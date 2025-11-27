No rediseñe; reinvente: insights de BIAN Banking Summit 2025

Uno de los temas clave presentados en la conferencia BIAN de fue la paradoja en el centro de la banca moderna. Incluso la inteligencia artificial y las capacidades digitales más avanzadas fallan cuando las instituciones permanecen enfocadas internamente. Esto quedó muy claro durante una sesión en torno al reciente documento de investigación de IBM titulado El problema de la banca central del 94 %. La sesión fue impartida por Saket Sinha y Connor Loessl, socio sénior y asociado de banca global y mercados financieros de IBM Consulting.

La cifra principal lo dice todo: el 94 % de los 700 líderes empresariales globales encuestados dijo que su banco está retrasado en la modernización de la plataforma central. Según la investigación, y en consonancia con la experiencia de IBM en muchos mercados, los retrasos se producen debido a desafíos presupuestarios; subestimar la complejidad existente y la resistencia organizacional al cambio.

Pero como explicó Sinha, el problema más profundo no es técnico; es estratégico. “Las buenas intenciones siempre estuvieron presentes”, dijo en la cumbre. “Lo que faltaba era darnos cuenta de que estos programas de modernización estaban impulsados por el pensamiento interno. El cliente no era el enfoque principal”. Mencionó que los ejecutivos a menudo asumen que mejorar la eficiencia interna creará automáticamente una mejor experiencia del cliente, pero rara vez funciona de esa manera. Sinha señaló que los clientes ya no interactúan con los bancos de la manera tradicional. Residen en ecosistemas digitales conformados por aplicaciones de estilo de vida, experiencias de mercado, pagos instantáneos y servicios financieros integrados. Argumentó que para diseñar una plataforma central moderna, los bancos deben comenzar con la realidad vivida de sus clientes en lugar de silos de productos o flujos de trabajo internos.