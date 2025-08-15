El bebé en la máquina: cómo los cineastas están reinventando el cine con IA

En un momento de Ancestra, nos sumergimos en el cerebro del personaje y descendemos en espiral a través de capas de tejido hasta el útero, donde flota un feto, luchando por respirar. Posteriormente, presenciamos una cesárea desde arriba, la carne del abdomen partiéndose como pétalos alrededor de una ráfaga de luz. Estos momentos no se renderizaron con CGI tradicional. El equipo los engatusó a través de un minucioso proceso iterativo de creación de instrucciones, selección de imágenes, seguimiento de movimiento y refinamiento de la IA.

"Generamos más de mil imágenes para obtener una sola utilizable", dijo McNitt. "Fue un proceso intenso, una conversación con la máquina".

Para algunas escenas, el equipo utilizó Imagen para generar imágenes fijas de alta resolución, que luego convirtieron en videoclips cortos utilizando herramientas de predicción de cuadros como Runway y Gen-2. Para mantener las imágenes emocionalmente arraigadas, evitaron las instrucciones genéricas. En su lugar, utilizaron lenguaje poético, bloqueo de realidad virtual y referencias de iluminación basadas en entornos hospitalarios reales.

Parte de lo que hace que Ancestra sea inusual es que su uso de la IA no es ni llamativo ni gratuito. No hay actores sintéticos, ni voces en off artificiales. En cambio, la película se basa en lo real: un elenco liderado por actores humanos, un guión arraigado en la experiencia vivida y un equipo de artistas que guían cada píxel de la producción.

“Esa era una línea que no cruzaría”, dijo. “Los actores tenían que ser humanos”. En cambio, para McNitt, la IA era una forma de mostrar lo que no se puede capturar en la cámara.

Ese imperativo llevó a su equipo a desarrollar lo que ella llama una “unidad de IA” en el set, una cohorte creativa separada encargada de desarrollar las secuencias visuales oníricas. Su trabajo incluyó entrenar a una modelo con las fotografías de su difunto padre, muchas tomadas mientras colgaba de helicópteros como fotógrafo marino y aéreo. Su ojo, literalmente, ayudó a dar forma al ADN visual de la película.

“Falleció recientemente”, dijo McNitt. “Y tenía tantas preguntas que nunca pude hacer, sobre su trabajo, sus opciones de lentes, el material de película que usó. Entrenar al modelo en sus imágenes se convirtió en una forma de colaborar con él nuevamente”.

Esa idea, usar la IA no como un generador anónimo sino como un recipiente para la memoria y la colaboración, corre a través de Ancestra. Esto también explica en parte por qué la película se diferencia del discurso, a menudo distópico, que rodea a la IA en las artes.

McNitt es muy consciente de la controversia. El uso de herramientas generativas en el cine, especialmente después de las huelgas de Hollywood y las preocupaciones actuales sobre la fuerza laboral digital, los derechos de autor y la autoría creativa, sigue siendo un tema polémico.

“Establecí límites muy claros”, dijo. “No utilizamos actores sintéticos. No le pedimos a la modelo que imitara el trabajo de otros artistas. Todo lo que generamos se construyó a partir de material personal o se elaboró para la historia”.

Al hablar de su proceso creativo, trazó una línea entre la imitación directa y el acto más matizado de tejer influencias en algo nuevo. “Think que hay una diferencia entre hacer referencia y copiar”, dijo. “Todos los artistas se inspiran en otros, pero importa cómo usamos esa inspiración”.

Si bien la ética de tomar prestado el estilo de otro artista tiende a centrarse en los derechos de autor y la propiedad creativa, la discusión sobre la IA en esta película también abordó una preocupación diferente: si la tecnología podría desplazar el trabajo humano.

"Hubo más de 200 personas involucradas en la fabricación de Ancestra", dijo. “La unidad de IA no estaba reemplazando puestos de trabajo. Se estaba agregando al kit de herramientas creativas”.

Aun así, reconoce las limitaciones. Herramientas como Veo solo pueden generar unos pocos segundos de video a la vez (lo que significa que cada toma debe construirse en fragmentos y luego unirse minuciosamente). Mantener la coherencia visual a lo largo de una narrativa requiere un enorme esfuerzo (que implica un diseño cuidadoso de las instrucciones, coincidencia de estilos e iteraciones repetidas para mantener la coherencia de los personajes, la iluminación y el movimiento de la cámara) y, a menudo, engaña al modelo para que rompa sus propias reglas, o al menos expone lo impredecible que pueden ser las instrucciones. al intentar guiar la IA hacia un objetivo creativo específico.

"Cuando intentamos instruir imágenes espaciales, volvimos a parecer un libro de texto de ciencias", dijo. “Muy literal, nada cinematográfico. Tuvimos que encontrar formas indirectas de dar las instrucciones, utilizando un lenguaje más poético para guiar la estética”.

A veces, los resultados eran fascinantes. En una sola toma, una abstracción cósmica de una cesárea vista desde arriba, con el bebé saliendo a la luz, provino de un modelo entrenado con referencias de movimiento creadas en realidad virtual, con claves de estilo extraídas de la fotografía del océano de su padre. El resultado es algo hiperreal y onírico: un momento que ninguna cámara podría capturar, pero que se siente emocionalmente real.