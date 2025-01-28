Las startups francesas de IA viajan hacia el oeste

¿Qué tienen en común Hugging Face, Mistral IA y Pathway? Estas empresas de IA, fundadas por empresarios franceses, han establecido una fuerte presencia en Estados Unidos. Pathway movió su sede de París a Menlo Park a finales del año pasado, la sede de Hugging Face está en Nueva York, mientras que Mistral abrió una oficina en Palo Alto en 2024.
"Establecer una tienda en los Estados Unidos es un paso ambicioso", dice Marjorie Janiewicz, gerente general y directora de ingresos de Mistral en Estados Unidos, durante un evento organizado por La French Tech, una asociación francesa diseñada para ayudar a los emprendedores.
Fundada en 2023 por tres exingenieros de DeepMind y Meta, Mistral crea LLM de código abierto. La empresa es socia de Microsoft y consiguió varios clientes estadounidenses, entre ellos IBM,y estaba valorada, un año después de su creación, en 6.200 millones de dólares. Mistral tiene grandes ambiciones y pretende perseguirlas de forma independiente: la compañía no está a la venta, dijo el cofundador Arthur Mensch en Davos, y planea salir a bolsa.
Francia exporta mucha capacidad intelectual, y los informáticos franceses hacen importantes contribuciones a la IA. Entre las figuras destacadas de la IA se encuentran Yann LeCun de Meta y el informático François Chollet, quien, después de 10 años en Google, creó ARC-AGI,un punto de referencia que mide el avance de AGI. Chollet anunció recientemente el lanzamiento de una nueva empresa llamada NDEA, junto con el cofundador de Zapier.
El ecosistema francés de startups ha estado repleto de nuevas empresas emergentes y talento últimamente, lo que llevó al Financial Times a preguntarse recientemente: ¿Puede Francia convertirse en una superpotencia mundial de IA? La apertura de la oficina de OpenAI en París el pasado mes de noviembre reforzó la posición de liderazgo de Francia como centro neurálgico de la IA en Europa.
Sin embargo, para muchos empresarios franceses, la decisión de dejar Francia por Estados Unidos es una obviedad: el 56 % de las inversiones de capital de riesgo se realizaron en Estados Unidos en 2024, según cifras de Pitchbook.
"Si quiere ser un líder global, debe ir tras el mercado estadounidense", dice Matthieu Soulé, socio y director de C.Lab en la firma de capital de riesgo Cathay innovación en San Francisco. “Más de la mitad del dinero recaudado está en Estados Unidos, y sigue siendo un mercado clave en el mundo occidental. Si quieres ser el número uno en Europa, tendrás que luchar contra las empresas estadounidenses. Y si quieres ser un líder global, debes ingresar rápidamente al mercado estadounidense. Mecánicamente, para Francia, la cuestión de la expansión internacional surge porque el mercado nacional es limitado”.
Durante la pandemia, muchos predijeron el fin del reinado de San Francisco como centro neurálgico de la industria tecnológica, ya que ejecutivos y empresas de alto perfil se trasladaron a Texas y Florida. Sin embargo, la carrera por la IA cambió la dinámica: San Francisco es la sede de gigantes de la IA como OpenAI y Anthropic, y es aquí donde Amazon acaba de abrir su laboratorio AGI SF Lab.
Todos están de acuerdo: ahora más que nunca, es posible iniciar una empresa en cualquier lugar. Pero incluso en Estados Unidos, un mercado sigue siendo clave: Silicon Valley. “Hay muchos ingenieros muy buenos en Francia”, dice Marie Frochen, cofundadora y directora general de Ramp-Up Lab en Santo Francisco. “Pero tan pronto como quieres mover a la Serie A, se complica. Francia tiene mucho talento, pero no se trata solo de talento. El Área de la Bahía ofrece acceso a capital, mentores experimentados, emprendedores en serie y una cultura que fomenta la toma de riesgos y la colaboración”.
Según la firma de gestión de acciones Carta, el Área de la Bahía fue el hogar del 73.3 % de todas las rondas de financiamiento de IA en los EE. UU. en 2024, con Nueva York y Boston compartiendo las migajas (menos del 10 % de financiamiento cada una). "La densidad de la red aquí es muy densa", dice Peter Walker, jefe de insights de Carta. “Mires donde mires, hay fundadores trabajando en problemas interesantes. E incluso si no se asocia con esas empresas, puede aprender de esas personas en persona aquí, de una manera que simplemente no puede si está en otros lugares”.
Más allá del dinero, la concentración de talento en el Área de la Bahía le da a Silicon Valley una ventaja competitiva, dice Elisa de Martel, directora financiera de Waymo. Después de 15 años en el Valle, primero en Apple y luego en Carbon, cree que la Bahía tiene una confluencia especial de factores que es difícil de replicar en otros lugares.
“Aquí hay una energía y una combinación única de talento y capital”, observa.
Para los emprendedores detrás de Pathway, una compañía fundada en París en 2020, trasladar a Menlo Park, sede de Meta, supuso algunos desafíos, pero sobre todo oportunidades. ¿El objetivo? “Estar en la sala donde sucede”, explica Zuzanna Stamirowska, directora ejecutiva de Pathway.
Pathway es una compañía de datos que construye “IA en vivo”, proporcionando un marco de IA para que los desarrolladores construyan proyectos que permitan que los datos se integren en sistemas que pueden actualizarse ellos mismos. Entre sus clientes se encuentran equipos de la OTAN y de Fórmula 1. La mayoría de los usuarios de Pathway provienen de Estados Unidos, dice Stamirowska.
"Las necesidades tecnológicas en el mercado estadounidense son más avanzadas", dice. "Esto genera naturalmente demanda y crea un mejor entorno para desarrollar un producto altamente técnico como el nuestro". Pathway cuenta con el respaldo de Lukasz Kaiser, coinventor de “Transformers” e investigador principal de OpenAI.
Si bien ha habido muchas historias de éxito, algunos trasplantes franceses en el Área de la Bahía creen que las regulaciones de la UE, como la Ley de IA de la UE, podrían dificultar que las empresas francesas logren el éxito y el reconocimiento internacional.
"Las regulaciones pueden crear nichos de mercado, que podrían no ser atractivos para las empresas que buscan convertirse en líderes mundiales", dice Stamirowska. “Sin embargo, hay más oportunidades para encontrar nichos dentro de ciertas regiones, aunque algunas pueden ser más difíciles de penetrar que otras. Por otro lado, el impacto de la regulación en el progreso técnico y la I+D debe tenerse en cuenta, ya que las empresas locales pueden encontrarse tratando de ponerse al día en lugar de liderar la carrera de la innovación. En última instancia, depende de los objetivos de la empresa”.
Lago, una startup que se presenta como una alternativa de código abierto a Stripe, se fundó en París. Sin embargo, Anh-Tho Chuong, su cofundador y CEO, trasladó la sede a San Francisco el año pasado. No es su primera vez en los Estados Unidos: tiene raíces familiares aquí y participó en el famoso Y Combinator, una incubadora de empresas emergentes con ex alumnos que incluyen a los fundadores de Airbnb, Twitch, Coinbase y Stripe.
"Si quieres una empresa de software exitosa, lamentablemente, no sucede en Francia", dice Chuong. “Somos de código abierto y hay pocas historias de éxito, pocos recursos. Para nosotros fue una decisión estratégica tener nuestros clientes potenciales en Estados Unidos.
Y, como muchos franceses saben, encontrar el éxito en los Estados Unidos es a veces la forma más segura de encontrar el éxito en otras partes del mundo, incluso en Francia. "Tenemos empresas con sede en Estados Unidos como clientes, reconocidas tanto en Estados Unidos como en Europa, que se extienden a ambas regiones", dice Chuong. "Desafortunadamente, si hubiéramos tenido el equivalente en Europa, no habría tenido el mismo impacto".
Las startups de IA de Francia han captado mucha atención desde 2017, cuando el recién elegido presidente Emmanuel Macron anunció su ambición de convertir a su país en la “nación emergente” de Europa. «Una 'nación startup' es una nación en la que todos pueden decirse a sí mismos que serán capaces de crear una startup», afirmó en una famosa frase. “Quiero que Francia sea uno”.
En los primeros meses de su presidencia, inauguró Station F, una incubadora con sede en París que se convertiría en la organización líder de su tipo en Francia. Desde su lanzamiento, Station F trabajó con más de 7.000 startups, recaudó más de 1.000 millones de euros y fue mentora de empresas adquiridas por gigantes como Samsung, Apple y SAP.
Ocho años después, mientras la carrera de la IA se intensifica más que nunca, quedará por ver si sus ambiciones se hacen realidad.
Únase a IBM para un seminario web en el que demostramos cómo encontrar un retorno de la inversión (ROI) real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en todas las industrias, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas de ciencia de datos y machine learning.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar IA en pilotos dispares a usarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, lo que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Dirigida por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, estimular la reinvención empresarial y potenciar el crecimiento con la IA agéntica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga a trabajar la IA en su negocio con la experiencia en IA líder del sector y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.