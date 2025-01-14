Los modelos mundiales ayudan a la IA a aprender lo que los niños de cinco años saben sobre la gravedad

El científico jefe de IA de Meta, Yann LeCun, ha explicado que un modelo mundial es un sistema que observa su entorno y predice lo que podría suceder a continuación, teniendo en cuenta su conocimiento actual y los factores desconocidos que podrían afectar los resultados futuros. Señala que los modelos lingüísticos actuales de IA utilizan una versión más simple de este enfoque: solo analizan la información pasada para hacer predicciones, sin tener en cuenta las diferentes acciones posibles o las variables desconocidas.

La capacidad del modelo mundial para simular escenarios antes de la implementación en el mundo real puede ahorrar a las empresas tanto dinero como contratiempos en robótica.

"Los modelos mundiales permiten a las máquinas planificar movimientos e interacciones en espacios simulados, a menudo llamados 'gemelos digitales', antes de intentarlos en el mundo físico", dice Moreno. "Esto reduce drásticamente los costosos ensayos y errores, mitiga los riesgos de seguridad y acelera el aprendizaje para tareas como el ensamblaje industrial, la logística de almacenes o la robótica orientada a servicios".

Moreno señala que estos mismos principios de simulación también han llamado la atención de los investigadores médicos, que detectaron oportunidades en el desarrollo de fármacos y el tratamiento de enfermedades.

"En la atención médica, los modelos mundiales unifican datos de múltiples dominios (genómicos, proteómicos, transcriptómicos y químicos) para capturar las complejidades de los sistemas biológicos a escala", dice Moreno. "Esta visión holística permite a los investigadores y médicos descubrir patrones ocultos en grandes conjuntos de datos biomédicos, lo que permite tareas como la predicción de perturbaciones genéticas, la clasificación del estado de la enfermedad y el modelado de respuesta a la terapia".

Sin embargo, lograr estas ambiciosas aplicaciones sanitarias requiere recursos informáticos extraordinarios. Capacitar estos modelos requiere una enorme potencia de procesamiento y Recursos de datos, incluso con hardware especializado. El primer lote de modelos Cosmos llega al catálogo de API de NVIDIA este año, junto con herramientas para procesar datos de video.

La inversión en músculo computacional podría abrir nuevas puertas en todas las industrias. A través de los modelos mundiales de IA, las organizaciones pueden crear gemelos virtuales de sus operaciones para probar cambios significativos antes de la implementación de manera segura. Estas sofisticadas simulaciones permiten a las empresas experimentar con diferentes configuraciones, ya sea para planear un nuevo diseño de almacén o para incorporar robots a su flujo de trabajo, sin interrumpir sus operaciones reales.

"Los enfoques tradicionales de IA generativa suelen operar con datos textuales o puramente digitales, sin la capacidad de razonar sobre objetos físicos y fuerzas", dice Moreno. "Al codificar las reglas que rigen las interacciones del mundo real, los modelos mundiales pueden simular y predecir resultados más allá del texto o las imágenes".