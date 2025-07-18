DeepSeek se globaliza, la IA se vuelve local

En los días posteriores al lanzamiento de DeepSeek-R1, muchos expresaron su preocupación sobre si la empresa había contado e informado con precisión los costos totales, no solo entrenando el modelo casi final, y qué componentes habían utilizado de qué empresas. En otras palabras, ¿realmente habían hecho algo revolucionario o era un progreso más gradual?

Algunos, como Kaoutar El Maghraoui, científico investigador principal de IBM, sienten que la verdadera innovación puede haber sido lo que ella llama “eficiencia arquitectónica” o combinar técnicas que incluyen “la mezcla de expertos, una estrategia de aprendizaje por refuerzo, codiseño de hardware y software y varios otros trucos de optimización. Es principalmente una implementación inteligente y efectiva de técnicas ya existentes”, dijo en una entrevista reciente de IBM Think.

Aun así, los expertos coinciden en que DeepSeek-R1 cambió el panorama global de la IA de varias maneras clave. Por un lado, muchos daban por sentado que las compañías estadounidenses de IA tenían un "foso" o plomo que sería casi imposible de recuperar. DeepSeek desacreditó esa suposición, ya que redujo la barrera para que los desarrolladores y las empresas más pequeñas accedan a las herramientas para desarrollar sus propios LLM.

"Los desarrolladores y usuarios ahora tienen acceso al mismo tipo de capacidades que o1 de OpenAI por una fracción del costo", dijo Abraham Daniels, gerente sénior de productos técnicos de IBM, en una entrevista.

El hecho de que DeepSeek abriera el código de sus modelos jugó un papel importante en aumentar la accesibilidad. "Hemos visto un aumento del interés en código abierto desde DeepSeek y la contribución a la Alianza IA", dijo Anthony Annunziata, director de Estrategia de IA Abierta en IBM y la Alianza para la IA. La Alianza para la IA es una red internacional de empresas y organizaciones que trabajan para crear una IA abierta y segura, fundada por IBM y Meta.

“En toda Europa, en Vietnam, India y Japón, hay todas estas empresas regionales de IA que quieren asegurarse de mantener el control soberano de su inteligencia artificial, de que pueden moldearla de la manera que quieran para que se adapte a sus necesidades culturales, sociales y económicas. , que son diferentes de los Estados Unidos y otros lugares”, dijo Annunziata.

Proteger la investigación de IA casera es lo más importante. “Hay un verdadero impulso de soberanía digital en el que los gobiernos están tratando de descubrir cómo pueden evitar la influencia extranjera de la IA”, dijo El Maghroui.

La creación de LLM basados en idiomas locales motiva a muchos emprendedores. “La IA se dirige en esa dirección donde, como empresa de servicios públicos, cada país o región quiere tener su propio modelo de lenguaje para al menos tener algo que decir en términos de influir en el comportamiento”, dijo Li.

Japón, por ejemplo, ha promulgado recientemente la Ley de Promoción de la IA para apoyar de manera notable el fomento de esta tecnología. A finales de junio, la Alianza para la IA inauguró una nueva sede en Japón para centrarse en dos áreas de gran interés para los empresarios locales: la soberanía de la IA y la IA en la industria manufacturera. El lenguaje desempeña un papel importante en el control de los sistemas de IA, por lo que, a finales de 2024, por ejemplo, un grupo de más de 1500 investigadores de la academia y la industria se unieron para desarrollar modelos sólidos y abiertos del idioma japonés.

Muchos modelos de IA y emprendedores autóctonos también priorizan los intereses económicos locales. En el caso de Japón, muchas de las empresas que se unieron a la Alianza de IA, incluidas Mitsubishi Electric y Panasonic, están desarrollando modelos de IA dirigidos a aplicaciones de fabricación y manufactura, un segmento particularmente grande de la economía japonesa.