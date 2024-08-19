National Public Data, propiedad de Jerico Pictures, Inc., recopila datos como una empresa de verificación de antecedentes con sede en Florida. Los consumidores incluidos en las bases de datos de National Public Data no dieron su consentimiento para dar sus datos a la empresa.

Según la demanda presentada por Christopher Hofmann, un grupo delictivo cibernético llamado USDoD publicó una base de datos que contiene los datos privados de 2.9 mil millones de ciudadanos estadounidenses, incluyendo direcciones, números de seguridad social y nombres completos en la dark web. Los datos también incluían información sobre los familiares de las personas. Uno de los aspectos únicos de los datos era la longevidad: las direcciones abarcaban décadas de residencia, y algunos familiares llevaban fallecidos hasta dos décadas.

El grupo de hackers puso un precio de compra en la base de datos de 3.5 millones de dólares. VX-Underground, un sitio web educativo enfocado en ciberseguridad, confirmó que la información en la base de datos de 277.1 GB era real y precisa luego de ser informado por el grupo de su intención de filtrar la base de datos. Dado que National Public Data no está sujeta a los requisitos de CIRCIA para infraestructuras críticas, la empresa no estaba obligada a informar la filtración dentro de 72 horas.

“Esta PII no cifrada y no redactada se vio comprometida, y fue publicada y luego vendida en la dark web, debido a los actos y omisiones negligentes o descuidos del demandado y su total incapacidad para proteger los datos confidenciales de los clientes. Los hackers atacaron y obtuvieron la información de identificación personal (PII) del demandante y de los miembros del colectivo debido a su valor para explotar y robar las identidades del demandante y de los miembros del colectivo. El riesgo actual y continuo para las víctimas de la filtración de datos permanecerá durante sus respectivas vidas", afirma la demanda.