Todos los ojos puestos en la IA en Apple WWDC: ¿Pueden los lentos y constantes ganar la carrera?

Apple siempre ha trazado su propio camino. Es probable que eso no cambie en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de este año, donde la inteligencia artificial volverá a ocupar un lugar central, pero en los términos de Apple.

En lugar de perseguir el espectáculo, la empresa parece estar preparada para promover su filosofía de integrar la IA en la experiencia del usuario de manera que se sienta natural, contextual y privada. Apple Intelligence, introducida en 2024, marcó el inicio de un nuevo capítulo. Ahora, la atención se centra en ampliar esas capacidades y refinar la interfaz a través de la cual operan.

Kaoutar El Maghraoui, científico investigador principal en el Centro de Hardware de IA de IBM, afirma en una entrevista con IBM Think que el enfoque de Apple refleja una ética de diseño de larga data.

"El sentimiento general en ese momento era que Apple estaba rezagada con respecto a competidores como Google", dice. "Pero Apple dio un salto significativo con la introducción de Apple Intelligence, que combina sistemas inteligentes y contextos personalizados".