Goldman Sachs acaba de desplegar “Devin”, un desarrollador de pila completa basado en IA generativa, dijo el director de sistemas de información (CIO) de Goldman, Marco Argenti, a CNBC en una entrevista el 11 de julio. "Devin será como nuestro nuevo empleado", dijo Argenti, "que comenzará a hacer cosas en nombre de nuestros desarrolladores". Devin puede ejecutar aplicaciones completas desde cero basadas en instrucciones verbales en lenguaje natural. Y aunque el mundo bancario ha estado utilizando tecnología relacionada con la IA durante décadas, Devin es el "primer ingeniero de software de IA", según su creador Cognition.
Devin forma parte de la visión de Argenti de una “fuerza laboral híbrida” en la que los agentes de IA trabajan junto a sus colegas de carne y hueso. Shanker Ramamurthy, socio gerente de Banca Global y Mercados Financieros de IBM, ofreció un ejemplo de cómo Devin podría ser útil para una institución como Goldman. “Piénsalo de esta manera”, le dijo a IBM Think. "Si Devin aumenta la productividad en un 20 %, entonces los 12 000 tecnólogos de Goldman ahora pueden operar como 14 400 tecnólogos".
Más que en cualquier otra industria, "las finanzas es donde estamos viendo el mayor valor para la creación de IA", dijo Ramamurthy. “Después de todo, en finanzas, no se trata de átomos; estás tratando con bits”.
En los últimos años, por ejemplo, campos adyacentes a la IA como el machine learning (ML) han permitido avances transformacionales en las finanzas como el comercio algorítmico, el comercio de alta frecuencia y la práctica eternamente espinosa de la fijación de Precios de opciones. El papel de Devin, explicó Ramamurthy, es reducir la tecnología y la brecha de tiempo entre las complicadas tareas que provienen de una mesa de operaciones y la ejecución.
Para ilustrar, Ramamurthy compartió un caso de uso hipotético. “Digamos que hay una noticia en la que alguien encontró cientos de millones de toneladas de mineral de hierro de muy alta ley. Si usted es un comerciante de materias primas, puede preguntarle a Devin: 'Oye, ayúdame a incorporar esta nueva información en mi modelo'". Dado el acceso a datos y modelos relevantes, Devin podría trabajar rápidamente con un tecnólogo para crear conjuntamente o refinar y ayudar a implementar una aplicación para procesar la solicitud, agilizando y acelerando el ciclo de vida del desarrollo de software.
Uno podría preguntar cuál es el problema. Devin es solo la última de una larga lista de herramientas de programación basadas en IA que ha utilizado el banco de inversión global, incluido el muy elogiado GitHub Copilot (que no debe confundirse con la herramienta de IA de Microsoft), que OpenAI y GitHub lanzaron en 2021. El mundo, o al menos el público en general, nunca había visto una herramienta como GitHub Copilot, donde un usuario podía ingresar una instrucción de ingeniería en lenguaje natural, y el software escupía código funcional. Parecía ser precisamente el tipo de tarea para la que se inventó la IA generativa en primer lugar.
Devin también puede hacerlo, pero con la adición de una funcionalidad clave: la autonomía. Según el sitio web de Cognition, la empresa diseñó a Devin para que fuera un "compañero de equipo incansable y hábil", con la capacidad de crear una aplicación desde la sopa hasta las nueces. Al igual que con el ejemplo anterior de Ramamurthy, el usuario puede decirle a Devin su lista de deseos en lenguaje ordinario y natural y obtener un código que haga exactamente lo que esperaba.
YouTube tiene muchas demostraciones de personas que crean aplicaciones con Devin.ai utilizando la versión disponible públicamente y basada en suscripción. La interfaz se parece a un cruce entre ChatGPT y un terminal Unix, es decir, mitad lenguaje natural y mitad código. La parte del lenguaje es la conversación que el usuario está teniendo con Devin; la parte del código es cómo Devin interpreta sus instrucciones tras bambalinas.
Puede conectar Devin directamente a otras aplicaciones que puedan contener información útil para su proyecto, como GitHub o Slack. En un video en un canal tecnológico llamado Singh en EE. UU., el presentador Harnoor Singh demuestra por qué esta característica es útil: puede decirle a Devin, por ejemplo, que use el repositorio de fotos contenido en una conversación de Slack con su equipo, o darle acceso a Devin a un proyecto anterior desde su cuenta de GitHub.
Se acerca a Devin de manera similar a cómo se acercaría a ChatGPT: se realiza una entrada, en lenguaje natural, de una descripción de la aplicación que desea que cree. En el ejemplo de Singh, le dice a Devin: "Quiero crear un temporizador de escenario", el tipo de reloj de cuenta regresiva al que un orador público puede referirse en su computadora portátil cuando da una presentación. Devin es capaz de crear la aplicación de Singh con solo tres instrucciones en lenguaje natural.
Mientras programa, también realiza su propio control de calidad y depuración, un proceso que Cognition describe en su sitio web: "Devin configura el entorno de código, reproduce el error y programa y prueba los arreglos por su cuenta". Bastante impresionante; no es de extrañar que Devin tenga su propio perfil de LinkedIn (la obra lúdica de Cognition Labs).
El anuncio de Goldman causó caos entre los profesionales de TI en la blogósfera, con un titular de Medium que decía: "Goldman Sachs acaba de hacer que su título en informática no tenga valor". Pero según Argenti de Goldman, Devin no está allí para competir con los humanos por los puestos de trabajo. Después de todo, la IA generativa es tan inteligente como sus instrucciones de usuario. Como él dice, "se espera que los ingenieros tengan la capacidad de describir realmente los problemas de una manera coherente y convertirlos en instrucciones, y luego ser capaces de supervisar el trabajo de esos agentes".
Ramamurthy estuvo de acuerdo. “Eso no quiere decir que sea 100 % correcto y que no tenga lagunas”, dijo. “Pero en realidad, Devin se trata de reinventar lo que es posible. En lugar de [la práctica actual] de tomar un proceso que podría ser principalmente analógico e insertarle IA generativa, ¿qué pasaría si pudiera reimaginar el proceso? Cuando se une lo humano con lo digital, ocurre la magia.
