetección, están diseñados para cerrar las brechas de datos en la observación de la Tierra generando imágenes sintéticas donde faltan las reales. “En lugar de simplemente interpretar datos, estamos desarrollando modelos que pueden razonar a través de la información faltante y simular lo que no pudimos observar directamente”, dice.
Señala la capacidad de TerraMind para traducir los datos de radar en imágenes ópticas sintéticas como un paso crítico hacia los sistemas de IA multimodal que entienden el contexto espacial. “Estos sistemas no solo generan imágenes”, afirma. “Están realizando una especie de inferencia física”.
Jakubik también destaca la importancia de la adaptación específica del dominio. “Hemos descubierto que los modelos de entrenamiento con una comprensión profunda de la física detrás de un problema conduce a predicciones más estables y confiables”, dice. “No basta con escalar los modelos; tenemos que hacerlos inteligentes sobre el mundo en el que operan”.
Los sistemas de refrigeración son solo el comienzo. Según Gordić, el objetivo de P-1 es ampliar las capacidades de Archie a ámbitos de productos cada vez más complejos, desde los vehículos eléctricos hasta la industria aeroespacial. Con ese fin, la empresa actualmente está creando prototipos de módulos que podrían respaldar el diseño estructural, térmico y electromagnético dentro de la misma infraestructura.
La visión a largo plazo es crear una IA de uso general que pueda colaborar de manera significativa en la creación de tecnologías que aún no existen. “No estamos tratando de construir una IA que reemplace a los ingenieros”, dice Gordić. “Estamos tratando de construir una que les ayude a explorar más posibilidades”.
Para ello, P-1 ha tenido que superar uno de los cuellos de botella más notorios del campo: la escasez de datos de entrenamiento utilizables en ingeniería. A diferencia de los conjuntos de datos en lenguaje natural, los conjuntos de datos de ingeniería rara vez son públicos y suelen estar fragmentados en silos. Gordić señala que incluso el diseño de aeronaves, uno de los campos mejor documentados, tiene relativamente pocos puntos de datos accesibles.
La respuesta de P-1 es generar datos sintéticos utilizando estrategias de muestreo basadas en la física. La idea es crear conjuntos de datos que abarquen no solo las soluciones existentes, sino también el espacio negativo que las rodea: regiones del espacio de diseño que generalmente no se exploran o descartan. “A veces los diseños más interesantes son los que inicialmente se ven mal”, dice Gordić.
Jakubik se hace eco de este sentimiento. “Una de las partes más emocionantes de trabajar con IA en las ciencias físicas es su capacidad para identificar casos periféricos”, afirma. “Estas son áreas que los humanos a menudo pasan por alto, porque se encuentran fuera de la heurística convencional”.
Agrega que la IA puede probar más diseños en menos tiempo, lo que reduce la dependencia de la intuición. “En sistemas complejos, a menudo tomamos decisiones basadas en simplificaciones”, dice. “La IA nos da una forma de desafiar esas simplificaciones con datos reales y resultados simulados”.
En IBM, los investigadores también colaboran con modelos climáticos y meteorológicos, como Prithvi WxC, que la empresa desarrolló en colaboración con la NASA. Jakubik explica que este modelo utiliza arquitecturas basadas en transformadores para analizar cientos de variables en paralelo. “Nos permite modelar la evolución de eventos extremos con un cómputo significativamente menor que los métodos de simulación tradicionales”, afirma.
Jakubik enfatiza que los sistemas de IA están diseñados para aumentar las capacidades humanas, no para suplantarlas. “La IA ha llegado al punto en que puede aumentar el descubrimiento científico y de ingeniería, pero el encuadre del problema aún tiene que provenir de expertos en el dominio”, dice.
Cree que la IA es especialmente poderosa en el diseño en fases tempranas y en la prueba de hipótesis. “Estos son los momentos en que la incertidumbre es mayor y el costo de hacer las cosas mal es menor”, dice. “La IA puede ofrecer una gama más amplia de ideas iniciales y someterlas a pruebas de estrés más rápido que un equipo humano que trabaja solo”.
Otra empresa que se dedica a la IA física es Lila Sciences, una startup de biotecnología derivada de Flagship Pioneering. Lila está desarrollando laboratorios autónomos guiados por sistemas de IA que pueden generar hipótesis y ejecutar miles de experimentos en paralelo. Con 200 millones de dólares en financiamiento y el objetivo de construir lo que llama “superinteligencia científica”, la plataforma de Lila recientemente cautivó a la comunidad científica al descubrir nuevos catalizadores para la producción de hidrógeno verde en solo cuatro meses, un proceso que anteriormente se estimaba que tomaba años.
El camino de Gordić, Nagel y Eremenko hacia la fundación de P-1 se forjó a lo largo de años de trabajo en entornos de investigación de alto riesgo. Eremenko dirigió la Oficina de Tecnología Táctica de DARPA y se desempeñó como director de tecnología tanto en Airbus como en United Technologies. Gordić pasó años en DeepMind y Microsoft, centrado en la intersección del machine learning y el razonamiento estructurado.
Vieron una brecha en el mercado: la mayoría de los modelos de lenguaje de propósito general eran poco adecuados para la ingeniería, que exige no solo sintaxis y semántica, sino también inferencia causal y adherencia a las leyes de la física.
“Los modelos de lenguaje grandes son excelentes para resumir documentos”, dice Gordić. “Pero para diseñar un cohete, es necesario comprender cómo interactúa el flujo de propulsor con la presión de la cámara. Ese es un nivel diferente de razonamiento”.
P-1 ha recaudado 23 millones de dólares en fondos iniciales de Radical Ventures, Village Global e inversionistas de OpenAI y Google. Está contratando personal de manera activa y espera comenzar a implementar programas piloto en la industria dentro de un año. El personal actual de la empresa incluye exalumnos de los sectores aeroespacial, automotriz y de computación avanzada.
Queda por ver si ese esfuerzo finalmente reconfigura los flujos de trabajo de ingeniería o si fracasa ante la complejidad de las restricciones del mundo real.
“Estamos en el comienzo de lo que la IA física puede hacer”, dice Gordić. “Pero si lo hacemos bien, esta podría ser la base de cómo diseñamos todo en el futuro”.
