La investigación profunda de OpenAI tiene como objetivo superar a los analistas

La nueva herramienta de investigación profunda de OpenAI promete reducir semanas de análisis de datos en horas combinando el procesamiento automatizado con sofisticadas capacidades de razonamiento.
La herramienta se aparta de los asistentes tradicionales de IA, utilizando análisis de múltiples pasos y cuestionamiento interactivo para generar informes estructurados. OpenAI dice que está diseñada para personas que realizan un trabajo intensivo de conocimientos en áreas como finanzas, ciencia, políticas e ingeniería. El lanzamiento señala la expansión estratégica de OpenAI en el creciente mercado de soluciones de investigación impulsadas por IA.
"No se trata solo de automatización, sino de mejorar la capacidad de razonamiento avanzado de la IA de nuevas maneras", dice Chuang Gan, miembro principal del equipo de investigación de IBM, quien lideró el desarrollo de otro sistema llamado Satori. "Al entrenar modelos de IA para resolver problemas complejos con aprendizaje por refuerzo a gran escala, podemos acelerar avances que de otro modo llevarían mucho más tiempo".
El impulso para mejorar las capacidades científicas de la IA ha desencadenado una carrera cada vez más intensificada entre los gigantes tecnológicos, cada uno de los cuales compite para desbloquear el potencial de la IA como potencia de investigación. La investigación profunda desglosa consultas complejas en pasos más pequeños, busca en la web, analiza documentos a través de múltiples pasos y sintetiza la información en informes completos. A diferencia de las respuestas estándar de IA, la investigación profunda explora activamente fuentes en línea, verifica múltiples referencias y construye sus respuestas de forma iterativa mientras muestra su trabajo a través de una cadena de pensamiento visible.
La herramienta combina navegación web, análisis de documentos y funciones especializadas para abordar tareas complejas. Cuando se le plantea una pregunta, busca exhaustivamente a través de las fuentes disponibles y verifica la información en múltiples referencias, y puede manejar tareas que van desde la investigación académica hasta el análisis de mercado y la documentación técnica.
OpenAI afirma que la investigación profunda es particularmente eficaz para extraer detalles específicos de documentos grandes, comparar información entre fuentes y proporcionar conclusiones bien documentadas. Actualmente, el sistema está disponible para usuarios Pro con un límite de 100 consultas mensuales, reflejando su naturaleza intensiva en cálculo, aunque la empresa afirma que se irá desplegando gradualmente a otros niveles de subscripción.
"La investigación profunda puede identificar, evaluar, reevaluar y sintetizar información para tareas intensivas en conocimiento en cuestión de minutos, funciones que normalmente tardarían varias horas en completarse", dice Timothy DeStefano, profesor asociado de investigación de la McDonough School of Business de la Universidad de Georgetown. "Esto representa un impulso de productividad potencialmente significativo para los usuarios, lo que podría mejorar la innovación corporativa".
Sin embargo, señala que la investigación profunda puede tener dificultades con preguntas que requieren datos patentados, lo que hace que su eficacia dependa de las necesidades específicas de datos de su aplicación.
"Si bien el precio de 200 USD al mes es asequible para muchos profesionales en las empresas estadounidenses, puede ser prohibitivo para algunas personas o empresas, lo que podría generar disparidades en la productividad", agregó. "Además, dada la naturaleza con sesgo de habilidades de la herramienta, podría contribuir a las disparidades salariales, haciéndose eco de los patrones observados durante la última revolución digital".
A medida que OpenAI amplía su profunda iniciativa de investigación, IBM está adoptando un enfoque diferente para avanzar en los sistemas de razonamiento de IA con su familia de modelos Granite. Mientras tanto, Gan y otros investigadores han desarrollado Satori, una infraestructura de IA de código abierto que mejora el razonamiento a través de la autorreflexión.
Al igual que el aprendizaje por refuerzo de OpenAI a partir del feedback humano (RLHF), que fue fundamental en el entrenamiento de ChatGPT, Satori mejora sus capacidades de razonamiento en dos fases. Primero, afina su marco analítico a menor escala. Luego, utiliza el aprendizaje por refuerzo para refinar su razonamiento en conjuntos de datos más grandes.
"Satori está diseñado para mejorar la capacidad de la IA para realizar descubrimientos científicos y resolver problemas", explica Gan. "No se trata solo de la automatización, sino de refinar la capacidad de la IA para aplicar el conocimiento aprendido a nuevos dominios".
Gan dice que el surgimiento de la investigación profunda y Satori destaca un enfoque creciente en las herramientas de IA para aplicaciones comerciales y de investigación. En el ámbito financiero, las herramientas de negociación cuantitativa impulsadas por IA ya analizan enormes conjuntos de datos para identificar patrones más rápidamente que los analistas humanos. Del mismo modo, los asistentes de IA están remodelando la investigación legal, resumiendo la jurisprudencia, redactando argumentos legales e incluso prediciendo los resultados de los casos.
Uno de los mayores mercados para la investigación impulsada por la IA es el farmacéutico, donde las empresas están aprovechando la IA para identificar nuevos candidatos a medicamentos. Las empresas de capital riesgo e inversionistas de capital privado también están interesados en herramientas de investigación con IA para agilizar los procesos de diligencia debida. En lugar de dedicar semanas a analizar informes financieros y de mercado, datos financieros y escenarios competitivos, las empresas podrían utilizar la IA para generar análisis que destaquen los principales riesgos y oportunidades.
La incursión de OpenAI en este ámbito sigue los pasos de Copilot for Finance de Microsoft y el asistente financiero con tecnología GPT de Bloomberg, que pueden automatizar tareas de investigación complejas. Mientras tanto, DeepSeek de China está adoptando un enfoque diferente con DeepSeek-R1, un modelo de código abierto creado para el razonamiento profundo en matemáticas, programación y lenguaje. A diferencia de sus rivales de código cerrado, DeepSeek-R1 está disponible gratuitamente bajo una licencia del MIT, lo que lo convierte en una opción rentable para investigadores y empresas. A medida que la investigación impulsada por IA se intensifica, estos competidores están desafiando los límites del razonamiento automático y cambiando la forma en que se analiza la información.
Algunos expertos advierten que herramientas de automatización tan poderosas podrían tener consecuencias no deseadas. "Si no tenemos cuidado, la IA se convertirá en un loro de investigación: repetirá lo que ya existe en lugar de profundizar", dijo Marina Danilevsky, científica investigadora sénior de IBM, en un episodio reciente del podcast Mixture of Experts de IBM.
La confiabilidad de la investigación generada por IA presenta otra consideración. Nathalie Baracaldo Angel,científica investigadora sénior e inventora maestra de IBM, enfatiza la necesidad de una investigación cuidadosa. "Es importante saber de dónde provienen sus datos", dice. "Si no atribuimos la investigación a un sistema en particular, corremos el riesgo de amplificar las narrativas convencionales mientras ignoramos los valores atípicos, las mismas cosas que conducen a la innovación real".
Los patrones de creación de contenido también podrían cambiar en respuesta a estas herramientas. De la misma manera que los sitios web antes optimizados para motores de búsqueda, investigadores y otros podrían empezar a adaptar su trabajo para la síntesis de IA. "Antes, solía ser el SEO para búsqueda", dice Danilevsky. "Ahora, será el SEO para los agentes. Si es más probable que mi documento sea resumido por la herramienta de investigación de OpenAI, tengo un incentivo para adaptarlo para el consumo de IA en lugar de para los lectores humanos".
El ingeniero distinguido de IBM, Chris Hay, señala implicaciones más amplias para la creación de conocimiento. "Si las personas confían demasiado en la investigación generada por IA, podríamos ver un efecto de 'burbuja' en el que solo se refuerzan las fuentes más citadas", dice. "Es posible que se ignoren valiosos insights sobre valores atípicos".
A pesar de la promesa de las herramientas de investigación impulsadas por la IA como la investigación profunda y Satori, los expertos advierten que la automatización por sí sola no es suficiente. Si bien la IA puede procesar grandes cantidades de datos, extraer insights y refinar su propio razonamiento, el elemento humano sigue siendo crítico, especialmente cuando se trata de navegar por nuevas fronteras de investigación y garantizar que no se pasen por alto nuevos insights.
"Para tener información realmente fresca, entonces necesitamos humanos en el circuito", dice Baracaldo Angel. "Muchas cosas que van a ser de vanguardia en las organizaciones seguirán teniendo humanos involucrados y hablando con otras personas, y creo que eso es en realidad parte de la magia".
