El equipo de ingeniería de clientes trabajó como uno con los equipos de especialistas técnicos de IBM Consulting y Automatización para aprovechar su experiencia en el dominio a lo largo del proyecto en la orientación del proceso de desarrollo. El compromiso de construcción de ocho semanas se dividió en iteraciones semanales, que consistieron en reuniones periódicas para dirección de actualizaciones clave y, por supuesto, construir la herramienta.

El objetivo de la construcción era apoyar a los BGE en su función de planificación sin cambiar fundamentalmente el proceso. En particular, se pudo ver que los BGE dedicaron la mayor parte del tiempo del ciclo de planificación a buscar información manualmente y realizar tareas intensivas en mano de obra, lo que resultó en muy poco tiempo para pensar realmente en el mejor plan. Una vez que se entendió el problema, los arquitectos y diseñadores de IBM trabajaron con los usuarios finales para diseñar el prototipo a alto nivel para garantizar que cumpla con los objetivos.

El prototipo digitalizó la información de los manuales y folletos pertinentes (el Manual del oficial de personal y el Manual del ingeniero real) en un motor de reglas, IBM Operational Decision Management (ODM). La digitalización fue un paso crucial para garantizar no solo que la información que los BGE utilizaban en la herramienta cumpliera con la doctrina, sino también para mantener el mismo proceso subyacente. Para que las reglas se puedan utilizar en la creación de una matriz de sincronización de planificación de BGE, se creó un front-end personalizado en paralelo a la digitalización de los manuales. El objetivo del front-end era permitir que los BGEs usaran la herramienta de forma intuitiva para planear misiones de forma eficaz sin necesidad de usar el manual.