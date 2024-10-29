Crume: Sí, he visto cada vez más sitios que ofrecen claves de acceso como alternativa. El aumento ha sido lento, pero continúa. Think que la principal barrera para la adopción es la falta de comprensión, tanto por parte de los usuarios como de la comunidad de TI. Los usuarios no entienden la diferencia entre una clave de paso y una contraseña. Muchos profesionales de TI siguen operando con la información antigua de que las claves de acceso requieren un token de hardware especial cuando, de hecho, un teléfono móvil, tableta o computadora portátil servirá en la mayoría de los casos.

Sigo siendo un fanático de la tecnología porque las contraseñas son bastante horribles y seguimos viendo que las roban. Con las claves de acceso, no hay contraseña y no se puede robar algo que no existe.

(Ver en YouTube: Jeff Crume sobre la autenticación sin contraseña)