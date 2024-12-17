La captura y almacenamiento de carbono es una tecnología ambiental innovadora diseñada para reducir el dióxido de carbono atmosférico al interceptar las emisiones en su fuente y almacenarlas de manera segura bajo tierra. El proceso comienza en las instalaciones industriales y centrales Power, donde se utilizan tecnologías que emplean métodos como la filtración química o la separación previa a la combustión para capturar el dióxido de carbono directamente de las corrientes de emisión.

Una vez capturado, el dióxido de carbono se comprime en un líquido denso y se transporta a sitios de almacenamiento subterráneo. Estos sitios suelen ser formaciones geológicas profundas que contienen materiales porosos como arenisca, piedra caliza y basalto.

"Las propiedades de la roca del yacimiento son de particular importancia", dice Mathias Steiner, gerente y miembro del personal técnico sénior centrado en materiales sostenibles en la investigación de IBM. “Durante la inyección, el dióxido de carbono ingresa al espacio poro conectado de la roca del reservorio, donde reemplaza a los fluidos residentes, como la salmuera y el petróleo. En última instancia, el dióxido de carbono reaccionará químicamente dentro del espacio poro de la roca y se mineralizará en carbonato sólido”.

Usando una presión inmensa, el CO2 comprimido se inyecta profundamente en la tierra, a menudo hasta 3,000 pies debajo de la superficie, lo suficientemente profundo como para que otras capas impermeables y densas, como el esquisto, se asienten sobre él. Según Ian Hayton, líder del grupo de materiales y productos químicos en Cleantech Group, esas capas más densas sirven como "barreras naturales" que contienen el carbono.

Si bien la CCS está lejos de ser una panacea, está ganando terreno como una solución potencial para reducir las emisiones. Este año, el Reino Unido anunció una inversión de 28.500 millones de dólares en esta tecnología, destinada a atraer y facilitar el desarrollo de proyectos de almacenamiento de carbono dentro de sus fronteras. Del mismo modo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos ha reservado 518 millones de dólares para proyectos de almacenamiento de carbono a largo plazo.