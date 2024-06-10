El debate sobre el gobierno de Estados Unidos que prohíbe a las empresas realizar pagos de ransomware vuelve a estar en los titulares. Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre Ransomware del Instituto de Seguridad y Tecnología publicó un memorándum sobre el tema. El grupo de trabajo afirmó que prohibir los pagos por ransomware en EE. UU. en la actualidad agravará el daño para las víctimas, la sociedad y la economía. Además, las pequeñas empresas no pueden soportar una interrupción prolongada del negocio y podrían cerrar después de un ataque de ransomware.

“En la actualidad, los datos limitados disponibles indican que la mayoría de las organizaciones en todo el mundo aún no están preparadas para defenderse o recuperarse de un ataque de ransomware. Esta brecha de preparación sigue siendo especialmente problemática en sectores críticos con recursos limitados que actualmente están siendo fuertemente afectados por ataques de ransomware, como el de la salud, la educación y el gobierno", escribió el grupo de trabajo en el memorándum.