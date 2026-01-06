¿Podrá París ser el próximo paraíso de unicornios? La estación F, la incubadora más grande de Europa, cree eso.

PARÍS. La incubadora y startup parisina Station F encarna la ambición declarada del presidente Emmanuel Macron de que el país impulse la innovación e inspire a una clase de líderes empresariales poco conocida: los emprendedores.

“El emprendedor es la nueva Francia y empieza aquí con usted”, dijo el presidente francés en la inauguración de la Estación F.

Ubicada en una antigua estación de tren en el distrito 13, en una plaza nombrada en honor al influyente científico informático Alan Turing, Station F recibió a su primer unicornio en Hugging Face, una plataforma colaborativa para IA, entre otros exalumnos destacados.

Puede que Hugging Face sea la única empresa de su cartera que ha desbloqueado ese logro hasta ahora, pero el ecosistema más amplio de Station F está claramente creciendo y prosperando. Actualmente, Station F alberga más de 1000 empresas emergentes y 600 fondos de inversión, y las empresas de su cartera han recaudado más de 1000 millones de euros anuales desde 2021.

Fundada en 2017 por el multimillonario francés de la tecnología y magnate de los medios Xavier Niel, Station F es anterior al auge de la IA generativa. Hoy, sin embargo, el 70 % de sus startups están centradas en la IA. “La IA está en todas partes”, dijo Hafssa Maldji, gerente de comunicaciones de Station F, durante una entrevista con IBM Think en la sede de la empresa en París. “Es más fuerte que Web3, y ya no es solo una vertical”.

Al recorrer el impresionante y elegante edificio, es difícil no fijarse en los logotipos de los principales gigantes tecnológicos: Apple, Google, AWS, Microsoft, Meta. Todos tienen espacios reservados y organizan “horas de oficina” allí, junto con Snowflake, la empresa de plataforma de datos fundada en California. LVMH y L’Oréal también están presentes, con un laboratorio de tecnología de belleza para L’Oréal, junto con universidades francesas e incluso representantes de otros países como India, Corea del Sur y Japón.

“Aquí, podemos ser pequeños empresarios y estar junto a los principales actores, con acceso a innumerables recursos”, dijo Maldji. “Este es verdaderamente uno de los únicos lugares donde la comunidad y la colaboración son centrales”.