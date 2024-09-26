Se publicó la primera de una serie de entradas en el blog que detallan una vulnerabilidad en el sistema de impresión de Common Unix (CUPS), que supuestamente permite a los atacantes obtener acceso remoto a sistemas basados en UNIX. La vulnerabilidad, que afecta a varios sistemas operativos basados en UNIX, puede explotarse enviando una solicitud HTTP especialmente diseñada al servicio CUPS.
X-Force Incident Command está monitoreando lo que dice ser la primera de una serie de entradas en el blog de la investigadora de seguridad, Simone Margaritelli, que detalla una vulnerabilidad en el Common Unix Printing System (CUPS), que supuestamente puede explotarse enviando un HTTP especialmente diseñado solicitud al servicio CUPS. La vulnerabilidad afecta a varios sistemas operativos basados en UNIX, incluidos, entre otros, Linux y macOS. La vulnerabilidad se puede explotar para obtener acceso remoto a los sistemas afectados, lo que permite a los atacantes ejecutar código arbitrario y potencialmente obtener privilegios elevados. X-Force está investigando la divulgación y el monitoreo para la explotación. Continuaremos monitoreando esta situación y brindando actualizaciones según estén disponibles.