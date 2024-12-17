¿Alguien recibió un codazo tratando de enganchar el "juguete" en el centro comercial el Black Friday? Nosotros tampoco.
"Toda la idea de las ofertas doorbuster ha muerto", dice Rich Berkman, socio sénior de IBM Consulting que se centra en el digital commerce. En cambio, los descuentos navideños comenzaron a aparecer poco después de Halloween. Y la estrella más grande de la fiebre de ventas minoristas de 2024 puede ser los asistentes de compras impulsados por IA.
Los chatbots impulsados por IA generaron un 1950 % más de tráfico a sitios de venta minorista en el Cyber Monday que el año pasado, según Adobe Analytics, lo que ayudó a impulsar las ventas de venta minorista a USD 13.300.000.000 ese día, un 7,3 % más que el año pasado.
Nuevas herramientas de IA Rufus de Amazon o el asistente personal de compras de Walmart, ambos introducidos a mediados de 2024, están ayudando a los compradores a encontrar las mejores ofertas para artículos específicos, hacer investigación de productos y comparar diferentes productos.
"Los consumidores ahora acuden a los sitios y aplicaciones móviles de los minoristas esperando tener una conversación similar a la humana", dice Berkman. "Ya no están satisfechos con una lista de resultados de búsqueda".
Los minoristas cuyos asistentes de compras personalizan la experiencia de compra y ofrecen opciones de pago fáciles y flexibles atraen a compradores que cada vez más hacen sus compras sobre la marcha, como "cuando están esperando en el aeropuerto, desplazándose en sus teléfonos", dice Jane Cheung, líder global de investigación para las industrias de consumo en el Institute for Business Value (IBV) de IBM.
Este lunes cibernético, el 57 % de las ventas en línea se realizaron a través de dispositivos móviles, un 13.3 % más que el año pasado, según Adobe Analytics.
Las compañías tecnológicas también se unen a la fiesta digital de Navidad. En octubre, Google anunció que había actualizado Google Shopping con IA para que los usuarios obtengan un resumen generado por IA con los principales aspectos a considerar para su búsqueda. También obtienen una lista de productos que cumplen con sus principales preferencias, ya sea un tamaño determinado, velocidad de entrega o precio de venta, mientras que una característica de IA generativa permite a los usuarios probar virtualmente ciertos artículos de ropa. Además, la página de inicio de Google Shopping de un usuario proporciona un feed personalizado de artículos que podrían gustarle, en función de los patrones que la IA ha detectado en búsquedas anteriores.
Mientras tanto, a finales de noviembre, la startup de IA Perplexity lanzó un asistente de compras personal que ayuda a las personas a buscar y comprar artículos. Cuando los usuarios solicitan un artículo específico, el asistente muestra una serie de tarjetas de productos que muestran las recomendaciones más relevantes, con detalles específicos adaptados a su búsqueda. Los compradores también pueden tomar una foto de algo que quieran, y el asistente de IA de Perplexity irá a buscarla por ellos. Finalmente, aquellos que se registran para una suscripción de USD 20 al mes obtienen envío gratis y pueden pagar directamente desde el sitio web de Perplexity con solo hacer clic en un botón.
Ninguno de los nuevos dependientes es perfecto, y muchos minoristas están aprovechando esta temporada navideña para descubrir los fallos, según Berkman. Pero el apetito del consumidor por la IA en la venta minorista parece insaciable, al menos por ahora. En una encuesta reciente a 20 000 consumidores en 26 países, aproximadamente cuatro de cada cinco consumidores que aún no habían utilizado la inteligencia artificial para comprar dijeron que les gustaría ver cómo puede ayudarles a hacer investigación de productos, buscar ofertas y hacer preguntas, según IBV. De los encuestados, el 55 % dijo que le gustaría explícitamente usar chatbots o asistentes virtuales.
“Los agentes de IA solo continuarán revolucionando y personalizando las compras a medida que se vuelvan más sofisticados”, dice Berkman.
Berkman ve una gran oportunidad para los minoristas que pueden mantenerse un paso adelante y proporcionar a los consumidores ofertas específicas y oportunas, y especialmente para aquellos que son capaces de garantizar la seguridad y eliminar sesgos en los resultados que brindan sus asistentes de IA.
Sin embargo, señala que el mayor regalo de los asistentes de compras de IA a los minoristas puede llegar solo después de la temporada navideña. Los asistentes de compras impulsados por IA recopilarán una enorme cantidad de datos sobre los compradores, ya sean sus preferencias o los principales dolores de cabeza que encontraron, que pueden ayudarlos a hacer que la experiencia de compra sea "más rápida y mejor" para el próximo año. En tal caso, solo es necesario involucrar a los agentes humanos para resolver, por ejemplo, devoluciones particularmente complicadas.
Si bien enfatiza que los asistentes de compras digitales pueden ayudar a los compradores a ahorrar tiempo y dinero en esta temporada navideña, Berkman advierte que es importante evitar por completo la subcontratación de su lista navideña. "Si sé que mi hija está interesada en un artista determinado, como Taylor Swift, no quiero externalizar mi alegría de encontrar el regalo perfecto para ella", dice.