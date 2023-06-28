Este blog describe el recorrido de cómo IBM y MOD unieron fuerzas para crear Project Minerva; desde interactuar con IBM Consulting hasta asociarse con IBM Client Engineering. Una misión como ninguna otra, esta transformación digital llevó a los equipos a diseñar, desarrollar y desplegar un prototipo para ayudar a los ingenieros del grupo de batalla a prepararse para la batalla final.
Los Battle Group Engineers (BGE) son ingenieros reales (conocidos informalmente como 'zapadores'), que brindan asesoramiento operativo y técnico a las formaciones de combate del ejército británico en todo el mundo. Ya sea de día o de noche, llueva o truene, tienen la responsabilidad de planificar y asignar tareas a los servicios de ingeniería dentro de un área militar de operaciones. Entre los ejemplos de algunos de los servicios se incluyen la prestación de apoyo a aeródromos, apoyo a facilidades navales/portuarias, asesoramiento sobre infraestructura y apoyo a la ayuda humanitaria en casos de desastre (HADR).
El viaje comenzó con los BGE discutiendo uno de los temas candentes en el mundo actual: la transformación digital, y cómo esto traería beneficios a sus operaciones. Para revolucionar el rol de BGE, tenían que empezar por algún lado y esto es lo que los clientes tenían que decir:
“A principios de 2022, IBM se unió a un taller de visualización urbana de ingenieros militares en el este de Londres. Demostraron una variedad de técnicas de recopilación y refinamiento de información de código abierto que no habíamos considerado. En consecuencia, les preguntamos a Harriet, Dave y Alan (de IBM Consulting) si nos ayudarían a automatizar las tareas de BGE. Después de la consulta inicial, el equipo más amplio de IBM participó y organizó un taller con 10 ingenieros militares que se sumergieron en los desafíos del puesto. Luego, IBM observó la capacitación, aprendieron los fundamentos de los ingenieros militares y les presentamos el proceso de planificación. Luego se pusieron a construir un prototipo. Desde la demostración inicial, era evidente que habían entendido los puntos débiles de BGE y, a través de MINERVA, podían mejorar exponencialmente el rendimiento. La inversión que hicieron para comprender el problema ciertamente valió la pena”.
Los Sappers se acercaron a IBM Consulting para ayudarles a transformar sus operaciones internas. IBM Consulting inició la colaboración a través de eventos que ayudarían a lograr el propósito de adoptar Tecnología para cumplir con su transformación digital.
“Tuve la suerte de conocer a James por primera vez a principios de 2022 mientras nos preparábamos para ser parte del taller de visualización celebrado en Ilford en marzo de 2022. En el período previo a esto, tuve llamadas periódicas con James para acordar qué podríamos aportar a la demostración explorando el desafío de la digitalización y reduciendo la carga cognitiva de la toma de decisiones. Trabajé con un pequeño equipo dentro de IBM para construir un pequeño prototipo para el taller. El prototipo muestra una vista digitalizada de Ilford utilizando datos relevantes de ingeniería estructurados y no estructurados para permitir una búsqueda, visualización y análisis de los datos. Este fue un día fantástico y nos permitió disfrutar mucho trabajando en estrecha colaboración con los BGE y aprendiendo más sobre los desafíos que enfrentaron”.
Para establecer nuevos avances digitales, IBM Consulting se asoció con IBM Client Engineering (CE), un equipo que adopta un enfoque audaz e integral de la innovación y la transformación. Al adoptar los principios básicos de Design thinking, Lean y Ágil, juntos para construir, medir y escalar nuevas ideas, resulta en cambios impactantes en las empresas. El objetivo de CE es lograr la velocidad de creación de valor y, al hacerlo, el equipo co-crea y co-ejecuta la solución con los clientes exclusivamente.
“Los diseñadores de Client Engineering nos guiaron a través de una serie de actividades para enmarcar un conjunto de grandes ideas. Think que el día fue revelador para los Sappers que probablemente no habían experimentado antes esta forma colaborativa de trabajar y que es muy diferente a su forma de trabajar normalmente. Sin embargo, se quedaron atascados y tuvimos un día increíble explorando y enmarcando ideas para llegar a la gran idea para que la llevemos adelante conjuntamente. Durante un par de días, acompañamos a los estudiantes durante su formación. Fue aquí donde tuvimos un momento de iluminación cuando nos dimos cuenta de cómo podríamos tener rápidamente un impacto significativo en el BGE automatizando el proceso de producción de un plan de obstáculos (defensivo)".
El equipo de ingeniería de clientes trabajó como uno con los equipos de especialistas técnicos de IBM Consulting y Automatización para aprovechar su experiencia en el dominio a lo largo del proyecto en la orientación del proceso de desarrollo. El compromiso de construcción de ocho semanas se dividió en iteraciones semanales, que consistieron en reuniones periódicas para dirección de actualizaciones clave y, por supuesto, construir la herramienta.
El objetivo de la construcción era apoyar a los BGE en su función de planificación sin cambiar fundamentalmente el proceso. En particular, se pudo ver que los BGE dedicaron la mayor parte del tiempo del ciclo de planificación a buscar información manualmente y realizar tareas intensivas en mano de obra, lo que resultó en muy poco tiempo para pensar realmente en el mejor plan. Una vez que se entendió el problema, los arquitectos y diseñadores de IBM trabajaron con los usuarios finales para diseñar el prototipo a alto nivel para garantizar que cumpla con los objetivos.
El prototipo digitalizó la información de los manuales y folletos pertinentes (el Manual del oficial de personal y el Manual del ingeniero real) en un motor de reglas, IBM Operational Decision Management (ODM). La digitalización fue un paso crucial para garantizar no solo que la información que los BGE utilizaban en la herramienta cumpliera con la doctrina, sino también para mantener el mismo proceso subyacente. Para que las reglas se puedan utilizar en la creación de una matriz de sincronización de planificación de BGE, se creó un front-end personalizado en paralelo a la digitalización de los manuales. El objetivo del front-end era permitir que los BGEs usaran la herramienta de forma intuitiva para planear misiones de forma eficaz sin necesidad de usar el manual.
“Al trabajar estrechamente con los BGE durante los talleres iniciales, pudimos crear una comprensión compartida de los principales puntos débiles del proceso existente. Esto nos permitió tomar estos puntos de pintura y utilizarlos para elaborar los requisitos clave de una nueva solución. Nosotros, como equipo de IBM, no podríamos haber pedido un mejor equipo con el que asociarnos que aquellos que trabajaron con nosotros desde el MoD. Siempre aportaban nuevas ideas y mostraban entusiasmo por probar las ideas que habíamos implementado. Sin la experiencia en el dominio y el arduo trabajo del equipo del MoD, no hubiéramos podido crear juntos un prototipo tan intuitivo y efectivo”.
“Me uní al proyecto como parte de un equipo de BGE actuales y planificadores de ingenieros de formación de 25 (Close Support) Engineer Group para ayudar a IBM a comprender los requisitos del usuario final. Discutimos el requisito de reducir el tiempo que tardan los BGE en los cálculos y la producción de productos informativos para permitir que los BGE dediquen este tiempo a apoyar mejor la planificación táctica en torno a ellos. Con la experiencia adquirida trabajando en grupos de combate, equipos de combate de brigadas blindadas y jefaturas de división, ayudé al equipo de IBM a crear el producto final para que fuera fácil de usar, con factores de entrada realistas, escenarios probables en los que el producto tendría que utilizarse y productos de salida utilizables. Mi entrada fue garantizar que el producto fuera fácil de usar y rápidamente aceptado por los BGE y los grupos de batalla que apoyan”.
Durante el curso de capacitación, los BGE se dividieron en dos conjuntos de equipos; equipos que utilizan la herramienta original de planificación de obstáculos y equipos que utilizan el MVP desarrollado por IBM para comparar la eficacia de la herramienta. Varios miembros del equipo de desarrollo de MVP trabajaron junto con los BGE para demostrar cómo usar la herramienta.
“Una de las conclusiones inmediatas fue la facilidad con la que se adoptó la herramienta después de solo 5 minutos de demostración. Los BGE que inicialmente se mostraron escépticos pronto crearon planes de obstáculos complejos y compararon estos diferentes planes con una velocidad y eficiencia incomparables a los BGE que usaban la solución original de planificación de obstáculos. Además del ahorro de tiempo, la herramienta redujo los errores y produjo planes en los que los estudiantes tenían mayor confianza. Los BGE reflexionaron sobre la confianza que sentían en los planes que habían elaborado utilizando términos como "logísticamente sólido" y "pensamiento innovador" para describir los planes que crearon. Think que la solución había superado las expectativas de todos. Este fue un gran testimonio de la forma en que los IBMers y los BGE habían trabajado en colaboración".
La innovación en diversidad brilló en todos los aspectos del compromiso. El equipo conjunto demostró verdaderos pensamientos e ideas de innovación, basados en la realidad operativa y la experiencia de la vida real.
“El éxito de este MVP se atribuye directamente al esfuerzo de desarrollo del equipo de IBM combinado con la experiencia en el dominio de los BGE y otros miembros del equipo del MoD. A lo largo del proyecto, tuvimos la suerte de contar con mujeres talentosas y capaces en IBM y Sappers en todos los roles, contribuyendo y agregando valor en cada paso del camino. Sus contribuciones fueron fundamentales para lograr este MVP, y estamos profundamente agradecidos por sus ideas, habilidades y experiencia a lo largo de todo el compromiso”.
“Este ha sido un gran proyecto en el que trabajar, con experiencia proveniente de muchas áreas diferentes de IBM y un cliente de gran apoyo. Los plazos, aunque ajustados, siempre parecieron factibles, y creo que esto se debió principalmente al entusiasmo y entusiasmo del equipo en todo momento. Una gran herramienta ha dado sus frutos con planes muy emocionantes para el futuro. Esta fue la primera vez que trabajé con el equipo de ingeniería de clientes y su pasión por la creación/demostración y la conversación con el cliente realmente brillaron, el deseo de todo el equipo de asistir a la primera prueba de la herramienta fue excepcional".
IBM fue uno de los dos únicos socios de la industria invitados a asistir y hablar en la conferencia celebrada en Chatham el 15 de marzo de 2023. A la conferencia asistieron los líderes de Senior Corp Army CDO, Royal Navy y Sappers involucrados en la digitalización de todos los regimientos y operativos. grupos dentro del Cuerpo de Ingenieros Reales. Un equipo conjunto de CE e IBM Consulting asistió para proporcionar demostraciones de la herramienta, Dave Milner y yo presentamos en la conferencia y nos sentamos en paneles de expertos para discutir la futura transformación impulsada por la digitalización de BGE.
“Esta herramienta ha demostrado su utilidad para permitir que los BGE logren su objetivo principal de apoyar la planificación de Battlegroup. El tiempo ahorrado, la verificación de errores y los resultados claros de la planificación son invaluables y permiten a nuestros BGE dedicar su tiempo a una planificación y análisis del terreno más complejos”.
“El MVP fue 100 % el camino correcto para nosotros. No teníamos las habilidades ni los conocimientos para dar forma a una solución, pero IBM sí. A través de su facilitación, evitamos nuestro sesgo de desarrollar soluciones equivocadas y nos ayudó a mantener la claridad del propósito. Este recorrido ha sido un ejemplo para nosotros al llevar adelante proyectos digitales similares con un socio confiable e integrado”.
¿A dónde va MINERVA ahora? Actualmente se está trabajando en los Royal Engineers y IBM Consulting para establecer cómo se puede incorporar mejor MINERVA en operaciones reales e integrar con la doctrina operativa BGE como un programa totalmente financiado y un paso clave en el camino hacia la digitalización de RE. La ambición es implementar esta capacidad más adelante en 2023 en todas las BGE y unidades dentro de los Sappers. MINERVA es el "primer pequeño paso" en un largo camino, pero ha abierto la puerta para que IBM se involucre y desarrolle capacidades digitales y de automatización en asociación con los ingenieros del ejército británico; la función que contiene las fuentes de datos más grandes y eclécticas dentro del Ejército.
