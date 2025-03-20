Lo que GTC de NVIDIA nos dice sobre el futuro de la IA empresarial

La conferencia de Tecnología GPU (GTC) de NVIDIA es uno de los eventos tecnológicos más esperados del año. Y el "Super Bowl de IA" de este año, como se le denomina con frecuencia en los medios, no fue la excepción: durante una semana que comenzó con el discurso de apertura de dos horas del director ejecutivo (CEO) de NVIDIA, Jensen Huang, el gigante de los chips reveló varias innovaciones clave para monitorear en los próximos meses .

Desde los modelos fundacionales de código abierto hasta las asociaciones con Microsoft, GM e IBM, todas las pruebas apuntan a un tema común: NVIDIA ya no es solo un fabricante de chips. “De ser una empresa de hardware, ahora [también] quiere convertirse en una empresa de software de IA generativa”, dice Kunal Sawarkar, ingeniero distinguido de IBM, en una entrevista con IBM Think. "NVIDIA está entrando en áreas donde los jugadores tradicionalmente no lo veían como una competencia".

Según Huang, la industria de la IA se encuentra en un punto de inflexión informático de 1 billón de dólares con el aumento del razonamiento y la IA agentiva que impulsa la demanda informática de IA.

A continuación, se presentan algunos avances que, según los expertos de IBM, serán objeto de especial atención en los próximos meses.