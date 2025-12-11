Para los servicios financieros, mañana es hoy

Durante la mayor parte de las últimas dos décadas, dijo Ramamurthy, los estudios de CXO de IBM habían demostrado que los servicios financieros estaban a la vanguardia en términos de adopción temprana de tecnología. La llegada de la IA y la IA generativa cambió eso. “Esta es la primera vez desde que se realiza este estudio que la tecnología se ha adoptado de manera mucho más agresiva fuera de los servicios financieros que dentro”, observó. Las razones de esto son varias: las preocupaciones sobre el riesgo y las regulaciones, así como las alucinaciones de IA. Por lo tanto, algunos bancos han sido cautelosos en su enfoque de esta nueva tecnología. “En los primeros días, estaba viendo mucha más automatización de atrás hacia adelante y los bancos estaban dando pequeños pasos. Banks pensó: ‘No estoy seguro de cómo va a funcionar la IA generativa, porque puede alucinar. Permítanme hacer proyectos que solo afecten a los empleados, y no al cliente: recursos humanos, finanzas, adquisiciones y otras operaciones administrativas”. Solo entonces, de acuerdo con este enfoque, los bancos utilizarían la IA para la oficina intermedia, “y luego, muy cuidadosamente y con cautela, expongo a mis clientes a ella”, dijo.

La estrategia del futuro, dijo, tiene que ser “simultáneamente de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás”. El enfoque de ayer es “+IA”, dijo; en otras palabras, ver dónde las herramientas de IA pueden ser adaptadas en los sistemas existentes. Pero el futuro es que la IA sea lo primero, lo que IBM a veces llama IA+. Lo que esto implica es “preguntar cómo se puede utilizar la tecnología y la capacidad agéntica en el contexto de la IA generativa para imaginar el arte de lo posible, y luego cómo llevar a los humanos al proceso”. La diferencia entre la +IA y la IA+ es significativa, afirmó. “El valor económico aumenta sustancialmente. Si agregamos un poco de IA a su reingeniería, eso puede aumentar la productividad, digamos, entre un 10 y un 12 %. A medida que avanza hacia la orquestación de procesos multiagencia con IA, eso puede desbloquear algo así como un aumento del 60-75 % en la productividad. Y dependiendo de la tolerancia al riesgo del banco y de la agresividad con la que va a mover, se verá una combinación de estos”.

Estas tecnologías exponenciales, señaló Ramamurthy, “están progresando a un ritmo que nunca habíamos visto con ninguna tecnología, no solo en la memoria viva, sino quizás desde el comienzo de la revolución industrial”. Esa realidad formidable, representa tanto una oportunidad como un desafío. “Nos obliga a enfrentar tres preguntas”, dijo.

“Primero, ¿nuestra estrategia es lo suficientemente ambiciosa?” Tal vez no, dado que la tecnología ha superado las limitaciones de lo que nuestra biología nos permite comprender. “La evolución ha diseñado la mente humana solo para el cambio lineal, no para el cambio exponencial”, dijo. “Vamos a asimilarlo. Cada duplicación [de la potencia informática] nos da más capacidades que toda la computación desde los albores de la computación”.

Debido a que las tecnologías exponenciales avanzan más rápido de lo que los humanos pueden planificar intuitivamente, en otras palabras, los líderes de servicios financieros deben considerar si están pensando con la suficiente audacia sobre lo que es posible. Dio un ejemplo: “Con estas tecnologías exponenciales juntas, se puede usar la IA generativa para escribir código de matemáticas cuánticas y resolver problemas en la próxima frontera”.

La segunda pregunta es: “¿Estamos ejecutando lo suficientemente rápido? Particularmente para grandes instituciones con una complejidad extraordinaria, esa es una pregunta poderosa”. Y la tercera pregunta: “¿Tenemos lo que se necesita para transformarnos desde el punto de vista de las personas y los negocios, y desde el punto de vista de la capacidad? Cuando tengo mis sesiones de trabajo con CXO de bancos de todo el mundo, casi todos los equipos dicen que tienen trabajo por hacer en estas preguntas. Las amenazas son desalentadoras, pero la oportunidad es extraordinaria. Estoy seguro de que podemos dominar este desafío y desbloquear una cantidad increíble de valor en los próximos cinco años”.