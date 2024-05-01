Tras años de trabajo e intentos fallidos de legislar, recientemente se ha publicado un borrador de ley federal sobre privacidad de datos. El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó la Ley de Derechos de Privacidad de Estados Unidos el 7 de abril de 2024. Varias cuestiones impidieron la aprobación de la legislación en el pasado, como si los estados pudieran promulgar normas más estrictas y si los particulares pudieran demandar a las empresas por violaciones de la privacidad.

Con la Ley de Derechos de Privacidad para los Estadounidenses de 2024, el gobierno de EE. UU. estableció la primera política nacional de privacidad que establece los derechos de privacidad de los datos de los consumidores nacionales y también fijó estándares para la seguridad de los datos. Las entidades específicas están excluidas de la legislación, incluidas las pequeñas empresas, los gobiernos, las entidades que trabajan en nombre de los gobiernos y el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Las organizaciones sin fines de lucro fraudulentas solo están obligadas a cumplir las normas de seguridad de datos. Como parte de la Ley, la Comisión Federal de Comercio (FTC) establecerá una nueva oficina para hacer cumplir las infracciones, que se tratarán como una práctica desleal o engañosa en virtud de la Ley de la FTC.

“Este proyecto de ley bipartidista y bicameral es la mejor oportunidad que hemos tenido en décadas para establecer un estándar nacional de privacidad de datos que otorgue a las personas el derecho a controlar su información personal”, dijeron la presidenta del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, Cathy McMorris Rodgers (R-WA) y la presidenta del Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte, Maria Cantwell (D-WA) en el comunicado de prensa. “Esta legislación histórica representa la suma de años de esfuerzos de buena fe tanto en la Cámara como en el Senado. Logra un equilibrio significativo en cuestiones críticas que son fundamentales para que el Congreso apruebe una legislación integral sobre privacidad de datos. Los estadounidenses merecen el derecho a controlar sus datos y esperamos que nuestros colegas de la Cámara y el Senado se unan a nosotros para que esta legislación se convierta en ley”.