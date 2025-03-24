Los agentes de IA (sistemas autónomos impulsados por modelos de lenguaje grandes o LLM que pueden realizar acciones, utilizar herramientas e interactuar con software) ya no se limitan a responder preguntas. Están empezando a funcionar más como compañeros de trabajo digitales.

NVIDIA presentó recientemente AI-Q y AgentIQ, un nuevo proyecto técnico y kit de herramientas de código abierto destinado a ayudar a las empresas a desplegar varios agentes simultáneamente para abordar problemas complejos. Estas herramientas están diseñadas para permitir a los agentes razonar, planificar y trabajar juntos en diferentes plataformas de software. Esta medida supone una mayor incursión de NVIDIA en el ámbito de los agentes, sumándose así a IBM, que ya lleva tiempo desarrollando sistemas de agentes para uso empresarial a través de su plataforma IBM watsonx Orchestrate.

IBM watsonx Orchestrate permite que los agentes prediseñados se conecten a más de 1500 herramientas empresariales, optimizando las tareas en todos los departamentos sin requerir código ni revisiones importantes de software. Como tal, forma parte de una tendencia más amplia en la IA empresarial que hace hincapié en los sistemas escalables e integrados capaces de gestionar operaciones del mundo real.

“Es una ventana para llevar la automatización a todos los rincones de la empresa”, dice Maryam Ashoori, una directora sénior de gestión de productos de IBM watsonx.ai, en una entrevista con IBM Think. “Puede conectar los LLM y la IA generativa a todos sus flujos de trabajo existentes”.