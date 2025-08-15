El bebé en la máquina: cómo los cineastas están reinventando el cine con IA

En una película ambientada en el Bajo Manhattan, la actriz Audrey Corsa no sostenía nada en sus brazos. El bebé al que parecía acunar no estaba en el set. Más tarde se crearía mediante un modelo de inteligencia artificial entrenado con cientos de fotografías y el primer recuerdo de una mujer. Ese recuerdo era el momento de su propio nacimiento.
La película es Ancestra, un nuevo corto dirigido por Eliza McNitt, y presenta una versión simulada de la propia McNitt, inspirada en fotografías tomadas por su padre el día en que nació. Estas son las mismas imágenes que se utilizaron para crear al bebé en la escena inicial. Cuando la actriz Audrey Corsa sostiene a ese recién nacido en la pantalla en la escena final culminante, de hecho está sosteniendo a un ser humano generado digitalmente, una especie de memoria alucinada proyectada por el software y la intención. Para McNitt, ese gesto es más que un juego de manos cinematográfico. Es un acto de excavación emocional.
El destacado cineasta Darren Aronofsky introdujo a McNitt en la IA generativa, una experiencia que, según ella, desencadenó la idea de Ancestra. La invitó a explorar lo que podrían hacer estas nuevas herramientas y terminó produciendo la película. El resultado es un corto profundamente personal sobre el parto de emergencia de una madre que fusiona el rendimiento de acción en vivo con imágenes generadas por IA arraigadas en la transformación cósmica y corporal.
“Mi mamá tuvo que tener una cesárea de emergencia cuando nací”, me dijo McNitt durante una conversación reciente desde su casa en la ciudad de Nueva York. “Entró al hospital para hacerse un chequeo y todo cambió. Ese momento se convirtió en la semilla de Ancestra.
La película cuenta la historia de una madre que, durante un parto de emergencia, atraviesa el tiempo y la memoria para conectarse con las mujeres que la precedieron y con la hija no nacida que espera salvar. Ancestra fusiona la acción en vivo tradicional y las imágenes pioneras generadas por IA en una narrativa que se siente a la vez profundamente íntima y vertiginosamente cósmica. También sugiere hacia dónde podría ir el cine, utilizando la IA no para reemplazar la creatividad humana, sino para aprovecharla.
McNitt se apresura a enfatizar que esta no es una película sobre IA. “Es una película sobre mi madre”, dijo. Pero su uso de modelos generativos desarrollados por Google DeepMind, incluido el generador de video Veo y modelos de imágenes como Imagen y LoRA, ofrece una visión de lo que muy bien podría ser un nuevo tipo de lenguaje cinematográfico: uno construido no solo a partir de lentes de cámara y exploradores de ubicación, sino a partir de instrucciones, redes neuronales y datos personales.
Veo es un sistema avanzado de conversión de texto a video capaz de generar clips cortos de 1080p con alta coherencia temporal, consistencia de objetos y representación estilizada. Pero lograr esos resultados requiere instrucciones cuidadosamente escritas, múltiples iteraciones y una comprensión de cómo el modelo interpreta las instrucciones visuales. McNitt y sus colaboradores trabajaron dentro de las limitaciones de la plataforma (longitud del clip, fidelidad, instrucción) fusionando los resultados de Veo con referencias de ruta de movimiento y escenas 3D personalizadas creadas en VR. El equipo primero creó previsualizaciones animadas para mapear el tiempo y luego las empleó como guía para las imágenes generadas por IA.
Para mantener el aspecto de la película consistente, el equipo de McNitt construyó su propio modelo de transferencia de estilo compañero llamado LoRa. No era una herramienta de Google, sino un sistema que desarrollaron específicamente para que Ancestra llevara el mismo estilo visual a todas las escenas.
En un momento de Ancestra, nos sumergimos en el cerebro del personaje y descendemos en espiral a través de capas de tejido hasta el útero, donde flota un feto, luchando por respirar. Posteriormente, presenciamos una cesárea desde arriba, la carne del abdomen partiéndose como pétalos alrededor de una ráfaga de luz. Estos momentos no se renderizaron con CGI tradicional. El equipo los engatusó a través de un minucioso proceso iterativo de creación de instrucciones, selección de imágenes, seguimiento de movimiento y refinamiento de la IA.
"Generamos más de mil imágenes para obtener una sola utilizable", dijo McNitt. "Fue un proceso intenso, una conversación con la máquina".
Para algunas escenas, el equipo utilizó Imagen para generar imágenes fijas de alta resolución, que luego convirtieron en videoclips cortos utilizando herramientas de predicción de cuadros como Runway y Gen-2. Para mantener las imágenes emocionalmente arraigadas, evitaron las instrucciones genéricas. En su lugar, utilizaron lenguaje poético, bloqueo de realidad virtual y referencias de iluminación basadas en entornos hospitalarios reales.
Parte de lo que hace que Ancestra sea inusual es que su uso de la IA no es ni llamativo ni gratuito. No hay actores sintéticos, ni voces en off artificiales. En cambio, la película se basa en lo real: un elenco liderado por actores humanos, un guión arraigado en la experiencia vivida y un equipo de artistas que guían cada píxel de la producción.
“Esa era una línea que no cruzaría”, dijo. “Los actores tenían que ser humanos”. En cambio, para McNitt, la IA era una forma de mostrar lo que no se puede capturar en la cámara.
Ese imperativo llevó a su equipo a desarrollar lo que ella llama una “unidad de IA” en el set, una cohorte creativa separada encargada de desarrollar las secuencias visuales oníricas. Su trabajo incluyó entrenar a una modelo con las fotografías de su difunto padre, muchas tomadas mientras colgaba de helicópteros como fotógrafo marino y aéreo. Su ojo, literalmente, ayudó a dar forma al ADN visual de la película.
“Falleció recientemente”, dijo McNitt. “Y tenía tantas preguntas que nunca pude hacer, sobre su trabajo, sus opciones de lentes, el material de película que usó. Entrenar al modelo en sus imágenes se convirtió en una forma de colaborar con él nuevamente”.
Esa idea, usar la IA no como un generador anónimo sino como un recipiente para la memoria y la colaboración, corre a través de Ancestra. Esto también explica en parte por qué la película se diferencia del discurso, a menudo distópico, que rodea a la IA en las artes.
McNitt es muy consciente de la controversia. El uso de herramientas generativas en el cine, especialmente después de las huelgas de Hollywood y las preocupaciones actuales sobre la fuerza laboral digital, los derechos de autor y la autoría creativa, sigue siendo un tema polémico.
“Establecí límites muy claros”, dijo. “No utilizamos actores sintéticos. No le pedimos a la modelo que imitara el trabajo de otros artistas. Todo lo que generamos se construyó a partir de material personal o se elaboró para la historia”.
Al hablar de su proceso creativo, trazó una línea entre la imitación directa y el acto más matizado de tejer influencias en algo nuevo. “Think que hay una diferencia entre hacer referencia y copiar”, dijo. “Todos los artistas se inspiran en otros, pero importa cómo usamos esa inspiración”.
Si bien la ética de tomar prestado el estilo de otro artista tiende a centrarse en los derechos de autor y la propiedad creativa, la discusión sobre la IA en esta película también abordó una preocupación diferente: si la tecnología podría desplazar el trabajo humano.
"Hubo más de 200 personas involucradas en la fabricación de Ancestra", dijo. “La unidad de IA no estaba reemplazando puestos de trabajo. Se estaba agregando al kit de herramientas creativas”.
Aun así, reconoce las limitaciones. Herramientas como Veo solo pueden generar unos pocos segundos de video a la vez (lo que significa que cada toma debe construirse en fragmentos y luego unirse minuciosamente). Mantener la coherencia visual a lo largo de una narrativa requiere un enorme esfuerzo (que implica un diseño cuidadoso de las instrucciones, coincidencia de estilos e iteraciones repetidas para mantener la coherencia de los personajes, la iluminación y el movimiento de la cámara) y, a menudo, engaña al modelo para que rompa sus propias reglas, o al menos expone lo impredecible que pueden ser las instrucciones. al intentar guiar la IA hacia un objetivo creativo específico.
"Cuando intentamos instruir imágenes espaciales, volvimos a parecer un libro de texto de ciencias", dijo. “Muy literal, nada cinematográfico. Tuvimos que encontrar formas indirectas de dar las instrucciones, utilizando un lenguaje más poético para guiar la estética”.
A veces, los resultados eran fascinantes. En una sola toma, una abstracción cósmica de una cesárea vista desde arriba, con el bebé saliendo a la luz, provino de un modelo entrenado con referencias de movimiento creadas en realidad virtual, con claves de estilo extraídas de la fotografía del océano de su padre. El resultado es algo hiperreal y onírico: un momento que ninguna cámara podría capturar, pero que se siente emocionalmente real.
Una de las partes más poderosas de la película es cómo McNitt mezcla su propia historia con la tecnología. La IA no estaba entrenada en imágenes aleatorias, sino en su vida. El bebé en la escena final es una versión digital de ella cuando era recién nacida.
Usó fotografías tomadas por su padre en el hospital, junto con imágenes de sus décadas de trabajo profesional. Había pasado gran parte de su carrera fotografiando el océano desde arriba, persiguiendo la luz y la perspectiva a través del mar. El resultado es que su estilo, incluso en forma abstracta, determina en gran medida el tono visual de la película.
“Fue como tenerlo como mi director de fotografía”, dijo. “Aunque se haya ido”.
La experiencia también la hizo repensar lo que significa ser creadora. Si una máquina utiliza su pasado para hacer algo nuevo, ¿a quién pertenece? ¿A la persona que da las instrucciones, a la máquina o a la memoria?
McNitt no afirma tener una respuesta. Pero ella ve el proceso como profundamente humano, desde las primeras instrucciones que generan texturas extrañas e involuntarias hasta los momentos en que la expresión de una figura renderizada por IA cambia de una manera que nadie había escrito. “Los errores que cometemos, las cosas que no planeamos, a menudo son donde vive el arte”, dijo. “Y esos son humanos”.
Esa filosofía guió la producción. En lugar de usar la IA como un atajo, el equipo lo trató como un colaborador salvaje e impredecible. Las tomas se dibujaron a mano en un guion gráfico, se modelaron en realidad virtual y luego se reimaginaron a través de múltiples iteraciones de generación. Las imágenes se construían a menudo a partir de cientos de intentos descartados, cada uno de ellos más cercano a una sensación.
“No buscábamos la perfección”, dijo McNitt. "Estábamos buscando algo que se sintiera vivo".
Ella espera que este enfoque pueda expandirse más allá del cine. Si las máquinas pueden reflejarnos, no imitarnos sino realmente reflejarnos, entonces quizás puedan convertirse en parte de un conjunto de herramientas humanas más amplio. No como reemplazo, sino como amplificador. Eso podría significar usos empresariales que no se sienten corporativos. Un video de entrenamiento con un arco emocional. Una historia de origen de la empresa contada en imágenes extraídas de la vida real de los fundadores. Una explicación que se parece más a un cortometraje que a una presentación de diapositivas.
Varias empresas ya están explorando este territorio. Los videos corporativos internos generados por IA, los tutoriales de seguridad o incluso las herramientas de incorporación de clientes están comenzando a tomar prestadas técnicas cinematográficas, el tono de capas, la música y la estructura narrativa en material que de otro modo sería seco. Las mismas herramientas que utilizó McNitt (Veo para la síntesis visual, Imagen para la generación de imágenes fijas, Runway y Gen-2 para la interpolación de animaciones) se están probando para contenido empresarial.
La diferencia, dijo, radica en la intención. Es la distinción entre usar la IA como generador pasivo de salida aleatoria y tratarla como un colaborador moldeado por una visión creativa clara. “La IA permite externalizar la imaginación”, afirmó. “Eso es poderoso. Pero tiene que ser guiado”.
Ella cree que la orientación debe provenir de narradores, no de tecnólogos o especialistas en marketing, sino de personas que conocen la estructura, el tono y el sentimiento.
Las posibles dificultades son evidentes. La IA generativa puede producir contenido que deslumbra por su tamaño y novedad, pero que no deja una impresión emocional duradera. Las imágenes pueden impresionar técnicamente, pero no logran conectarse con los espectadores de manera significativa. McNitt espera algo más tranquilo, extraño y más personal.
"No quiero que la IA sea un espectáculo", afirmó. “Quiero que nos ayude a decir algo que de otro modo no podríamos decir”.
En el caso de Ancestra, el resultado es una película que resulta familiar y extraña al mismo tiempo. Es una historia de madres e hijas, una carta de amor escrita en código, una memoria rehecha.
Cuando la pantalla se oscurece y el niño sintético se desvanece, lo que queda no es la novedad de la técnica. Es la sinceridad del gesto. Una vez, alguien se paró en una habitación, acunó el aire y creyó que había un bebé allí. De alguna manera, ahora nosotros también.
