Los agentes de IA (sistemas autónomos impulsados por modelos de lenguaje grandes o LLM que pueden realizar acciones, utilizar herramientas e interactuar con software) ya no se limitan a responder preguntas. Están empezando a funcionar más como compañeros de trabajo digitales.
NVIDIA presentó recientemente AI-Q y AgentIQ, un nuevo proyecto técnico y kit de herramientas de código abierto destinado a ayudar a las empresas a desplegar varios agentes simultáneamente para abordar problemas complejos. Estas herramientas están diseñadas para permitir a los agentes razonar, planificar y trabajar juntos en diferentes plataformas de software. Esta medida supone una mayor incursión de NVIDIA en el ámbito de los agentes, sumándose así a IBM, que ya lleva tiempo desarrollando sistemas de agentes para uso empresarial a través de su plataforma IBM watsonx Orchestrate.
IBM watsonx Orchestrate permite que los agentes prediseñados se conecten a más de 1500 herramientas empresariales, optimizando las tareas en todos los departamentos sin requerir código ni revisiones importantes de software. Como tal, forma parte de una tendencia más amplia en la IA empresarial que hace hincapié en los sistemas escalables e integrados capaces de gestionar operaciones del mundo real.
“Es una ventana para llevar la automatización a todos los rincones de la empresa”, dice Maryam Ashoori, una directora sénior de gestión de productos de IBM watsonx.ai, en una entrevista con IBM Think. “Puede conectar los LLM y la IA generativa a todos sus flujos de trabajo existentes”.
En el centro de estos desarrollos se encuentra un concepto conocido como orquestación multiagente, un enfoque que se basa en principios tanto de la ingeniería de software como de la colaboración humana. A diferencia de los asistentes de IA anteriores, que estaban diseñados para realizar tareas únicas, los sistemas orquestados coordinan múltiples agentes, cada uno de los cuales es responsable de una función específica. Un agente puede recuperar datos, otro puede analizarlos, mientras que un tercero puede resumir y distribuir los resultados.
Ashoori describe los sistemas de agentes como una forma de conectar los LLM con los flujos de trabajo empresariales existentes, donde cada parte de una tarea puede manejarla un agente especializado. “Debido a la brecha de habilidades de IA y la complejidad de la pila tecnológica actual, las empresas buscan soluciones listas para usar. Eso es lo que proporcionan estos agentes”, dice Ashoori. “Puede tener un agente prediseñado que hable con una API Connect, se conecte a SAP o Workday y encadene tareas para realizar el trabajo. No necesita ser un desarrollador: solo tiene que arrastrar, soltar y configurar según sus necesidades”.
Los sistemas multiagente presentan nuevos desafíos en torno a la arquitectura, la confiabilidad y la observabilidad. Ahí es donde entran en juego infraestructuras como AI-Q de NVIDIA e IBM watsonx Orchestrate. Ambos buscan ofrecer a las empresas un andamiaje que se pueda escalar y adaptar a las necesidades cambiantes del negocio sin empezar de cero.
IBM ya ha introducido agentes de IA orquestados en una variedad de industrias. Avid Solutions dice que redujo los errores de los proyectos en un 10 por ciento utilizando sistemas similares. Dun & Bradstreet, una empresa de servicios financieros, utilizó agentes de IA para reducir el tiempo de las tareas de adquisición hasta en un 20 por ciento.
En algunos casos, estos agentes se utilizan para automatizar funciones administrativas, como el procesamiento de facturas o el envío de solicitudes internas. En otros, se aplican a operaciones de primera línea, como gestionar interacciones de atención al cliente o escanear documentos para comprobar el cumplimiento normativo.
Aún así, la tecnología no es totalmente autónoma. La supervisión humana sigue siendo un elemento clave, especialmente en entornos sensibles o regulados. “Hasta la fecha, no vi una sola implementación de agentes que sea capaz de tomar las acciones correctas en un conjunto de datos sin intervención humana”, afirma Ashoori. “La escala de las posibles consecuencias no deseadas es alta”.
Esta preocupación ha llevado a las empresas a construir sistemas “human-in-the-loop”, donde los agentes de IA proponen acciones, pero requieren aprobación humana antes de ejecutarlas. Esa estructura puede ayudar a mitigar el riesgo y, al mismo tiempo, mejorar la confianza del usuario, un área que Ashoori ha estudiado ampliamente.
Con IA-Q y AgentIQ, NVIDIA ofrece una alternativa más centrada en los desarrolladores, con el objetivo de ayudar a las empresas a diseñar sistemas multiagente que puedan adaptarse a diversas necesidades operativas. AI-Q es una arquitectura de referencia que incorpora las capacidades de computación acelerada de NVIDIA y las asociaciones de almacenamiento, junto con herramientas de software como NeMo Retriever, microservicios NIM y los modelos de razonamiento Nemotron de Llama. AgentIQ, lanzado como una herramienta de código abierto en GitHub, proporciona observabilidad y ajuste del rendimiento para los agentes de IA. También permite la elaboración de perfiles y la trazabilidad, características cada vez más solicitadas por las empresas que buscan transparencia en torno a la toma de decisiones automatizada.
NVIDIA dice que AgentIQ se integra con varias plataformas e infraestructuras, incluidos Agentforce de Salesforce, Rovo de Atlassian, Azure AI Agent Service de Microsoft y ServiceNow. También funciona con LangGraph, CrewAI y Letta, lo que permite a los desarrolladores trabajar en sus entornos preferidos.
La confianza sigue siendo una de las barreras más importantes para la adopción de la IA en entornos empresariales. Hace unos años, Ashoori fue coautor de un artículo titulado “In AI We Trust?” que exploró los factores que influyen en la capacidad de los humanos para confiar en la toma de decisiones de la IA.
“Es posible que una IA le sugiera dónde pedir la cena”, dice Ashoori. “Pero cuando se trata de decisiones de contratación, revisiones legales o evaluaciones de riesgos financieros, la gente quiere entender cómo se tomó la decisión y tener el poder de cambiarla”.
AgentIQ aborda esto al permitir que los equipos de TI y cumplimiento monitoreen la actividad de los agentes en tiempo real, auditen las decisiones y ajusten el rendimiento. Para muchas industrias, incluidos los servicios financieros y la atención médica, ese nivel de control no es negociable.
A pesar de la creciente adopción de sistemas de agentes, persisten los desafíos técnicos. Ashoori señala el razonamiento y la planificación como áreas en las que los LLM actuales aún no alcanzan a los humanos. “Si quisiera destacar un avance que aún debe ocurrir, sería el relacionado con el razonamiento y la toma de decisiones”, afirma. “Los LLM de hoy no toman decisiones. Pueden actuar y recuperar, pero su planificación y lógica siguen siendo limitadas”.
Los agentes de IA ya se están desplegando en industrias para automatizar tareas críticas y mejorar la eficiencia operativa. Visa es una de varias empresas que ya utilizan AgentIQ para automatizar procesos clave. La empresa ha aplicado las herramientas de creación de perfiles de NVIDIA al análisis de correos electrónicos de phishing, lo que le permite identificar y mitigar rápidamente las amenazas, al tiempo que reduce la revisión manual.
En estos escenarios, el objetivo no es reemplazar a los empleados, sino ampliar su capacidad, dice Ashoori. “El valor no está en eliminar a las personas”, dice. “Es en dejar que las personas se concentren en las decisiones que importan, mientras que los agentes se encargan del resto”.
Aunque IBM y NVIDIA difieren en el enfoque (uno centrado en integraciones empresariales fáciles de usar y el otro en herramientas abiertas para desarrolladores), ambos apuestan por un futuro en el que las redes de agentes de IA puedan manejar tareas cada vez más complejas.
Ashoori señala que las empresas varían mucho en la forma en que implementan la IA, y dice que la flexibilidad es crucial al diseñar sistemas de agentes que se ajusten a los flujos de trabajo existentes.
Para escalar la IA más allá de los casos de uso, muchas empresas están recurriendo a la orquestación de múltiples agentes, ya sea a través de plataformas de código bajo o sistemas personalizados, dice Ashoori. Sin embargo, la tan esperada transformación de la IA empresarial puede depender menos del rendimiento de un solo modelo y más de la capacidad de los equipos de agentes y sus contrapartes humanas para trabajar juntos.
A medida que la tecnología madura, los observadores dicen que el enfoque pasará de la capacidad a la coordinación: asegurarse de que el agente correcto esté haciendo la tarea correcta en el momento adecuado, bajo la supervisión adecuada.
"Todavía es pronto", dice Ashoori. "Pero estamos empezando a ver cómo los sistemas agénticos pueden ayudar a las empresas a trabajar de manera más inteligente, no solo más rápido".
