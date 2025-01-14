El sistema Project DIGITS funciona en el sistema operativo NVIDIA DGX basado en Linux, permitiendo a los usuarios desarrollar localmente y luego desplegarlos en infraestructura en la nube o en centros de datos. Las instalaciones de fabricación pueden implementar “monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo y optimización de procesos impulsados por computación de borde”, dice Ashok Reddy, CEO de la compañía de software KX. Las firmas financieras obtienen herramientas para “operaciones en tiempo real, administración de riesgos e insights predictivos a una velocidad sin precedentes”. Mientras tanto, las organizaciones de atención médica podrían aprovechar la tecnología para "diagnósticos acelerados, imágenes y desarrollo de fármacos a través de análisis avanzados de IA", menciona Reddy. El sistema procesa “volúmenes masivos de datos estructurados y no estructurados al instante” para “toma de decisiones en tiempo real y análisis de baja latencia”.

El profesor de ingeniería de la Universidad de Pensilvania Benjamin Lee dijo que considera que la supercomputadora de NVIDIA forma parte de un cambio más amplio hacia la IA agéntica, en la que los sistemas gestionan trabajos completos en lugar de tareas individuales.

"Una IA inteligente elaborará estrategias y determinará el conjunto de tareas necesarias para completar ese trabajo", apunta Lee, y agrega que este enfoque "podría mejorar significativamente la productividad al permitir que los humanos soliciten trabajos grandes de un agente en lugar de solicitar tareas individuales de un modelo”.

Varshney señala que NVIDIA dio código abierto a la tecnología de su reciente adquisición de Run IA por 700 millones de dólares. “Están tratando de garantizar que toda la industria se mueva hacia esta era de IA agéntica y conducción autónoma”, dice Varshney. “Quieren ser la columna vertebral de cada uno de ellos”.

Los recortes de precios se extendieron por todas las líneas de productos. “El año pasado, la serie 40 de sus chips costaba 1600 USD”, dice Varshney. “Acaban de lanzar un cálculo equivalente por 550 USD”.

Las reducciones de precios sugieren avances técnicos. "El diseño de la GPU está definido en gran medida y no se optimiza agresivamente en cuanto a rendimiento, energía y costo", dice Lee. Sin embargo, es posible que NVIDIA haya llegado a ese punto "mucho antes que otros diseñadores de chips, lo que le permite competir tanto en rendimiento como en costo", comenta Lee.

"Los modelos podrían especializarse para tareas específicas, calculando la misma respuesta con muchos menos cálculos y mucha menos energía", afirma Lee. "Los agentes podrían aprender a seleccionar el modelo especializado adecuado para cada tarea, algo que un humano podría tener dificultades para hacer".

Este impulso hacia la computación especializada marca un cambio dramático con respecto a las limitaciones actuales. “Nos hemos visto limitados por algunos pequeños modelos cursi que se ejecutan en dispositivos móviles”, dice Varshney. "Quieren que la computación sea tan accesible y democratizada como conectarse a la electricidad, pero quieren ser la superpotencia eléctrica del mundo entero".