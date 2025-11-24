Las empresas pueden ser creativas con la IA (si se hace bien) 

Tres años después del auge de la IA generativa, las industrias creativas se están haciendo una gran pregunta: ¿puede la IA ser un aliado en lugar de una amenaza? A medida que la IA generativa remodela la forma en que las ideas se convierten en realidad, tanto las marcas como los artistas se apresuran a definir cómo es la creatividad responsable y ética. En la Artist and the Machine Summit, celebrada la semana pasada en Los Ángeles, artistas, marcas y tecnólogos se reunieron para explorar cómo una IA responsable y ética podría amplificar, y no sustituir, la creatividad humana.
Para ElevenLabs, esto significa asegurar acuerdos de licencia para entrenar su modelo musical y lanzar generadores de música que sean seguros para uso comercial. Y para Adobe, la respuesta es clara. La empresa lanzó recientemente Adobe Firefly Foundry con un objetivo fundamental: poner en manos de las empresas modelos de IA generativa patentados y que protejan la propiedad intelectual.
Este es un paso esencial para las empresas que podrían desconfiar de la infracción de derechos de autor. Cada dato que entrenó el modelo de Adobe, Firefly, tenía licencia de Adobe. “Eso significa que un creador dio permiso”, dijo Hannah Elsakr, vicepresidenta de negocios nuevos de IA generativa global de Adobe, durante la conferencia, a la que asistió IBM Think. “Eso fue muy importante para nosotros porque todo nuestro patrimonio está alrededor de la comunidad creativa”.
Cuando Adobe presentó Photoshop hace décadas, la empresa lo hizo con artistas destacados como David Hockney, dijo Elsakr. Y ahora, la IA está experimentando otra experiencia tectónica y técnica que trae consigo nuevas oportunidades. “Podemos pasar de una idea creativa o un resumen de marketing a activos terminados en un período mucho más rápido”, dijo.
La generación de video es una función central que gana terreno en el espacio de la IA generativa, con herramientas que muestran un rendimiento cada vez mayor (algunos ejemplos recientes incluyen Sora 2 de OpenAI o Veo de Google). Pero en un momento en que muchos artistas y profesionales temen perder sus trabajos a causa de la IA, el uso de la IA en productos orientados al consumidor no siempre es una decisión sencilla para una marca.
Piense en Coca-Cola. El año pasado, Coca-Cola lanzó por primera vez un anuncio navideño generado por IA y recibió algunas críticas. Repitió el experimento este año, usando el mismo estudio de IA, y encontró la misma recepción mixta por parte del público. Dos semanas después de su lanzamiento, el anuncio tuvo más de 900 000 visitas en YouTube y fue uno de los anuncios navideños más comentados en Internet, según PR Week.
“Recibimos mucho odio en Twitter por parte de los artistas”, reconoció Jason Zada, fundador de Secret Level, la productora nativa de IA detrás de los anuncios, durante el evento. “El equipo de Coca-Cola probó el spot durante meses antes de su lanzamiento, sin decirle a la gente que era IA, y funcionó muy bien”, dijo. “Entonces, ¿es una pendiente? ¿O es simplemente cómo lo percibe el cerebro [cuando sabe que es IA]?”
Para Zada, la ventaja de utilizar la IA no radica en reducir costos, sino en liberar tiempo para que las personas puedan dedicarse a tareas más significativas. “Para mí, no se trata de gastar menos”, dijo. Se trata de ganar en eficiencia y hacer todo tipo de cosas que normalmente no se podrían hacer.
Las marcas heredadas también enfrentan un equilibrio complicado al crear nuevos productos con IA. Cuando el gigante del juguete Mattel anunció su alianza estratégica con OpenAI a principios de este año, los críticos temían que la IA robara la imaginación de los niños, dijo Carrie Buse, jefa de descubrimiento de Mattel Future Lab, durante la conferencia.
Pero internamente, la colaboración se ve como una oportunidad para crear nuevos juguetes de nuevas maneras. “Tenemos la oportunidad de hacer algo que se alinea con nuestros valores”, dijo. "Y lo que ha sido divertido es tratar de no ir por lo más sencillo... La verdad es que hay más cosas que hacer que hablar con un juguete. Y ahí es donde se está produciendo el trabajo más enriquecedor”.
Mattel aún no ha anunciado los resultados de su asociación con OpenAI. Pero Buse cree que la IA podría desbloquear nuevas experiencias: “Esa es la oportunidad con la IA: nos da herramientas para tomar esa idea y hacerla realidad”.
En el caso de las organizaciones empresariales, muchas también están adoptando la IA para empoderar a sus empleados, según observó Mindaugas Petrutis, director creativo de Lovable. La startup con sede en Europa, que promete construir plataformas sin código, está creciendo a un ritmo acelerado. Lovable ha sido adoptada por grandes empresas como Microsoft y HubSpot, dijo Petrutis.
“Estas empresas dicen que les está ahorrando tiempo y dinero”, dijo durante una entrevista con IBM Think. “[Los equipos no técnicos] pueden crear prototipos e implementar la solución, y eso por sí solo es enorme”.
Pero los artistas también pueden utilizar la herramienta para aumentar o ampliar su trabajo. La artista visual Shantell Martin usó la aplicación para construir una plataforma que permitía a los usuarios mezclar y combinar sus elementos gráficos característicos, una idea que exploró por primera vez hace 10 años.
“Traté de trabajar con diferentes diseñadores y diferentes diseñadores de UX para crear una plataforma”, explicó Martin durante el evento. “Nunca llegué realmente a ninguna parte, [aunque] gastaríamos mucho dinero y haríamos mucha investigación”, dijo.
Pero esto cambió con el surgimiento de las herramientas de IA generativa.
“Lo interesante es que a veces tienes estas pequeñas ideas, y pueden ser malas, pero hay que gastar mucho tiempo y recursos para averiguar si son buenas o malas”, dijo Martin. “Con algo como esto, podemos tener 20 ideas diferentes y luego implementarlas, y podemos averiguar si es algo que queremos hacer”.
Boletín de la industria
Obtenga insights curados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM .
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Pocos artistas han adoptado la tecnología como la cantautora canadiense Grimes. En 2023, invitó a sus fans a utilizar su voz en nuevas creaciones (con reparto de regalías). Recientemente lanzó The Tutorial, una serie sobre la creación artística con IA, junto con el cineasta Matt Zien.
“Nos encontramos con muchas cosas filosóficas”, dijo Grimes durante el evento. “Estamos usando las herramientas, pero a medida que las estamos usando, estamos debatiendo cómo deben usarse y acercándonos a ellas con filosofía moral”.
Aprovechar las herramientas de IA de video a video tiene sentido, ya que lo ve más como un aumento que como un reemplazo de las capacidades humanas. “La única buena escritura de IA que he visto en mi vida es cuando escribe sobre sí misma, lo cual es interesante”, dijo. “Me encantaría que se mantuviera así: que escriba auténticamente sobre sí mismo, no que reemplace a los humanos como escritores”.
Descubra cómo los directores ejecutivos (CEO) pueden equilibrar el valor que la IA generativa puede crear con la inversión que exige y los riesgos que representa.
Aprenda los conceptos fundamentales y construya sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, ensayos y mucho más.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
¿Quiere rentabilizar mejor sus inversiones en IA? Descubra cómo la IA generativa escalable en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mejores mentes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
IBM® Granite es nuestra familia de modelos abiertos de IA, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia en IA líder en la industria y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Reinvente los flujos de trabajo y las operaciones críticas añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.