LlamaCon: la carta de amor de código abierto de Meta a los desarrolladores

Con este anuncio, Meta deja en claro que se preocupa por la experiencia del desarrollador, dicen los expertos de IBM. El objetivo, según Manohar Paluri, vicepresidente de Llama, y Angela Fan, investigadora de Llama, es encontrar la forma más rápida y sencilla de construir con Llama, ofreciendo velocidad, sí, pero también flexibilidad. Los desarrolladores pueden personalizar completamente los modelos, llevarlos a cualquier lugar y nunca tener que preocuparse por el bloqueo. Meta maneja la infraestructura y la inferencia, para que los equipos puedan mantenerse enfocados en la construcción.

“Meta está básicamente abriendo su modelo a través de API; es otra forma de hacerlo público y más accesible”, dice Jacob Ben-David, director global de negocios de nube e IA de Red Hat, en una entrevista con IBM Think. "Antes de esto, había que ejecutarlo localmente y averiguar cómo interactuar con él, o utilizar un proveedor de alojamiento, como Groq. He estado usando algunos de los modelos de Llama a través de API conectándome a través de GroqCloud, que alojaba una versión limitada de Llama. Ahora, lo están abriendo por completo, y creo que eso les da a los desarrolladores mucha más accesibilidad”.

También se lanzó recientemente la integración de pila Llama con IBM. Red Hat actuará como socio en la conexión, facilitando el despliegue de Llama para empresas.

“Estoy muy feliz de verlos construir un verdadero ecosistema de desarrolladores alrededor de Llama”, escribió Armand Ruiz, vicepresidente de la Plataforma de IA en IBM, en LinkedIn.. “En el mercado actual de la IA, no basta con dejar modelos en Hugging Face. Para crear gravedad real, MOAT y adherencia, se necesitan plataformas, herramientas y comunidad, y eso es exactamente lo que está haciendo Meta”.

Por último, el director ejecutivo (CEO) de Meta, Mark Zuckerberg, habló sobre una versión ligera de Llama, centrándose en la destilación en sus entrevistas con el director ejecutivo (CEO) de Databricks, Ali Ghodsi, y el director ejecutivo (CEO) de Microsoft, Satya Nadella.

“Eso también se conecta bien con el recorrido del modelo pequeño y específico de dominio de IBM”, señala Shobhit Varshney, socio sénior y vicepresidente de IBM Consulting, en una entrevista con IBM Think.