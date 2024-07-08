El FBI, la CISA y la NSA desaconsejan encarecidamente a las organizaciones que paguen rescates si son víctimas de ataques de ransomware. Si es así, ¿por qué no prohibir el pago de demandas de ransomware?

El tema surgió en un reciente Oxford Cyber Forum. Jen Easterly, directora de CISA, comentó sobre el tema, Think, "Dentro de nuestro sistema en los Estados Unidos, desde una perspectiva práctica, no veo que suceda". Es poco probable que se tratara de un comentario puramente espontáneo, ya que el problema del ransomware es una prioridad para todos los profesionales cibernéticos, especialmente para el director de CISA. Por ahora, parece que los pagos de ransomware no serán un delito punible.

Aún más revelador es que la respuesta de Easterly se hizo durante una entrevista con Ciaran Martin, exjefe del Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido. A principios de este año, Martin pidió la prohibición de todos los pagos de ransomware en un artículo que escribió para The Times. periódico.

Entonces, ¿debería prohibirse o no el ransomware de pago?