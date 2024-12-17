¿Alguien recibió un codazo tratando de enganchar el "juguete" en el centro comercial el Black Friday? Nosotros tampoco.

"Toda la idea de las ofertas doorbuster ha muerto", dice Rich Berkman, socio sénior de IBM Consulting que se centra en el digital commerce. En cambio, los descuentos navideños comenzaron a aparecer poco después de Halloween. Y la estrella más grande de la fiebre de ventas minoristas de 2024 puede ser los asistentes de compras impulsados por IA.

Los chatbots impulsados por IA generaron un 1950 % más de tráfico a sitios de venta minorista en el Cyber Monday que el año pasado, según Adobe Analytics, lo que ayudó a impulsar las ventas de venta minorista a USD 13.300.000.000 ese día, un 7,3 % más que el año pasado.

Nuevas herramientas de IA Rufus de Amazon o el asistente personal de compras de Walmart, ambos introducidos a mediados de 2024, están ayudando a los compradores a encontrar las mejores ofertas para artículos específicos, hacer investigación de productos y comparar diferentes productos.



"Los consumidores ahora acuden a los sitios y aplicaciones móviles de los minoristas esperando tener una conversación similar a la humana", dice Berkman. "Ya no están satisfechos con una lista de resultados de búsqueda".

Los minoristas cuyos asistentes de compras personalizan la experiencia de compra y ofrecen opciones de pago fáciles y flexibles atraen a compradores que cada vez más hacen sus compras sobre la marcha, como "cuando están esperando en el aeropuerto, desplazándose en sus teléfonos", dice Jane Cheung, líder global de investigación para las industrias de consumo en el Institute for Business Value (IBV) de IBM.

Este lunes cibernético, el 57 % de las ventas en línea se realizaron a través de dispositivos móviles, un 13.3 % más que el año pasado, según Adobe Analytics.