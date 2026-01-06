¿Podrá París ser el próximo paraíso de unicornios? La estación F, la incubadora más grande de Europa, cree eso.

PARÍS. La incubadora y startup parisina Station F encarna la ambición declarada del presidente Emmanuel Macron de que el país impulse la innovación e inspire a una clase de líderes empresariales poco conocida: los emprendedores.
“El emprendedor es la nueva Francia y empieza aquí con usted”, dijo el presidente francés en la inauguración de la Estación F.
Ubicada en una antigua estación de tren en el distrito 13, en una plaza nombrada en honor al influyente científico informático Alan Turing, Station F recibió a su primer unicornio en Hugging Face, una plataforma colaborativa para IA, entre otros exalumnos destacados.
Puede que Hugging Face sea la única empresa de su cartera que ha desbloqueado ese logro hasta ahora, pero el ecosistema más amplio de Station F está claramente creciendo y prosperando. Actualmente, Station F alberga más de 1000 empresas emergentes y 600 fondos de inversión, y las empresas de su cartera han recaudado más de 1000 millones de euros anuales desde 2021.
Fundada en 2017 por el multimillonario francés de la tecnología y magnate de los medios Xavier Niel, Station F es anterior al auge de la IA generativa. Hoy, sin embargo, el 70 % de sus startups están centradas en la IA. “La IA está en todas partes”, dijo Hafssa Maldji, gerente de comunicaciones de Station F, durante una entrevista con IBM Think en la sede de la empresa en París. “Es más fuerte que Web3, y ya no es solo una vertical”.
Al recorrer el impresionante y elegante edificio, es difícil no fijarse en los logotipos de los principales gigantes tecnológicos: Apple, Google, AWS, Microsoft, Meta. Todos tienen espacios reservados y organizan “horas de oficina” allí, junto con Snowflake, la empresa de plataforma de datos fundada en California. LVMH y L’Oréal también están presentes, con un laboratorio de tecnología de belleza para L’Oréal, junto con universidades francesas e incluso representantes de otros países como India, Corea del Sur y Japón.
“Aquí, podemos ser pequeños empresarios y estar junto a los principales actores, con acceso a innumerables recursos”, dijo Maldji. “Este es verdaderamente uno de los únicos lugares donde la comunidad y la colaboración son centrales”.
Francia se posiciona con orgullo como el principal hub de IA de Europa. El país alberga Mistral IA, que recientemente se disparó a una valoración de 14 mil millones de dólares luego de una ronda de Serie C liderada por la empresa holandesa de semiconductores ASML, así como otras empresas emergentes como H Company, fundada por exingenieros de DeepMind, y Dataiku. Yann LeCun también anunció recientemente que la ciudad albergará su próxima empresa, Advanced Machine Intelligence.
Los emprendedores Julien Hébrard y Marvin Amuzu incubaron su startup, Abstrakt News, en Station F. En una entrevista con IBM Think, admitieron que el ecosistema local aún está muy lejos de Silicon Valley en términos de escala. Pero dijeron que las oportunidades son más tangibles ahora para los emprendedores. Competir con empresas estadounidenses es “obviamente” un desafío, dijo Amuzu, director de tecnología y cofundador. “Europa no tiene la misma capacidad de financiación. También tenemos menos flexibilidad en lo que respecta al empleo”.
Explicó que contratar y reducir personal es mucho más difícil en Francia. Al mismo tiempo, la larga tradición francesa de derechos de los trabajadores tiene sus ventajas: muchos fundadores de Station F reciben beneficios de desempleo mientras incuban sus nuevas empresas. “A menudo bromeamos diciendo que el primer inversionista es el gobierno francés, gracias a los derechos de desempleo”, dijo Hébrard.
Dicho esto, Station F tiene grandes ambiciones. Y debido a que está conectada con muchas de las empresas más importantes de Francia, las cosas tienden a moverse mucho más rápido dentro de la incubadora que fuera de ella, afirma Station F.
Esa fue la experiencia de Joel Belafa, exdirector de ingeniería de Dataiku, una de las principales empresas tecnológicas de Francia. En enero de 2024, Belafa y el exejecutivo de tecnología médica Nathan Chen cofundaron Biolevate, una plataforma de conocimiento nativa de la IA que tiene como objetivo estandarizar flujos de trabajo científicos complejos, con solo una plantilla de dos personas. Desde entonces, el personal de Biolevate ha crecido hasta superar los 50 empleados. Y la empresa ganó una de las licitaciones más grandes de Sanofi, en gran parte gracias a Station F.
“Ese es el tipo de oportunidad que crea Station F”, dijo Joel Belafa, director ejecutivo (CEO) de Biolevate. Y eso es lo que determina el éxito o el fracaso de las startups. Aquí tenemos un ecosistema similar a lo que California logró con tanto éxito en el pasado. Las startups aquí trabajan juntas, no unas contra otras”.
Bruno Aziza, vicepresidente de estrategia de datos, IA y analytics de IBM, es un expatriado francés que desarrolló su carrera en Estados Unidos. Para él, Station F podría tener un gran impacto a la hora de ayudar a Francia a retener a sus talentos.
“Lo que hay que recordar es que Francia es un caldo de cultivo para la innovación, y Station F da estructura a todas estas empresas”, dijo en una entrevista con IBM Think.
Francia alberga algunas de las mejores escuelas de ingeniería del mundo. Pero durante mucho tiempo, muchos profesionales franceses optaron por abandonar el país y desarrollar sus carreras en el extranjero. Station F ayuda a Francia a retener el talento, dijo Aziza. Y el reciente éxito de Mistral AI muestra que la industria local de IA tiene grandes ambiciones.
Belafa, por su parte, cree que Biolevate tiene el potencial de transformar el descubrimiento científico y convertirse en uno de los próximos unicornios de Francia. “Y no somos los únicos, ni mucho menos”, dijo. “Solo esperemos y veremos qué sucede en los próximos 10 años”.
