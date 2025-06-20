Nuestras nuevas reflexiones: sobre “These Strange New Minds” de Christopher Summerfield

En These Strange New Minds: How IA Learned to Talk and What It Means, Christopher Summerfield, profesor de neurociencia cognitiva en Oxford, nos invita a una meditación profunda y a menudo inquietante sobre el límite cambiante entre la inteligencia humana y la IA. Con un ojo frío y clínico, y una sorprendente dosis de humildad, se enfrenta a una pregunta que ha pasado de la ficción especulativa al ahora urgente: si las máquinas pueden razonar, ¿qué dice eso sobre nosotros?
Summerfield, quien dirige el Laboratorio de Procesamiento de Información Humana de Oxford, está particularmente bien posicionado para asumir la tarea. Su investigación une las ciencias cognitivas, computacionales y neuronales, disciplinas que se fusionan cada vez más en un todo enredado. Su nuevo libro se siente como un envío desde esa frontera, un lugar donde la arquitectura familiar de la mente se remodela en tiempo real, a menudo sin proyecto técnico.
Es difícil exagerar la puntualidad de la intervención de Summerfield. En una era de GPT-4, chips NorthPole y modelos multimodales que afirman ver, oír y razonar, la imaginación popular ha pasado de la euforia de la IA al temor existencial. Summerfield se niega a ceder a ninguno de los dos impulsos. En cambio, ofrece algo más raro: un cálculo honesto de lo que la IA actual puede y, lo que es más importante, no puede hacer.
Su veredicto sobre el tema más polémico—si los sistemas de IA “razonan”— es refrescantemente directo. Sí, dice, pueden razonar dentro de ciertos dominios especializados. En algunas tareas, de hecho, superan a la mayoría de los humanos.
No es una afirmación nueva, pero Summerfield la agudiza rastreando el supuesto linaje del razonamiento automático, desde Logic Theorist (1956), que sorprendió a sus creadores al demostrar teoremas imprevistos, hasta los modelos actuales que generan código y ensayos sin instrucciones claras, elevando la pregunta: ¿es esto realmente un razonamiento, o simplemente una imitación cada vez mejor?
Sin embargo, Summerfield no es un defensor ingenuo. Es muy consciente de los frágiles fundamentos de la IA: su falta de experiencia encarnada, su memoria transaccional, su espeluante vacío. Una IA puede producir un ensayo convincente sobre el dolor, pero no siente dolor. Puede predecir lo que diría un ser consciente, pero no piensa verdaderamente. Summerfield emplea la analogía con precisión: una simulación por computadora de un huracán, nos recuerda, no está mojada ni ventosa. Del mismo modo, no importa cuán coherentes puedan parecer los autoinformes de una IA de "ser consciente", siguen siendo ecos vacíos de sus datos de entrenamiento.
En algunos momentos, la escritura adopta una perspectiva histórica amplia. Reflexionando sobre el auge de la IA como custodio del conocimiento humano, Summerfield observa:
En el siglo XV, la imprenta había surgido, lo que puso en marcha la difusión masiva de ideas. En los últimos treinta años, Internet ha hecho que una gran fracción de todo el conocimiento humano sea detectable, permitiendo que cualquier persona lo suficientemente paciente pueda hacer clic en una galaxia de verdades a medias, vitriolo y memes indescifrables. En ese mundo pasado más simple, la comprensión humana avanzó a medida que las personas leían, escuchaban, observaban y transmitían sus pensamientos a otros por medio de la lengua, el bolígrafo o el teclado. En ese mundo más inocente, los humanos eran los únicos custodios de todo lo que se conocía. Pero increíblemente, ese mundo está pasando a la historia en este mismo momento.
En opinión de Summerfield, nos estamos sumergiendo en un futuro en el que los sistemas de IA no solo gestionan la memoria colectiva de la humanidad, sino que también razonan sobre ella, generando nuevos insights, teorías y resultados creativos, todas capacidades que antes eran dominio exclusivo de las personas. La revolución tecnológica, argumenta, no es meramente cuantitativa; es cualitativo.
La prosa en sí es nítida, y en ocasiones alcanza un tono casi lírico cuando Summerfield describe las complejidades de la mente. Tiene talento para hacer distinciones técnicas, por ejemplo, entre memoria procedimental y episódica, o entre razonamiento simbólico y estadístico, que se sientan esenciales en lugar de pedantes. Sin embargo, nunca pierde de vista lo que está en juego: lo que decidamos creer sobre la IA moldeará no solo nuestras tecnologías, sino también nuestra autoconcepción como especie.
Las secciones más provocativas analizan cómo la IA está cambiando la forma en que los científicos Think sobre la mente. Summerfield sugiere que al construir máquinas que puedan resolver problemas sin seguir reglas simbólicas claras, es posible que también debamos repensar cómo funciona el razonamiento humano. Durante décadas, asumimos que la inteligencia requería lógica paso a paso. Pero los modelos de IA modernos tienen éxito al entrenarse con enormes cantidades de datos y aprender patrones. Esto sugiere que nuestro propio pensamiento podría funcionar más como el de ellos de lo que pensábamos.
Esta es una noción a la vez emocionante e inquietante: emocionante porque sugiere que la inteligencia es más accesible de lo que pensábamos; inquietante porque insinúa que nuestras mentes también podrían ser menos especiales y místicas de lo que preferiríamos.
Sin embargo, si Summerfield tiene un lado melancólico, siempre está atenuado por el pragmatismo. La conciencia, argumenta, sigue siendo esquiva—no solo para la IA, sino también para la ciencia cognitiva. Nos recuerda, con el ingenio seco de un erudito, que todavía nos cuesta evaluar la conciencia en los pulpos, y mucho menos en las redes neuronales. Es mejor, por ahora, dejar de lado la metafísica y centrarse en asuntos más urgentes: gobernanza, transparencia, responsabilidad.
Esta es la otra agenda más tranquila de These Strange New Minds. Summerfield es muy consciente de que la IA no es simplemente una curiosidad filosófica; es un gigante comercial, que avanza con pocos frenos. Sus llamados a una mayor supervisión pública y participación democrática en la trayectoria de la IA nunca son didácticos. En cambio, están entretejidos en el tejido del libro, como música de fondo de cada discusión sobre la destreza algorítmica.
La visión del futuro de Summerfield no es ni utópica ni distópica. Es algo más raro en el discurso actual: sobrio, contingente, abierto. La IA, parece sugerir, no es una fuerza ajena, sino un espejo distorsionado del mundo—uno que refleja tanto nuestro brillo como nuestra ceguera. Si miramos con cuidado y actuamos con prudencia, podríamos convertir esa reflexión en algo que valga la pena llevar adelante.
Veredicto: En These Strange New Minds, Christopher Summerfield ofrece una exploración lúcida, reflexiva y profundamente humana de las líneas entre la inteligencia humana y la de la máquina —y de lo que esas fronteras revelan sobre nuestras propias mentes. Es una lectura esencial para cualquiera que quiera comprender no solo hacia dónde se dirige la IA, sino también qué nos muestra sobre nosotros mismos.
