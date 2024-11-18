Algunos creen que una herramienta que podría ayudar a frenar las demandas energéticas de la IA es la propia IA. A principios de este año, el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, argumentó que la inversión en la Tecnología conduciría a “una mejor energía, mejores sistemas de captura de carbono, mejores materiales generadores de energía” y, en última instancia, una red capaz de soportar las demandas de energía de IA.

El ex director ejecutivo (CEO) de Google, Eric Schmidt, ha abogado por el rápido desarrollo de la IA, incluso a costa de abandonar los objetivos climáticos actuales, argumentando que la IA misma es más probable que encuentre soluciones al problema que la conservación. "Prefiero apostar a que la IA resuelve el problema, en lugar de limitarlo y tener el problema", dijo durante una cumbre de IA a principios de este año.

Spring coincide en que las herramientas de IA tienen un lugar en el proceso de mejorar la sustentabilidad. "La IA y la IA generativa en particular son muy prometedoras para acelerar las iniciativas de sustentabilidad", dice. “Con su capacidad para acelerar la conversión de datos en insight, proporciona las herramientas necesarias para tomar decisiones más informadas y sostenibles en el contexto de un sistema energético bajo en carbono”. Añade, sin embargo, que “para cosechar efectivamente los beneficios de la IA, las empresas que despliegan la Tecnología deben adoptar “un enfoque estratégico que considere también sus implicaciones ambientales más amplias”.

El sector energético está adoptando la IA como una solución potencial. A Un estudio reciente de IBM descubrió que el 63% de los ejecutivos de energía y recursos esperan obtener valor de la IA generativa y la automatización. La esperanza es que la tecnología pueda ayudar a mitigar la creciente demanda de energía, no solo de la IA, sino también de otros grandes consumidores de energía, como los vehículos eléctricos.

De Vries, por su parte, se muestra escéptico sobre la capacidad de la IA para resolver todos los problemas relacionados con la energía que crea. "Esto sería una ilusión", dice, y explica que "históricamente, las ganancias de eficiencia también han llevado a menudo a una mayor demanda, lo que a veces ha resultado en una mayor demanda de recursos en total que antes de que se realizaran las ganancias de eficiencia". De Vries dice que sería miope apostar por la eficiencia futura e ignorar los efectos reales que la creciente demanda de IA ya está teniendo en la producción y el consumo de energía.