Un agregador de noticias para la era de la IA

Dos años después de la revolución de la IA generativa, muchas organizaciones de noticias están experimentando con inteligencia artificial, con la esperanza de redefinir cómo puede ser la experiencia de las noticias.
Sara Beykpour cree que la IA puede permitir una mayor personalización e interacción. Es por eso que el emprendedor, y ex alumno de Twitter y Vine, lanzó recientemente la aplicación de noticias Particle, con el cofundador Marcel Molina.
"Somos un agregador de noticias que incluye enlaces a las diferentes fuentes que cubren una historia", dice Beykpour. "No resumimos artículos individuales".
Particle se centra en historias en lugar de artículos individuales, ofreciendo a los usuarios múltiples perspectivas sobre un solo tema. “Lo que hace Particle es leer las noticias de todas partes. Te resume una historia. Así que realmente se basa en una historia en lugar de un artículo individual, y te brinda múltiples perspectivas sobre esa historia”, agrega.
La aplicación tiene dos pestañas: una te permite personalizar tu feed para enfocarte en las noticias que te importan, y la otra muestra las historias de las que todos hablan.
Sin embargo, Beykpour dice que la aplicación tiene cuidado de no permitir que los usuarios creen sus propias cámaras de eco; para las historias políticas, por ejemplo, las fuentes son variadas.
“Si desea que su feed principal se centre solo en el entretenimiento, esa es su elección. Lo que es realmente importante, y algo que tenemos en cuenta, es que para las historias con un elemento político, nos aseguramos de que las fuentes sean variadas para que siempre se obtenga una perspectiva amplia”, explica.
La personalización, por supuesto, no es nada nuevo para los agregadores de noticias. Apple News combina la curaduría humana y algorítmica. Artifact, fundada por los creadores de Instagram, se propuso personalizar la experiencia de noticias para audiencias más jóvenes antes de cerrar a principios de este año, aunque su tecnología de personalización de IA se integró en la aplicación de noticias Yahoo.
“Nos encantan todas esas aplicaciones”, dice Beykpour. “Nuestro enfoque es crear una aplicación que haga que mantenerse al día con las noticias sea fácil para los usuarios. Parte de eso es mostrar, de la manera más simple posible, el espectro político de una historia. Pero eso es solo una pieza de un rompecabezas más grande, que incluye otras características críticas como centrarse en historias, personalización, resúmenes, preguntas y todo lo demás que ofrece Particle”.
Robyn McRae, vicepresidenta global de medios pagados y automatización de marketing de IBM, destaca el valor de mostrar diferentes perspectivas, como el boletín The Flip Side: "Me resulta útil cuando [una historia] comparte ambos lados de un tema o un problema", dice ella.
La IA se ha convertido en un foco importante para las organizaciones de noticias en los últimos meses, y muchos editores han introducido roles o equipos centrados en la IA dentro de sus operaciones editoriales (véase, por ejemplo, The New York Times o Hearst). OpenAI, por su parte, ha firmado asociaciones con las principales editoriales en Estados Unidos y a nivel mundial, incluidas Condé Nast, Axel Springer, Le Monde y The Atlantic,proporcionando contenido periodístico en los productos de OpenAI.
A medida que las noticias impulsadas por IA evolucionan, la experiencia de búsqueda también cambiará. Empresas como Perplexity están experimentando con la integración de noticias en sus motores de búsqueda de IA para que los usuarios puedan tener acceso a las últimas noticias de fuentes creíbles. Esto cobró vida en el reciente Election Information Hub de la compañía, para el que colaboraron con la AP y la organización sin ánimo de lucro Democracy Works. El verano pasado, la empresa también lanzó un programa de colaboración con editoriales para compartir ingresos cuando se hace referencia a su contenido y darles acceso a su API.
Sin embargo, incluso a medida que la búsqueda impulsada por IA gana terreno, muchas de las posibilidades en este espacio siguen sin explotarse, dice Chris Hay, ingeniero distinguido de IBM.
"Las noticias van a necesitar una Experiencia de interfaz de usuario (IU) personalizada", dice. “Si Think en una lista de 20 noticias que me interesan, me gustaría una lista de una manera visual y hermosa... No quiero una gran carga de texto; Quiero ver una navegación rápida. Ese es el reto: cómo resolver la navegabilidad dentro de experiencias de búsqueda impulsadas por IA. Eso es lo que va a interrumpir la búsqueda”.
