La principal falla de hardware en los chips de la serie M de Apple

DMP predice las direcciones que el código es más probable que acceda escaneando la caché y precargando esa información. Esta tecnología brinda a los usuarios de Apple una velocidad de computadora mejorada y un rendimiento informático general. Esa computación intuitiva es uno de los beneficios de usar productos Apple por su mayor eficiencia y productividad.

Sin embargo, la vulnerabilidad GoFetch en DMP ha convertido los aspectos positivos en una responsabilidad grave. Según lo descrito por Ars Technica GoFetch, una falla de canal lateral, “permite a los atacantes extraer claves secretas de las Mac cuando realizan operaciones criptográficas ampliamente empleadas”. Simplemente, los datos almacenados en los M-chips pueden confundirse con una dirección de memoria legítima y almacenarse en la memoria caché. Sin embargo, si una aplicación maliciosa obtiene acceso a través de la vulnerabilidad, puede provocar este error repetidamente y, finalmente, descifrar la clave. Un grupo de investigadores encontró que la vulnerabilidad en realidad “plantea graves riesgos para el paradigma de programación de tiempo constante”.

Fundamentalmente, la vulnerabilidad de GoFetch se deriva del diseño central de los chips de la serie M, lo que significa que Apple no puede corregir la debilidad con un simple parche de software. En cambio, cualquier mitigación requerirá la adición de un código de protección al software de cifrado de terceros. Esto podría ralentizar drásticamente el rendimiento, especialmente en los modelos Mac M1 y M2 más antiguos.