Reescribiendo el guión y los datos para la IA en las películas

Desde que despegó la investigación sobre los modelos de generación de texto a video, muchos en la industria de la IA anticiparon una nueva revolución en la producción de películas y televisión. El director James Cameron se unió a la junta directiva de Stability AI hace casi un año, y el ganador del Oscar Darren Aronofsky anunció recientemente una asociación con Google DeepMind. Cabe mencionar también que, según la Academia, las películas realizadas con IA podrán optar a los premios Óscar. Y Netflix acaba de estrenar su primera serie utilizando IA generativa.

La IA ha sido un tema delicado en Hollywood, especialmente durante la huelga de guionistas. Muchos artistas han expresado su temor de que su voz o imagen puedan ser replicadas sin su consentimiento.

Pero según Talukdar, la mayoría de los productores aún no han dado el salto a la IA. No por lo que la tecnología puede o no puede hacer, sino por los temores en torno al derecho de autor. "Lo que encontramos a nivel de estudio es que, tanto por razones legales como éticas, nadie quería tocar estos modelos debido a los datos con los que se entrenaron", dijo.

"Independientemente de cómo se alineen las diferentes demandas y cómo se siente el precedente, lo que es incuestionable es este temor de que si está utilizando un modelo que se ha entrenado con millones y millones de horas de metraje, podría estar filtrando o generando metraje que es protegido por derechos de autor, incluso si no es a propósito”, agregó Talukdar. "Es completamente imposible para los cineastas serios y las empresas serias".

Crear una herramienta que empodere a los artistas y alivie este miedo es la idea detrás del modelo fundacional de Moonvalley, Marey, lanzado en julio. El modelo se entrenó con contenido con licencia, según la empresa, que también se enorgullece de ofrecer un mayor control a los creadores.

“Pensamos en [nuestros clientes] como profesionales en general. No nos centramos en el lado del consumidor ni en los videos de TikTok”, dijo Mooser en una entrevista con IBM Think. "Los creativos y cineastas serios necesitan controlar lo que están creando más allá de solo escribir algunas palabras".