Uno podría preguntar cuál es el problema. Devin es solo la última de una larga lista de herramientas de programación basadas en IA que ha utilizado el banco de inversión global, incluido el muy elogiado GitHub Copilot (que no debe confundirse con la herramienta de IA de Microsoft), que OpenAI y GitHub lanzaron en 2021. El mundo, o al menos el público en general, nunca había visto una herramienta como GitHub Copilot, donde un usuario podía ingresar una instrucción de ingeniería en lenguaje natural, y el software escupía código funcional. Parecía ser precisamente el tipo de tarea para la que se inventó la IA generativa en primer lugar.

Devin también puede hacerlo, pero con la adición de una funcionalidad clave: la autonomía. Según el sitio web de Cognition, la empresa diseñó a Devin para que fuera un "compañero de equipo incansable y hábil", con la capacidad de crear una aplicación desde la sopa hasta las nueces. Al igual que con el ejemplo anterior de Ramamurthy, el usuario puede decirle a Devin su lista de deseos en lenguaje ordinario y natural y obtener un código que haga exactamente lo que esperaba.

YouTube tiene muchas demostraciones de personas que crean aplicaciones con Devin.ai utilizando la versión disponible públicamente y basada en suscripción. La interfaz se parece a un cruce entre ChatGPT y un terminal Unix, es decir, mitad lenguaje natural y mitad código. La parte del lenguaje es la conversación que el usuario está teniendo con Devin; la parte del código es cómo Devin interpreta sus instrucciones tras bambalinas.

Puede conectar Devin directamente a otras aplicaciones que puedan contener información útil para su proyecto, como GitHub o Slack. En un video en un canal tecnológico llamado Singh en EE. UU., el presentador Harnoor Singh demuestra por qué esta característica es útil: puede decirle a Devin, por ejemplo, que use el repositorio de fotos contenido en una conversación de Slack con su equipo, o darle acceso a Devin a un proyecto anterior desde su cuenta de GitHub.

Se acerca a Devin de manera similar a cómo se acercaría a ChatGPT: se realiza una entrada, en lenguaje natural, de una descripción de la aplicación que desea que cree. En el ejemplo de Singh, le dice a Devin: "Quiero crear un temporizador de escenario", el tipo de reloj de cuenta regresiva al que un orador público puede referirse en su computadora portátil cuando da una presentación. Devin es capaz de crear la aplicación de Singh con solo tres instrucciones en lenguaje natural.

Mientras programa, también realiza su propio control de calidad y depuración, un proceso que Cognition describe en su sitio web: "Devin configura el entorno de código, reproduce el error y programa y prueba los arreglos por su cuenta". Bastante impresionante; no es de extrañar que Devin tenga su propio perfil de LinkedIn (la obra lúdica de Cognition Labs).