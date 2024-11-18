En los casi dos años transcurridos desde el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI, la adopción de la inteligencia artificial ha crecido exponencialmente. El uso informado por las organizaciones de IA generativa casi se duplicó de 2023 a 2024, según una encuesta global deMcKinsey —y se espera que esa cifra crezca en más del 40% cada año durante la próxima década, según Bloomberg Intelligence.
Ese crecimiento no viene sin un costo. A medida que crece la demanda de implementación de IA, también crece la necesidad de centros de datos capaces de procesar un gran volumen de cálculos y solicitudes complicados. McKinsey predice que la demanda global de capacidad de centros de datos podría aumentar hasta en un 22 % anual durante el resto de la década.
A medida que esos centros de datos se conecten, utilizarán una cantidad considerable de energía. De hecho, McKinsey estima que la demanda de energía de los centros de datos podría llegar a 298 gigavatios para 2030, el equivalente a la cantidad necesaria para alimentar a más de 200 millones de hogares residenciales. Goldman Sachs proyecta un aumento del 160 % en la demanda de energía de los centros de datos para 2030, y se espera que los centros de datos consuman hasta el 4 % de toda la energía generada para finales de la década.
"A medida que crece la adopción de la IA, es probable que aumente la demanda de centros de datos, lo que lleva a un aumento en el uso de energía y ejerce potencialmente una mayor presión sobre las redes eléctricas, ya que buscan satisfacer las necesidades de electrificación y energía descarbonizada", dice Phil Spring. , socio sénior y líder de la industria de energía y recursos de EMEA en IBM Consulting.
Algunos lugares ya están sintiendo ese estrés. El norte de Virginia, que ha sido el hogar de una explosión de centros de datos en la última media década, ha comenzado a ver que la demanda casi supera la capacidad. Problemas similares han plagado partes de Georgia y Arizona.
Y no se trata solo de Estados Unidos: Alex de Vries, estudiante de doctorado en Vrije Universiteit Amsterdam y fundador de la empresa de investigación Digiconomist, señala a Irlanda como ejemplo de una red bajo la presión de los centros de datos.
En su mayor parte, dice de Vries, las redes eléctricas deberían mantener la funcionalidad bajo presión a corto plazo porque "la fabricación de dispositivos y la construcción de centros de datos lleva tiempo, y la presión de la IA sobre las redes eléctricas debería ser limitada en este momento". Sin embargo, señala que la rápida adopción de la IA y la expansión de la infraestructura para respaldarla probablemente presentarán problemas en el futuro si no se abordan adecuadamente.
Algunos creen que una herramienta que podría ayudar a frenar las demandas energéticas de la IA es la propia IA. A principios de este año, el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, argumentó que la inversión en la Tecnología conduciría a “una mejor energía, mejores sistemas de captura de carbono, mejores materiales generadores de energía” y, en última instancia, una red capaz de soportar las demandas de energía de IA.
El ex director ejecutivo (CEO) de Google, Eric Schmidt, ha abogado por el rápido desarrollo de la IA, incluso a costa de abandonar los objetivos climáticos actuales, argumentando que la IA misma es más probable que encuentre soluciones al problema que la conservación. "Prefiero apostar a que la IA resuelve el problema, en lugar de limitarlo y tener el problema", dijo durante una cumbre de IA a principios de este año.
Spring coincide en que las herramientas de IA tienen un lugar en el proceso de mejorar la sustentabilidad. "La IA y la IA generativa en particular son muy prometedoras para acelerar las iniciativas de sustentabilidad", dice. “Con su capacidad para acelerar la conversión de datos en insight, proporciona las herramientas necesarias para tomar decisiones más informadas y sostenibles en el contexto de un sistema energético bajo en carbono”. Añade, sin embargo, que “para cosechar efectivamente los beneficios de la IA, las empresas que despliegan la Tecnología deben adoptar “un enfoque estratégico que considere también sus implicaciones ambientales más amplias”.
El sector energético está adoptando la IA como una solución potencial. A Un estudio reciente de IBM descubrió que el 63% de los ejecutivos de energía y recursos esperan obtener valor de la IA generativa y la automatización. La esperanza es que la tecnología pueda ayudar a mitigar la creciente demanda de energía, no solo de la IA, sino también de otros grandes consumidores de energía, como los vehículos eléctricos.
De Vries, por su parte, se muestra escéptico sobre la capacidad de la IA para resolver todos los problemas relacionados con la energía que crea. "Esto sería una ilusión", dice, y explica que "históricamente, las ganancias de eficiencia también han llevado a menudo a una mayor demanda, lo que a veces ha resultado en una mayor demanda de recursos en total que antes de que se realizaran las ganancias de eficiencia". De Vries dice que sería miope apostar por la eficiencia futura e ignorar los efectos reales que la creciente demanda de IA ya está teniendo en la producción y el consumo de energía.
Los expertos afirman que hay varias formas de reducir el impacto medioambiental de la IA. Pero abordar el problema, dice Spring, requiere “tomar decisiones más sostenibles en cada paso del ciclo de vida de la IA”.
Un enfoque que puede ayudar a limitar las demandas de energía es utilizar modelos fundacionales, modelos que solo requieren entrenamiento una vez, en comparación con los modelos de lenguaje de gran tamaño, que están en constante crecimiento.
Spring apunta al modelo fundacional geoespacial de IBM, desarrollado en colaboración con la NASA, que las organizaciones pueden ajustar para rastrear la deforestación, detectar gases de efecto invernadero o predecir el rendimiento de los cultivos sin necesidad de capacitación adicional.
"También es importante tener en cuenta el tamaño del modelo", dice Spring. “Más grande no siempre es mejor. De hecho, los modelos más pequeños entrenados con datos curados de alta calidad a menudo pueden lograr resultados similares o incluso mejores, a la vez que son más eficientes energéticamente”.
Elegir la ubicación adecuada para el procesamiento también puede ayudar a mitigar el exceso de demanda energética. Spring dice que un enfoque de nube híbrida puede ayudar a las organizaciones a reducir el consumo de energía y proporcionar visibilidad adicional sobre el uso general, lo que les permite tomar decisiones más informadas sobre cómo ejecutar tecnologías de IA.
“Situar los centros de datos en áreas con fuentes de energía renovables puede generar ahorros de energía significativos y una menor huella de carbono”, dice Spring, señalando que el 74 % de la electricidad que consumieron los centros de datos de IBM en 2023 provino de fuentes renovables.
En última instancia, el auge de la IA presenta oportunidades significativas para avanzar en la sustentabilidad. Pero también crea un dilema apremiante: el de equilibrar la necesidad de realizar la transición a la energía limpia con las crecientes demandas energéticas de la IA. A pesar de este reto, 90% de los líderes empresariales siguen creyendo que la IA puede tener un impacto positivo en los objetivos de sustentabilidad. En el futuro, la clave será administrar el consumo de energía de la IA de manera responsable, aprovechando su potencial de maneras que contribuyan a, en lugar de restarle valor, a un futuro sostenible.