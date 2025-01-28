Las startups francesas de IA viajan hacia el oeste

¿Qué tienen en común Hugging Face, Mistral IA y Pathway? Estas empresas de IA, fundadas por empresarios franceses, han establecido una fuerte presencia en Estados Unidos. Pathway movió su sede de París a Menlo Park a finales del año pasado, la sede de Hugging Face está en Nueva York, mientras que Mistral abrió una oficina en Palo Alto en 2024.

"Establecer una tienda en los Estados Unidos es un paso ambicioso", dice Marjorie Janiewicz, gerente general y directora de ingresos de Mistral en Estados Unidos, durante un evento organizado por La French Tech, una asociación francesa diseñada para ayudar a los emprendedores.

Fundada en 2023 por tres exingenieros de DeepMind y Meta, Mistral crea LLM de código abierto. La empresa es socia de Microsoft y consiguió varios clientes estadounidenses, entre ellos IBM,y estaba valorada, un año después de su creación, en 6.200 millones de dólares. Mistral tiene grandes ambiciones y pretende perseguirlas de forma independiente: la compañía no está a la venta, dijo el cofundador Arthur Mensch en Davos, y planea salir a bolsa.

Francia exporta mucha capacidad intelectual, y los informáticos franceses hacen importantes contribuciones a la IA. Entre las figuras destacadas de la IA se encuentran Yann LeCun de Meta y el informático François Chollet, quien, después de 10 años en Google, creó ARC-AGI,un punto de referencia que mide el avance de AGI. Chollet anunció recientemente el lanzamiento de una nueva empresa llamada NDEA, junto con el cofundador de Zapier.

El ecosistema francés de startups ha estado repleto de nuevas empresas emergentes y talento últimamente, lo que llevó al Financial Times a preguntarse recientemente: ¿Puede Francia convertirse en una superpotencia mundial de IA? La apertura de la oficina de OpenAI en París el pasado mes de noviembre reforzó la posición de liderazgo de Francia como centro neurálgico de la IA en Europa.

Sin embargo, para muchos empresarios franceses, la decisión de dejar Francia por Estados Unidos es una obviedad: el 56 % de las inversiones de capital de riesgo se realizaron en Estados Unidos en 2024, según cifras de Pitchbook.

"Si quiere ser un líder global, debe ir tras el mercado estadounidense", dice Matthieu Soulé, socio y director de C.Lab en la firma de capital de riesgo Cathay innovación en San Francisco. “Más de la mitad del dinero recaudado está en Estados Unidos, y sigue siendo un mercado clave en el mundo occidental. Si quieres ser el número uno en Europa, tendrás que luchar contra las empresas estadounidenses. Y si quieres ser un líder global, debes ingresar rápidamente al mercado estadounidense. Mecánicamente, para Francia, la cuestión de la expansión internacional surge porque el mercado nacional es limitado”.