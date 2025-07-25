Reescribiendo el guión y los datos para la IA en las películas

En los últimos meses, varios actores importantes han ingresado al espacio de texto a video. En diciembre de 2024, OpenAI lanzó Sora, su primer modelo capaz de generar videoclips cortos a partir de texto. En mayo de 2025, Google Gemini presentó Veo 3, que se centra en la calidad y coherencia del video. El sector está creciendo rápidamente, pero los fundadores de Moonvalley creen que muchas opciones en el mercado pasan por alto una consideración esencial: cómo se sienten los artistas respecto a la IA.
“Nuestra perspectiva desde el primer día fue básicamente construir modelos de nivel de producción”, dijo Naeem Talukdar, cofundador y director ejecutivo (CEO) de Moonvalley, en una entrevista con IBM Think. "¿Cuáles son los modelos que los cineastas y creadores reales necesitan y quieren usar?" Moonvalley ha contratado a investigadores de DeepMind y Google, y también es socio de Asteria, un estudio cinematográfico de IA fundado por Bryn Mooser, un ejecutivo cinematográfico.
Desde que despegó la investigación sobre los modelos de generación de texto a video, muchos en la industria de la IA anticiparon una nueva revolución en la producción de películas y televisión. El director James Cameron se unió a la junta directiva de Stability AI hace casi un año, y el ganador del Oscar Darren Aronofsky anunció recientemente una asociación con Google DeepMind. Cabe mencionar también que, según la Academia, las películas realizadas con IA podrán optar a los premios Óscar. Y Netflix acaba de estrenar su primera serie utilizando IA generativa.
La IA ha sido un tema delicado en Hollywood, especialmente durante la huelga de guionistas. Muchos artistas han expresado su temor de que su voz o imagen puedan ser replicadas sin su consentimiento.
Pero según Talukdar, la mayoría de los productores aún no han dado el salto a la IA. No por lo que la tecnología puede o no puede hacer, sino por los temores en torno al derecho de autor. "Lo que encontramos a nivel de estudio es que, tanto por razones legales como éticas, nadie quería tocar estos modelos debido a los datos con los que se entrenaron", dijo.
"Independientemente de cómo se alineen las diferentes demandas y cómo se siente el precedente, lo que es incuestionable es este temor de que si está utilizando un modelo que se ha entrenado con millones y millones de horas de metraje, podría estar filtrando o generando metraje que es protegido por derechos de autor, incluso si no es a propósito”, agregó Talukdar. "Es completamente imposible para los cineastas serios y las empresas serias".
Crear una herramienta que empodere a los artistas y alivie este miedo es la idea detrás del modelo fundacional de Moonvalley, Marey, lanzado en julio. El modelo se entrenó con contenido con licencia, según la empresa, que también se enorgullece de ofrecer un mayor control a los creadores.
“Pensamos en [nuestros clientes] como profesionales en general. No nos centramos en el lado del consumidor ni en los videos de TikTok”, dijo Mooser en una entrevista con IBM Think. "Los creativos y cineastas serios necesitan controlar lo que están creando más allá de solo escribir algunas palabras".
Boletín de la industria
Obtenga insights curados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM .
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La construcción del modelo planteó dos desafíos: el primero fue encontrar datos, que la empresa aseguró al comunicarse individualmente con cineastas y YouTubers.
"Fuera de unas pocas empresas de material de archivo, no hay un gran mercado de personas que licencian sus datos, y mucho menos licencian datos de video para capacitación", dijo Talukdar. "Hubo un gran componente operativo de simplemente encontrar los datos, negociar con los creadores, llegar a acuerdos y luego, obviamente, obtener los recursos como empresa emergente".
El otro desafío es técnico: el volumen de datos. "Estimamos que estamos utilizando probablemente cinco veces menos datos para entrenar nuestro modelo que nuestro tipo de modelo comparable más cercano", dijo Talukdar. "Creemos que si tienes cinco veces menos datos, necesitas una arquitectura cinco veces mejor. Es una parte central de todo lo que hemos hecho hasta ahora”, dijo, refiriéndose al equipo de investigación que construyó. "Realmente hemos construido el equipo de investigación más denso en talento del espacio".
El lanzamiento a principios de este verano recibió una amplia cobertura en la prensa, y desde entonces Moonvalley también ha anunciado una nueva ronda de financiamiento, junto con proyectos que incluyen a destacados como la actriz y directora Natasha Lyonne (quien cofundó Asteria con Mooser) y Jaron Lanier , un veterano de Silicon Valley y científico informático conocido por ser pionero en la realidad virtual.
"No has visto lo que esta tecnología puede hacer en manos de grandes cineastas", dijo Mooser. “Y eso es lo que vendrá en los próximos seis meses a un año”. Sugirió que Hollywood está a punto de tener otro momento de Toy Story, donde de repente se vuelve innegable que la creatividad y la tecnología pueden trabajar de la mano, sorprender a los críticos y ganar mucho en la taquilla.
“Eso viene con la IA, pero va a ser una historia de negocios más que una historia creativa. Van a ver una película que tiene un presupuesto como Flow y está hecha por un equipo pequeño como Flow,pero que hace la taquilla de Lilo y Stitch”, dijo Mooser. “Y va a ser propiedad de los cineastas. La gente dirá que ese es el momento en que toda la industria se transformó porque alguien podía hacer una película de estudio con un presupuesto independiente”.
Con Marey, el equipo detrás de Moonvalley cree que la IA tiene una posibilidad real de transformar no solo la industria cinematográfica, sino también el cine en sí. Marey no solo resuelve un desafío técnico. "Es como esperar que un LLM escriba un libro, ¿verdad?" preguntó Mooser. “Es posible, tecnológicamente hablando. Pero el problema es que nadie va a leer ese libro. Ese es el problema en última instancia, la IA no tiene gusto. Y eso es lo que creo que la gente se perdió."
Descubra IBM® Granite, nuestra familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Conozca a detalle los artículos, blogs y tutoriales de IBM Developer para profundizar sus conocimientos sobre LLMs.
Aprenda a impulsar continuamente a los equipos a mejorar el rendimiento del modelo y superar a la competencia mediante el uso de las últimas técnicas e infraestructura de IA.
Explore el valor de los modelos fundacionales de nivel empresarial que proporcione confianza, rendimiento y beneficios rentables a todas las industrias.
Aprenda a incorporar la IA generativa, el machine learning y los modelos fundacionales en sus operaciones empresariales para mejorar el rendimiento.
Explore la biblioteca de modelos fundacionales de IBM en la cartera de watsonx para escalar la IA generativa para su negocio con confianza.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia en IA líder en la industria y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Reinvente los flujos de trabajo y las operaciones críticas mediante la incorporación de IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Explore la biblioteca de modelos fundacionales de IBM watsonx en la cartera de watsonx para escalar la IA generativa para su negocio con confianza.