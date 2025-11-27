No rediseñe; reinvente: insights de BIAN Banking Summit 2025

“Cuando las instituciones financieras crecen, lo que ocurre cada 15-20 años, hay algún tipo de crisis global”, dijo Shanker Ramamurthy, socio gerente de banca global y mercados financieros de IBM, ante una audiencia absorta en la BIAN Banking Summit de la semana pasada en Chicago . La causa principal de estos crecimientos suele ser la misma: “La volatilidad periódica del mercado y las crisis bancarias exponen el desafío central de la banca moderna: equilibrar el crecimiento, la eficiencia de costos y la gestión de riesgos. La prueba más difícil, pero más esencial, es gestionar el trilema bancario, simultáneamente. Por lo tanto, para que las empresas financieras actuales tengan éxito, necesitamos dejar de rediseñar el statu quo y comenzar a reinventar el modelo de negocio. El éxito ya no se trata solo de tener la estrategia correcta, sino de la infraestructura utilizada para hacer realidad el futuro”.
Con este fin, explicó Ramamurthy, las empresas de servicios financieros deben repensar cómo ven la relación entre sus oficinas de atención al cliente, intermedias y administrativas. “Actualmente, dos tercios de la inversión en tecnología se encuentra en las oficinas intermedias y administrativas. Necesitamos cambiar la pirámide de inversión aprovechando la IA generativa y las tecnologías exponenciales. Redirigir el enfoque a donde más importa: canales, clientes y asociaciones”.
La estrategia es “como comer el elefante de una vez”, en lugar del proverbial un bocado a la vez: debe ser simultáneamente de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. “La era en la que la informática simplemente ejecutaba una estrategia empresarial terminó”, dijo en la cumbre. “Hoy en día, la tecnología impulsa, o como mínimo, influye en la estrategia. No podemos modernizar la banca en silos: la transformación de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante debe ocurrir a la vez. La tecnología no es una utilidad ni una función de soporte; cada vez más es análoga a los negocios”.
El mayor impacto de la IA generativa en el ecosistema de servicios financieros está en el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), según Ramamurthy. Pero aseguró: “No se trata de reemplazar el ciclo de vida del desarrollo de software. Se trata de mejorarlo. Se trata de tener a los humanos en el lugar correcto en el momento correcto, con información de alta calidad. No reemplaza a nadie”. Más bien, las herramientas de IA, en particular la IA agéntica, permitirán a los equipos redistribuir el trabajo de una manera que maximice el valor comercial. “En un escenario ideal, el 80 % del trabajo se trasladaría al diseño y la planificación de la arquitectura”, cuyos componentes agénticos aceleran la programación y el trabajo pesado.
Uno de los temas clave presentados en la conferencia BIAN de fue la paradoja en el centro de la banca moderna. Incluso la inteligencia artificial y las capacidades digitales más avanzadas fallan cuando las instituciones permanecen enfocadas internamente. Esto quedó muy claro durante una sesión en torno al reciente documento de investigación de IBM titulado El problema de la banca central del 94 %. La sesión fue impartida por Saket Sinha y Connor Loessl, socio sénior y asociado de banca global y mercados financieros de IBM Consulting.
La cifra principal lo dice todo: el 94 % de los 700 líderes empresariales globales encuestados dijo que su banco está retrasado en la modernización de la plataforma central. Según la investigación, y en consonancia con la experiencia de IBM en muchos mercados, los retrasos se producen debido a desafíos presupuestarios; subestimar la complejidad existente y la resistencia organizacional al cambio.
Pero como explicó Sinha, el problema más profundo no es técnico; es estratégico. “Las buenas intenciones siempre estuvieron presentes”, dijo en la cumbre. “Lo que faltaba era darnos cuenta de que estos programas de modernización estaban impulsados por el pensamiento interno. El cliente no era el enfoque principal”. Mencionó que los ejecutivos a menudo asumen que mejorar la eficiencia interna creará automáticamente una mejor experiencia del cliente, pero rara vez funciona de esa manera. Sinha señaló que los clientes ya no interactúan con los bancos de la manera tradicional. Residen en ecosistemas digitales conformados por aplicaciones de estilo de vida, experiencias de mercado, pagos instantáneos y servicios financieros integrados. Argumentó que para diseñar una plataforma central moderna, los bancos deben comenzar con la realidad vivida de sus clientes en lugar de silos de productos o flujos de trabajo internos.
Sinha habló entonces de tres transformaciones de clientes de IBM en las que este cambio externo modificó completamente el resultado. El primero fue State Bank of India (SBI), uno de los mayores clientes bancarios globales de IBM.
Sinha comentó que el banco está impulsando algunas de las transformaciones más asombrosas centradas en el cliente, y está examinando la pregunta: “¿Cómo nos integramos naturalmente en la vida diaria de la próxima generación de clientes?” La respuesta fue la aplicación YONO, que significa “solo necesita uno”. SBI decidió comenzar con las necesidades diarias del estilo de vida de los clientes y luego integrar los servicios financieros dentro de esos recorridos. YONO reunió servicios que normalmente requerían varias aplicaciones, como:
“Hicieron que los instrumentos de pago emitidos por los bancos fueran una parte natural del estilo de vida diario”, dijo en la sesión. “El resultado ha sido fenomenal: más de 60 millones de usuarios activos mensuales. Aproximadamente 40 000 millones de dólares en creación de valor. Un enorme crecimiento de los ingresos no derivados de intereses. Una de las primeras superaplicaciones de estilo de vida real en la banca global. SBI tuvo éxito porque comenzó con la relevancia del cliente en lugar de la reescritura de código”.
El segundo ejemplo fue DBS Bank y su aplicación móvil PayLah! Después de ejecutar años de programas de transformación de sistemas centrales, DBS se dio cuenta de los beneficios obtenidos de un cambio para adoptar una estrategia centrada en el cliente y el estilo de vida primero. Lanzaron una propuesta integrada de compra y venta directamente en la aplicación de PayLah!. Algunos ejemplos de experiencias del cliente ofrecidas incluyen:
Aquí, la barra de pago no era la característica principal. Proporcionó un apoyo silencioso para los recorridos de estilo de vida. Según Loessl, PayLah! produjo un impacto medible, como un aumento del 50 % en la relación precio-valor contable (un indicador importante del estado financiero y el potencial de crecimiento de una empresa); millones de usuarios activos en todo Singapur y un claro crecimiento en la participación digital y fuera de las sucursales.
El tercer ejemplo fue Banco Bradesco en Brasil, uno de los bancos más grandes del país y otra relación importante con IBM. En lugar de centrarse solo en la modernización central, Bradesco miró hacia afuera las necesidades de sus clientes y eligió cuidadosamente un segmento de su base de clientes para ayudarlos a prosperar en la economía agrícola. Esto llevó a la creación de E-agro, un mercado digital y ecosistema para agricultores, distribuidores, compradores y proveedores de servicios. Con el apoyo de IBM, Bradesco creó una plataforma que incluía:
El impacto fue considerable. Sinha señaló que Bradesco está viendo una gran expansión de sus productos financieros; adquisición de nuevos clientes y una visibilidad futura de la oferta y la demanda en toda la cadena de valor agrícola.
Según Sinha, E-agro ha generado resultados muy impresionantes para Bradesco, como un mayor compromiso digital en mercados rurales y semiurbanos y, lo más importante, un nuevo modelo de ingresos basado en la economía del mercado en lugar de las ventas tradicionales de productos.
Sinha capturó la información compartida detrás de todos estos ejemplos: “Transformar los sistemas centrales heredados es imprescindible, pero no se pierda la agenda de su cliente”, dijo. “Las transformaciones centrales hacia adentro no logran ofrecer valor. Es una transformación interminable en la que, cuando parece que está llegando a la línea de meta, las necesidades del cliente lo superarán. Concéntrese en poner a los clientes y su estilo de vida en primer lugar; luego, integre el banco dentro de ese ecosistema. La transformación no se trata solo de facilitar que sus clientes interactúen con usted. ¿Qué pasa si los clientes no quieren interactuar y comprar sus productos? Las inversiones por valor de miles de millones de dólares no servirán de nada. En su lugar, concéntrese en crear productos y servicios que tengan como objetivo ayudar a sus clientes a vivir su estilo de vida y adoptar sus productos porque les ayuda perfectamente a salir adelante con su sustento”.
Según Sinha, este insight explica todo el problema del 94 %. Los bancos tienen dificultades porque empiezan por los sistemas centrales en lugar de empezar por la relevancia para el cliente, afirmó. La modernización real se acelera cuando los bancos:
SBI con YONO, DBS con PayLah! y Bradesco con E-agro han logrado mejoras medibles en la valoración, el crecimiento de los clientes, la expansión de activos y la escala del ecosistema porque han hecho este cambio, explicó Sinha.
