Un agregador de noticias para la era de la IA

Dos años después de la revolución de la IA generativa, muchas organizaciones de noticias están experimentando con inteligencia artificial, con la esperanza de redefinir cómo puede ser la experiencia de las noticias.

Sara Beykpour cree que la IA puede permitir una mayor personalización e interacción. Es por eso que el emprendedor, y ex alumno de Twitter y Vine, lanzó recientemente la aplicación de noticias Particle, con el cofundador Marcel Molina.

"Somos un agregador de noticias que incluye enlaces a las diferentes fuentes que cubren una historia", dice Beykpour. "No resumimos artículos individuales".

Particle se centra en historias en lugar de artículos individuales, ofreciendo a los usuarios múltiples perspectivas sobre un solo tema. “Lo que hace Particle es leer las noticias de todas partes. Te resume una historia. Así que realmente se basa en una historia en lugar de un artículo individual, y te brinda múltiples perspectivas sobre esa historia”, agrega.

La aplicación tiene dos pestañas: una te permite personalizar tu feed para enfocarte en las noticias que te importan, y la otra muestra las historias de las que todos hablan.

Sin embargo, Beykpour dice que la aplicación tiene cuidado de no permitir que los usuarios creen sus propias cámaras de eco; para las historias políticas, por ejemplo, las fuentes son variadas.

“Si desea que su feed principal se centre solo en el entretenimiento, esa es su elección. Lo que es realmente importante, y algo que tenemos en cuenta, es que para las historias con un elemento político, nos aseguramos de que las fuentes sean variadas para que siempre se obtenga una perspectiva amplia”, explica.