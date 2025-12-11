Para los servicios financieros, mañana es hoy

“Hay tres tecnologías exponenciales que transformarán todo lo que estamos haciendo”, dijo Shanker Ramamurthy, socio gerente de IBM de banca global y mercados financieros, ante una sala llena en el Financial Services Leadership Exchange, celebrado la semana pasada en el Yale Club de Nueva York. “Pienso en ellas en términos de ‘ayer y hoy’, ‘hoy y mañana’, y ‘mañana y pasado mañana’”, comenta. “Ayer y hoy es la nube híbrida. Hoy y mañana gira en torno a la IA y la IA generativa. Y mañana y pasado mañana se trata de quantum”. ¿Están preparadas las empresas de servicios financieros? Según las charlas de Ramamurthy y otros ponentes del evento, parece que estas empresas no tienen mucho tiempo para un debate existencial, porque el mañana es en realidad hoy.
“¿Qué deben hacer los ganadores para prosperar en esta nueva era de IA e IA generativa?”, preguntó. Hasta la última década más o menos, explicó Ramamurthy, la práctica normal para muchas empresas era que “el [equipo ejecutivo] establecerá una estrategia de negocio, y luego la tecnología vendría para apoyar esa estrategia”. Hoy, sin embargo, vivimos en un mundo ambidiestro: “La combinación de estas tecnologías exponenciales no solo está informando el modelo de negocios; la tecnología en realidad está determinando e impulsando el modelo de negocios”.
El término “exponencial” se usa a menudo en el lenguaje cotidiano como un sinónimo hiperbólico de “mucho”, pero cuando se trata de IA y quantum, dijeron los expertos de IBM en Exchange, el crecimiento de estas tecnologías es literalmente exponencial no solo en términos de capacidad, sino en rentabilidad.
Ramamurthy citó un episodio reciente del podcast Decoder con Nilay Patel, en el que el director ejecutivo (CEO) de IBM, Arvind Krishna, explicó que la reducción acelerada de costos en la tecnología de IA es casi inevitable, con base en patrones empíricos que todos hemos presenciado. La ley de Moore,el fenómeno de que el número de transistores en un circuito integrado se duplicará cada dos años aproximadamente con un aumento mínimo del costo, se confirmó, señaló Krishna, más recientemente en el último arco de cinco años de tecnología de semiconductores. (De hecho, la ley de Moore ha sido continuamente precisa desde la acuñación del término en 1965).
“¿Las cantidades de capital que se están comprometiendo (para la IA) ascienden a billones? Eso es absolutamente cierto”, dijo Krishna en el podcast. “Pero en un arco de cinco años, probablemente obtendremos una ventaja 10 veces mayor en capacidad de semiconductores puros. Entonces obtendrá 10 veces más en el lado del diseño y 10 veces más en el lado del software. “Si sumamos esos, es 1000 veces más barato”.
Ramamurthy explicó: “¿Cómo vamos a beneficiarnos de eso?” El tiempo es esencial, ya que el costo es una preocupación apremiante entre la mayoría de los profesionales bancarios, dijo. “Los CEO bancarios buscan lograr tres objetivos: aumentar los ingresos, optimizar los costos y gestionar el riesgo y el cumplimiento normativo. Y, por cierto, todos sabemos que los índices de costo-ingreso en la banca se han mantenido estancados. En EE. UU., está cerca del 62 %”.
“Gestionar para estos tres objetivos competitivos es extraordinariamente difícil y cada pocas décadas, casi como un reloj, vemos aparecer crisis bancarias en todo el mundo. Por lo general, se debe a que uno de estos tres tiende a enfocarse de manera subóptima”.
Entonces, ¿qué debe hacer un líder en servicios financieros?
“Los bancos en los mercados maduros tienen un problema”, dijo. “Han estado invirtiendo en tecnología durante décadas, pero es complejo y costoso, al igual que los procesos y los modelos de negocio. La tecnología es el servidor del negocio”. ¿Cómo se adapta este legado existente del pasado? “Debemos reinventar, no rediseñar, cómo concebimos las oficinas frontales, intermedias y administrativas”, explicó. En el modelo tradicional, “alrededor de dos tercios de las personas, los procesos y la tecnología tienden a centrarse en las oficinas intermedias y administrativas, debido a su extraordinaria complejidad. A eso lo llamé modelo bancario de ayer. El modelo bancario del mañana va a dar la vuelta a esta ecuación”.
Lo que eso implica, dijo, es “reinventar lo que estas tecnologías exponenciales pueden hacer, para que podamos centrarnos en lo que realmente importa: los clientes, los ecosistemas y las asociaciones. Se trata de plataformas que hacen la transición del ayer al mañana. Es un viaje de varios años”.
Durante la mayor parte de las últimas dos décadas, dijo Ramamurthy, los estudios de CXO de IBM habían demostrado que los servicios financieros estaban a la vanguardia en términos de adopción temprana de tecnología. La llegada de la IA y la IA generativa cambió eso. “Esta es la primera vez desde que se realiza este estudio que la tecnología se ha adoptado de manera mucho más agresiva fuera de los servicios financieros que dentro”, observó. Las razones de esto son varias: las preocupaciones sobre el riesgo y las regulaciones, así como las alucinaciones de IA. Por lo tanto, algunos bancos han sido cautelosos en su enfoque de esta nueva tecnología. “En los primeros días, estaba viendo mucha más automatización de atrás hacia adelante y los bancos estaban dando pequeños pasos. Banks pensó: ‘No estoy seguro de cómo va a funcionar la IA generativa, porque puede alucinar. Permítanme hacer proyectos que solo afecten a los empleados, y no al cliente: recursos humanos, finanzas, adquisiciones y otras operaciones administrativas”. Solo entonces, de acuerdo con este enfoque, los bancos utilizarían la IA para la oficina intermedia, “y luego, muy cuidadosamente y con cautela, expongo a mis clientes a ella”, dijo.
La estrategia del futuro, dijo, tiene que ser “simultáneamente de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás”. El enfoque de ayer es “+IA”, dijo; en otras palabras, ver dónde las herramientas de IA pueden ser adaptadas en los sistemas existentes. Pero el futuro es que la IA sea lo primero, lo que IBM a veces llama IA+. Lo que esto implica es “preguntar cómo se puede utilizar la tecnología y la capacidad agéntica en el contexto de la IA generativa para imaginar el arte de lo posible, y luego cómo llevar a los humanos al proceso”. La diferencia entre la +IA y la IA+ es significativa, afirmó. “El valor económico aumenta sustancialmente. Si agregamos un poco de IA a su reingeniería, eso puede aumentar la productividad, digamos, entre un 10 y un 12 %. A medida que avanza hacia la orquestación de procesos multiagencia con IA, eso puede desbloquear algo así como un aumento del 60-75 % en la productividad. Y dependiendo de la tolerancia al riesgo del banco y de la agresividad con la que va a mover, se verá una combinación de estos”.
Estas tecnologías exponenciales, señaló Ramamurthy, “están progresando a un ritmo que nunca habíamos visto con ninguna tecnología, no solo en la memoria viva, sino quizás desde el comienzo de la revolución industrial”. Esa realidad formidable, representa tanto una oportunidad como un desafío. “Nos obliga a enfrentar tres preguntas”, dijo.
“Primero, ¿nuestra estrategia es lo suficientemente ambiciosa?” Tal vez no, dado que la tecnología ha superado las limitaciones de lo que nuestra biología nos permite comprender. “La evolución ha diseñado la mente humana solo para el cambio lineal, no para el cambio exponencial”, dijo. “Vamos a asimilarlo. Cada duplicación [de la potencia informática] nos da más capacidades que toda la computación desde los albores de la computación”.
Debido a que las tecnologías exponenciales avanzan más rápido de lo que los humanos pueden planificar intuitivamente, en otras palabras, los líderes de servicios financieros deben considerar si están pensando con la suficiente audacia sobre lo que es posible. Dio un ejemplo: “Con estas tecnologías exponenciales juntas, se puede usar la IA generativa para escribir código de matemáticas cuánticas y resolver problemas en la próxima frontera”.
La segunda pregunta es: “¿Estamos ejecutando lo suficientemente rápido? Particularmente para grandes instituciones con una complejidad extraordinaria, esa es una pregunta poderosa”. Y la tercera pregunta: “¿Tenemos lo que se necesita para transformarnos desde el punto de vista de las personas y los negocios, y desde el punto de vista de la capacidad? Cuando tengo mis sesiones de trabajo con CXO de bancos de todo el mundo, casi todos los equipos dicen que tienen trabajo por hacer en estas preguntas. Las amenazas son desalentadoras, pero la oportunidad es extraordinaria. Estoy seguro de que podemos dominar este desafío y desbloquear una cantidad increíble de valor en los próximos cinco años”.
Mientras tanto, la tecnología de computación cuántica está madurando tan rápido que es importante que las empresas de servicios financieros comiencen, dijo el Dr. Scott Crowder, vicepresidente de adopción y desarrollo comercial de IBM Quantum, en Exchange.
IBM es responsable de marcar ese ritmo rápido. “Hace nueve años, IBM puso una computadora cuántica de cinco cúbits en la nube y dejó que otras personas la programaran”, agregó Crowder. Un cúbit es un bit cuántico, la unidad básica de información en una computadora cuántica. IBM ha desplegado más de 85 sistemas desde ese primer sistema de cinco cúbits, según Crowder, y ahora mantiene una flota compuesta en su totalidad por computadoras cuánticas con más de 100 cúbits, una escala más allá de lo que las computadoras clásicas pueden acceder con técnicas de fuerza bruta.
Contrariamente a la creencia popular, dijo Crowder, avanzar en la computación es algo más que construir computadoras más rápidas y más grandes. Las computadoras cuánticas brindan a los desarrolladores de algoritmos acceso a operaciones matemáticas que son innatamente más complejas que las de las computadoras clásicas, agregó. Esas matemáticas ofrecen la posibilidad de resolver ecuaciones diferenciales de manera más eficiente, por ejemplo, lo que podría tener importantes aplicaciones en los servicios financieros.
Lo que hace que hoy sea un momento crítico para la industria financiera es la velocidad a la que está madurando la tecnología cuántica, dijo Crowder, y agregó que la ventaja cuántica, el momento en que la tecnología cuántica supera a cualquier método conocido que se base solo en la computación clásica, se espera en algún momento de los próximos 12 meses. Los desarrolladores de todo el campo están publicando y evaluando activamente a los candidatos de supremacía cuántica mientras hablamos con la ayuda de las herramientas de hardware y software de IBM Quantum.
IBM Quantum tiene como objetivo desplegar la primera computadora cuántica a gran escala y tolerante a fallas del mundo para 2029, anunció la empresa en junio de 2025. Se espera que esa computadora ejecute programas con 100 000 000 operaciones cuánticas en 200 cúbits, dando acceso a una poderosa suite de algoritmos mucho más allá de las capacidades de las computadoras actuales. Representar el estado computacional de un IBM Quantum Starling requeriría la memoria de más de un quindecillón (10^48) de las supercomputadoras más poderosas del mundo, según el anuncio.
Crowder dijo que su consejo para las empresas de servicios financieros era que comenzaran a crear sus equipos de profesionales quantum. “Si desea diferenciar su negocio, haga que el equipo comience a explorar los enfoques algorítmicos y los entrelace dentro de las líneas de negocio. Porque mi experiencia es que es la combinación de comprensión cuántica y el negocio lo que realmente es la salsa secreta algorítmica”.
Vanguard, el gigante pionero en asesoría de inversiones, es un estudio de caso sobre la importancia de la alfabetización cuántica en las empresas de servicios financieros. En un estudio conjunto de IBM-Vanguard anunciado en septiembre de 2025, los investigadores exploraron cómo la computación cuántica puede construir carteras optimizadas bajo restricciones del mundo real. El estudio abordó el enigma de cómo equilibrar el riesgo y el retorno en medio de variables complicadas y cambiantes como los costos de transacción, los límites regulatorios y cómo los pequeños cambios afectan a la cartera general.
Como dijo Jon Cambras, director de investigación de tecnología de Vanguard, a la multitud de líderes financieros en la Bolsa: “Con una canasta de 100 bonos, si cada uno de esos bonos tiene cinco variables adjuntas, eso es cinco elevado a la potencia 100, que es aproximadamente el número de átomos en el universo observable. Nunca lo logrará con una computadora clásica”. Explicó cómo Vanguard se adelantó a la curva en 2023 y comenzó a explorar los casos de uso financiero de la tecnología cuántica. “A veces podemos ponernos al día con las tecnologías y, a veces, no. Vanguard se dio cuenta de que la tecnología cuántica era aquella en la que no queríamos despertar un día para darnos cuenta de que la tecnología cuántica había llegado, y no sabíamos cómo usar los algoritmos, y no sabíamos por dónde empezar. Así que queríamos comenzar el viaje temprano”.
