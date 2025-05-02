LlamaCon: la carta de amor de código abierto de Meta a los desarrolladores

El martes, Meta organizó LlamaCon, la primera conferencia dedicada a su familia de modelos de IA, Llama. También anunció el próximo lanzamiento de la API Llama: una API personalizable y sin restricciones que actualmente solo está disponible en versión preliminar.
"Ahora puede comenzar a usar Llama con solo una línea de código", dijo Chris Cox, director de productos de Meta, en el escenario. La nueva API de Llama viene con creación de claves con un solo clic y áreas de juego interactivas, para que los desarrolladores puedan probar fácilmente diferentes modelos, incluidos Llama 4 Scout y Llama 4 Maverick. Es totalmente personalizable, sin bloqueo. Y es compatible con OpenAI SDK, lo que facilita la conexión a aplicaciones existentes.
Con este anuncio, Meta deja en claro que se preocupa por la experiencia del desarrollador, dicen los expertos de IBM. El objetivo, según Manohar Paluri, vicepresidente de Llama, y Angela Fan, investigadora de Llama, es encontrar la forma más rápida y sencilla de construir con Llama, ofreciendo velocidad, sí, pero también flexibilidad. Los desarrolladores pueden personalizar completamente los modelos, llevarlos a cualquier lugar y nunca tener que preocuparse por el bloqueo. Meta maneja la infraestructura y la inferencia, para que los equipos puedan mantenerse enfocados en la construcción.
“Meta está básicamente abriendo su modelo a través de API; es otra forma de hacerlo público y más accesible”, dice Jacob Ben-David, director global de negocios de nube e IA de Red Hat, en una entrevista con IBM Think. "Antes de esto, había que ejecutarlo localmente y averiguar cómo interactuar con él, o utilizar un proveedor de alojamiento, como Groq. He estado usando algunos de los modelos de Llama a través de API conectándome a través de GroqCloud, que alojaba una versión limitada de Llama. Ahora, lo están abriendo por completo, y creo que eso les da a los desarrolladores mucha más accesibilidad”.
También se lanzó recientemente la integración de pila Llama con IBM. Red Hat actuará como socio en la conexión, facilitando el despliegue de Llama para empresas.
“Estoy muy feliz de verlos construir un verdadero ecosistema de desarrolladores alrededor de Llama”, escribió Armand Ruiz, vicepresidente de la Plataforma de IA en IBM, en LinkedIn.. “En el mercado actual de la IA, no basta con dejar modelos en Hugging Face. Para crear gravedad real, MOAT y adherencia, se necesitan plataformas, herramientas y comunidad, y eso es exactamente lo que está haciendo Meta”.
Por último, el director ejecutivo (CEO) de Meta, Mark Zuckerberg, habló sobre una versión ligera de Llama, centrándose en la destilación en sus entrevistas con el director ejecutivo (CEO) de Databricks, Ali Ghodsi, y el director ejecutivo (CEO) de Microsoft, Satya Nadella.
“Eso también se conecta bien con el recorrido del modelo pequeño y específico de dominio de IBM”, señala Shobhit Varshney, socio sénior y vicepresidente de IBM Consulting, en una entrevista con IBM Think.
Meta también anunció que los modelos de la familia Llama se han descargado 1200 millones de veces. La conferencia en su conjunto sirvió como un nuevo recordatorio del compromiso de Meta con la comunidad de código abierto, dos años después del lanzamiento del primer modelo Llama.
Con Zuckerberg entrevistando a pesos pesados de la industria, la conferencia se sintió como una "fiesta de presentación", dice Varshney. “Meta tiene ahora una enorme comunidad de desarrolladores. Así que hoy fue su primera gran conferencia para desarrolladores, un momento de presentación en el que dijeron: "Estamos aquí para ayudar a los desarrolladores con las herramientas que necesitan, para que no tengan que depender de otros".
Y por último, pero no menos importante, Meta anunció el lanzamiento de una aplicación independiente de Meta IA: la app Meta IA. "Ya hay casi mil millones de usuarios activos mensuales que interactúan con Meta IA en nuestras diferentes aplicaciones, y muchas personas la usan a diario", dijo Zuckerberg. “Pero pensamos que a algunos les gustaría tenerlo como una experiencia independiente”.
¿Podría Meta AI aprovechar la gran base de usuarios que la empresa tiene en sus aplicaciones sociales más populares para competir con ChatGPT? Vyoma Gajjar, arquitecto de soluciones técnicas de IA de IBM, cree que todo es posible.
“Si Meta IA lo hace bien, entonces tal vez pueda convertirse en el nuevo ChatGPT. Pero depende: todo se reduce a la ejecución”, dice.
