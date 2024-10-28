Las principales tendencias fintech de Money 20/20

La fintech está a punto de alcanzar un punto de inflexión importante. La IA generativa continúa creando nuevas oportunidades, y nuevos riesgos de seguridad, a medida que transforma las operaciones financieras. Y con miles de millones de personas aún sin servicios bancarios o con servicios bancarios insuficientes en todo el mundo, las oportunidades de disrupción son enormes: los expertos predicen que el mercado de tecnología financiera podría dispararse hasta la asombrosa cifra de 1.5 billones de dólares en ingresos para 2030. Estos son solo algunos de los temas candentes en Money 20/20 de esta semana, donde los principales actores de la tecnología financiera se reúnen cada año para discutir el futuro del dinero. A medida que IBM concluye su visita a la megaconferencia anual sobre dinero, nos reunimos con Kamini Belday, directora de Soluciones de Pagos Globales de IBM Cloud, para conocer su opinión sobre las tendencias de tecnología financiera a tener en cuenta para el próximo año.

Tendencia #1: Los advenedizos se unen al establishment

P. A medida que la tecnología financiera madura, muchas empresas que comenzaron como disruptivas ahora son titulares de la industria. ¿Por qué estamos viendo este cambio?

Belday: Hay muchos factores que contribuyen. Las preferencias de los consumidores están cambiando: todos queremos productos digitales, fáciles de usar, instantáneos y cómodos. Las compañías fintech que comenzaron como disruptoras evolucionaron para satisfacer los requisitos de los consumidores, permitiéndoles posicionar como líderes. Con el tiempo, han creado reconocimiento de marca y confianza, lo que los convierte en alternativas viables a los bancos tradicionales. PayPal y Square, que ahora es Block, Inc., son un par de ejemplos notables. Desde el punto de vista normativo, muchas empresas de tecnología financiera que se han adaptado e invertido en el cumplimiento normativo han logrado mantener su crecimiento. Generaron confianza con los consumidores. Compáralo con otras compañías fintech que operan en entornos relativamente poco regulados. Estas empresas también se están centrando en colaborar con los bancos. Ofrecen soluciones de marca blanca para poder acceder a mercados más grandes y proporcionar soluciones más integradas. Esto los convierte en los principales candidatos para recibir capital de riesgo, lo que, a su vez, les ayuda a crecer rápidamente para consolidarse en el mercado.

Tendencia n.º 2: el dinero se está moviendo de nuevas maneras a nivel mundial

P. Hablemos de las billeteras digitales. Venmo, Zelle y otras billeteras digitales de propiedad privada son comunes en los Estados Unidos, pero FedNow de la Reserva Federal aún no se ha adoptado ampliamente. Al mismo tiempo, Unified Payments Interface (UPI) de India y Pix de Brasil son administrados por el gobierno y tienen mucho éxito. ¿Han tenido éxito porque brindan acceso financiero generalizado a las poblaciones no bancarizadas de sus respectivos países o por otras razones?

Belday: UPI y Pix han tenido un gran éxito por muchas razones, empezando por el apoyo del gobierno, que les da credibilidad y fomenta su adopción. Ambas soluciones de Real-Time Payments se han construido sobre infraestructuras tecnológicas sólidas que pueden manejar grandes volúmenes de transacciones de forma segura y escalar de manera eficiente, con principios de nube. El diseño es personalizado y fácil de usar: cualquier persona que utilice un teléfono móvil puede permitir pagos instantáneos, y eso es crucial en países con alta penetración móvil pero menor infraestructura bancaria. Además, las campañas de concienciación pública que educan a los usuarios sobre los pagos digitales y crean un negocio únicamente a través de sus teléfonos móviles han fomentado una adopción más amplia. El servicio FedNow de la Reserva Federal, cuyo objetivo es proporcionar soluciones de Real-Time Payments en Estados Unidos, enfrentó algunos desafíos inicialmente, pero la adopción se está acelerando. Hay algunos factores clave que contribuyen aquí. La preparación para el mercado es una cuestión. Otra es que los bancos de nivel 1 necesitan más tiempo para actualizarse e integrarse completamente con FedNow porque ya han establecido sistemas de pagos electrónicos que están profundamente arraigados en cargas de trabajo de misión crítica en todo el mundo. Los bancos también son cautelosos a la hora de adoptar nuevas tecnologías debido a los mandatos de cumplimiento normativo, así como a los costos de transacción, donde deben sopesar los costos de adopción frente a mantener las luces encendidas.

P. ¿Veremos más cambios en la forma en que las personas mueven dinero?

Belday: Está evolucionando ahora y continuará evolucionando significativamente en los próximos tres a cinco años. Creo que se verá impulsado por las preferencias cambiantes de los consumidores, el desarrollo regulatorio, un mayor enfoque en la privacidad y la seguridad, la inclusión financiera y los avances de Tecnología como DeFi [finanzas descentralizadas], CBDC [moneda digital del banco central] y recursos digitales. A medida que se desarrollen estas tendencias, las empresas y las instituciones financieras deberán seguir siendo ágiles para navegar las complejidades del nuevo escenario del movimiento de dinero.

Tendencia 3: la banca abierta y componible recibe un impulso de IA

P. Con el auge de la banca abierta, las empresas de tecnología financiera están utilizando la IA para integrar los datos de los clientes en varias instituciones financieras para proporcionar una visión unificada de las finanzas. ¿Cómo son la confianza del cliente y los datos responsables en la era de la IA?

Belday: Comienza con principios fundacionales para promover la transparencia algorítmica de la IA. El propósito de la IA es aumentar la inteligencia humana, no reemplazarla ni operar de manera independiente. Me recuerda una cita de Thomas Watson Jr., segundo presidente de IBM: "Nuestras máquinas no deberían ser más que herramientas para ampliar los poderes de los seres humanos que las utilizan". En IBM seguimos manteniendo este punto de vista. En segundo lugar, los datos y los insights pertenecen a su creador. ¡Los sistemas de IA deben priorizar y salvaguardar la privacidad y los derechos de datos de los usuarios todo el tiempo! Y tercero, la tecnología debe ser transparente y explicable. Las empresas deben tener claro quién entrena sus sistemas de IA, qué datos se utilizan en el entrenamiento y, lo más importante, qué se incluye en las recomendaciones de sus algoritmos. La IA tiene el potencial de mejorar significativamente la confianza de los clientes cuando se utiliza de manera responsable y ética. Al priorizar la transparencia, la seguridad, la equidad y la interacción del cliente, las empresas pueden establecer relaciones sólidas con sus clientes y, al mismo tiempo, garantizar que los datos se manejen con cuidado. Esto incluye tener políticas claras sobre el uso de datos, auditorías periódicas y un compromiso con las prácticas éticas. Ser responsable fomenta una cultura de confianza y anima a los clientes a interactuar con la marca.

Tendencia #4: La seguridad Continuar apoyándose en la IA

P. Las instituciones financieras se enfrentan a crecientes amenazas de fraude y otros riesgos de seguridad en el escenario digital actual. ¿De qué maneras podremos utilizar la IA para mitigar estos problemas en el futuro?

Belday: A medida que los sistemas de pago se vuelvan cada vez más complejos e interconectados, será crucial aprovechar la IA para mejorar la seguridad. La aplicación de métodos de autenticación multifactor [MFA], como huellas dactilares, reconocimiento facial y reconocimiento de voz para Verify las identidades de los usuarios, agregará una capa de seguridad. El análisis de los patrones de transacción en tiempo real mediante algoritmos de IA permitirá establecer la actividad normal de los usuarios. Cualquier desviación de estos patrones puede activar alertas, pasos de verificación adicionales o ambos, que pueden automatizarse a través de IA para prevenir el fraude. Y la IA generativa puede añadir otra capa de seguridad mediante la creación de conjuntos de datos sintéticos que simulan transacciones fraudulentas. Por último, la IA predictiva se puede utilizar para analizar datos históricos y realizar predicciones en tiempo real sobre la probabilidad de fraude con modelos de puntuación de riesgo que pueden incluir elementos de datos ampliados de procesadores de pagos y bancos. Esto significa que, a medida que los estafadores desarrollan nuevas tácticas, la IA puede ajustar sus algoritmos para contrarrestar los métodos de manera eficaz, mediante el aprendizaje y la adaptación continuos. ¿Busca más tendencias y análisis de fintech? Explore los documentos técnicos más recientes del IBM Institute for Business Value, el think tank de liderazgo de opinión de IBM: 6 movimientos de poder que deben hacer los directores financieros

