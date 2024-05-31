¿Cómo ha afectado la Orden Ejecutiva 14028 a la ciberseguridad federal hasta ahora?

Recientemente, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos emitió una actualización sobre el progreso de la Orden Ejecutiva 14028, Mejorando la ciberseguridad nacional.

En 2021, la Casa Blanca identificó 55 requisitos de liderazgo y supervisión que debían cumplirse para mejorar la ciberseguridad en los sistemas federales de TI, y todos los sistemas debían cumplir o superar el estándar descrito. La Orden Ejecutiva (14028) sobre la mejora de la ciberseguridad de la nación explicó los motivos del requisito, afirmando que "la prevención, detección, evaluación y corrección de incidentes cibernéticos es una prioridad máxima y esencial para la seguridad nacional y económica".

Además, la orden ejecutiva (EO) decía que completarlos era esencial porque el gobierno debería dar el ejemplo para alentar al sector privado a reducir también el riesgo de violaciones de seguridad cibernética y ataques.

La EO designó a las agencias responsables de implementar los requisitos: la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) del Departamento de Seguridad Nacional, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE.UU. y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

Los requisitos clave de esta orden se centraron en soluciones de ciberseguridad que incluyen: