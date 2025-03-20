Lo que GTC de NVIDIA nos dice sobre el futuro de la IA empresarial

La conferencia de Tecnología GPU (GTC) de NVIDIA es uno de los eventos tecnológicos más esperados del año. Y el "Super Bowl de IA" de este año, como se le denomina con frecuencia en los medios, no fue la excepción: durante una semana que comenzó con el discurso de apertura de dos horas del director ejecutivo (CEO) de NVIDIA, Jensen Huang, el gigante de los chips reveló varias innovaciones clave para monitorear en los próximos meses .
Desde los modelos fundacionales de código abierto hasta las asociaciones con Microsoft, GM e IBM, todas las pruebas apuntan a un tema común: NVIDIA ya no es solo un fabricante de chips. “De ser una empresa de hardware, ahora [también] quiere convertirse en una empresa de software de IA generativa”, dice Kunal Sawarkar, ingeniero distinguido de IBM, en una entrevista con IBM Think. "NVIDIA está entrando en áreas donde los jugadores tradicionalmente no lo veían como una competencia".
Según Huang, la industria de la IA se encuentra en un punto de inflexión informático de 1 billón de dólares con el aumento del razonamiento y la IA agentiva que impulsa la demanda informática de IA.
A continuación, se presentan algunos avances que, según los expertos de IBM, serán objeto de especial atención en los próximos meses.
Dos robots,uno un simpático droide y el otro un humanoide de tamaño natural ligeramente espeluznante,se robaron el protagonismo en la conferencia magistral de Huang. Pero la verdadera historia fue sobre las innovaciones que impulsan a estos robots, según el científico de investigación principal de IBM, Kaoutar El Maghraoui, y la inventora maestra de IBM, Nathalie Baracaldo, en un episodio reciente de Mixture of Experts.
La principal de estas innovaciones: GR00T N1, el primer modelo fundacional de código abierto diseñado específicamente para robótica, e Isaac GR00T Proyecto técnico, una infraestructura que facilita enormemente la generación de datos de movimiento sintéticos para entrenar robots antes de liberarlos en la naturaleza.
Si bien la exageración en torno a la robótica no es nada nuevo, el código abierto de estas nuevas tecnologías tiene el potencial de "democratizar la IA [robótica]", dice El Maghraoui, acelerando drásticamente el desarrollo de robots humanoides.
La innovación en robótica se había visto obstaculizada durante mucho tiempo por la falta de datos necesarios para las simulaciones. Pero el proyecto técnico Isaac GR00T "básicamente nos permite crear un entorno enorme donde podemos probar [estos robots] y hacer que todo el ciclo de desarrollo sea mucho más rápido y seguro", dice Baracaldo.
Ingrese a la tercera nueva herramienta de IA de NVIDIA para crear simulaciones de robots en tiempo real: el motor de física Newton, desarrollado en colaboración con Google DeepMind y Disney Investigación. Al "alinear a los colaboradores adecuados, [NVIDIA] está dificultando que otros se pongan al día", dice El Maghraoui.
Por último, tenga en cuenta la computadora de IA más pequeña del mundo, la nueva DGX Spark de NVIDIA, que la empresa también presentó en GTC, y ahora tanto los científicos de datos como los aficionados pueden usar GR00T N1 e Isaac GR00T Proyecto técnico "para ajustar y desplegar esta robótica" desde casa, dice El Maghraoui.
El gigante de los chips también está lanzando una nueva familia de modelos de razonamiento diseñados para proporcionar una base sólida para la IA agentiva en los negocios. Basados en los modelos Llama, los modelos Llama Nemotron incorporan capacidades de razonamiento que permiten la creación de agentes de IA avanzados adaptados a las necesidades de las empresas. Los modelos están disponibles en diferentes tamaños y pueden optimizarse para diversas aplicaciones empresariales.
"Los modelos de razonamiento abierto, el software y las herramientas de NVIDIA brindan a los desarrolladores y empresas de todo el mundo los componentes básicos para crear una fuerza laboral de IA agentiva acelerada", dijo Huang.
“Estos modelos de razonamiento, junto con la pila de infraestructura, generarán interés en las próximas semanas o meses porque la IA agentiva es donde todos se enfocarán en 2025”, dice Sawarkar a Think.
Con DeepSeek haciendo olas a principios de este año al prometer modelos de razonamiento baratos y de código abierto, NVIDIA se está duplicando por su cuenta. Según la empresa, sus modelos superan el razonamiento estándar y los puntos de referencia de los agentes. Y para fortalecer aún más su lugar en la tabla de clasificación, NVIDIA ya está trabajando con los principales actores tecnológicos (Microsoft, Accenture, Box y SAP) para integrar estos modelos en aplicaciones del mundo real.
El almacenamiento AI no es llamativo, pero desempeña un papel cada vez más crítico en la aceleración del procesamiento de datos y los modelos de IA. IBM Storage Scale es un almacenamiento basado en software que permite a las organizaciones gestionar mejor los datos no estructurados en entornos de almacenamiento distribuido, como nubes, centros de datos y hasta el borde.
"Muchos datos empresariales no están estructurados (bloqueados dentro de correos electrónicos, archivos PDF, presentaciones, archivos de audio y video y otros formatos opacos) [y] son difíciles de interpretar", dice Vincent Hsu, vicepresidente y director de tecnología de IBM Storage.
"Gestionar el crecimiento exponencial de los datos ha sido un desafío constante y solo el 1 % de los datos empresariales se encuentran en los LLM hoy en día", dice Ric Lewis, vicepresidente sénior de infraestructura de IBM, en una entrevista con Think. “El almacenamiento consciente del contenido ayuda a llevar más datos empresariales a los modelos de IA existentes de una manera que aún está controlada y protegida de hacer copias de ellos. Esto puede ayudar a que los modelos sean más significativos para una organización y desbloquear nuevos insights de datos que pueden diferenciarlos. Estas nuevas capacidades se basan en el trabajo realizado tanto en la investigación de IBM como en NVIDIA"
Hsu ve muchos casos de uso para CAS, como ayudar a garantizar que los asistentes de IA tengan la información contextual más reciente, lo que puede ayudar a mejorar la precisión y abordar las alucinaciones. En última instancia, con la escala de almacenamiento consciente del contenido de IBM combinada con la nueva plataforma de datos de IA de NVIDIA para la infraestructura de IA empresarial, las empresas pueden extraer más valor de sus datos empresariales no estructurados, un ejemplo de varias asociaciones NVIDIA-IBM anunciadas en una semana ocupada.
