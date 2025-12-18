Tendencias en ciberseguridad: predicciones de IBM para 2026

En lo que podría describirse como un año excepcional para los avances tecnológicos, 2025 mostró lo poderosa y peligrosa que puede ser la IA en las manos equivocadas. Con los actores maliciosos que automatizan ataques complejos, usan herramientas de IA para participar en campañas de ingeniería social y manipulan al agente de IA para exponer información sensible, no es de extrañar que el año fuera un juego del gato y el ratón en cuanto a mitigar ciberataques de enemigos humanos e impulsados por IA. Y aunque el costo promedio global de una filtración de datos cayó en un 9 % a 4.44 millones de dólares, el costo promedio en Estados Unidos alcanzó un récord de 10.22 millones de dólares.

Las amenazas a la ciberseguridad no terminaron con los chatbots automatizados que enviaban spam a las bandejas de entrada y engañaban a los agentes de IA. Este año, vimos lo que podría suceder cuando una organización no está preparada para lidiar con las consecuencias de integrar nuevas herramientas como agentes de IA en su flujo de trabajo: el 13 % de las empresas informaron un incidente de seguridad relacionado con la IA, y el 97 % de los afectados reconocieron la falta de controles adecuados de acceso a la IA.

Las predicciones de ciberseguridad del año pasado se refirieron a la presencia cada vez más importante de la IA en el plan de preparación de ciberseguridad. Este año, las predicciones de IBM para 2026 se centran en cómo la integración de la IA autónoma en entornos empresariales puede ser tanto un beneficio como una carga, dependiendo de si se implementan o no las medidas de seguridad adecuadas.