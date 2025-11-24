Las empresas pueden ser creativas con la IA (si se hace bien) 

Tres años después del auge de la IA generativa, las industrias creativas se están haciendo una gran pregunta: ¿puede la IA ser un aliado en lugar de una amenaza? A medida que la IA generativa remodela la forma en que las ideas se convierten en realidad, tanto las marcas como los artistas se apresuran a definir cómo es la creatividad responsable y ética. En la Artist and the Machine Summit, celebrada la semana pasada en Los Ángeles, artistas, marcas y tecnólogos se reunieron para explorar cómo una IA responsable y ética podría amplificar, y no sustituir, la creatividad humana.

Para ElevenLabs, esto significa asegurar acuerdos de licencia para entrenar su modelo musical y lanzar generadores de música que sean seguros para uso comercial. Y para Adobe, la respuesta es clara. La empresa lanzó recientemente Adobe Firefly Foundry con un objetivo fundamental: poner en manos de las empresas modelos de IA generativa patentados y que protejan la propiedad intelectual.

Este es un paso esencial para las empresas que podrían desconfiar de la infracción de derechos de autor. Cada dato que entrenó el modelo de Adobe, Firefly, tenía licencia de Adobe. “Eso significa que un creador dio permiso”, dijo Hannah Elsakr, vicepresidenta de negocios nuevos de IA generativa global de Adobe, durante la conferencia, a la que asistió IBM Think. “Eso fue muy importante para nosotros porque todo nuestro patrimonio está alrededor de la comunidad creativa”.

Cuando Adobe presentó Photoshop hace décadas, la empresa lo hizo con artistas destacados como David Hockney, dijo Elsakr. Y ahora, la IA está experimentando otra experiencia tectónica y técnica que trae consigo nuevas oportunidades. “Podemos pasar de una idea creativa o un resumen de marketing a activos terminados en un período mucho más rápido”, dijo.