Conozca a su gemelo de IA: actúa como usted

Esta evolución en la tecnología de gemelos digitales refleja una verdad más amplia sobre la relación entre la inteligencia artificial y el comportamiento humano, dice Kjell Carlsson, jefe de estrategia de IA en Domino Data Lab.

"Los seres humanos somos mucho más predecibles de lo que creemos", agrega. "Muchas, si no la mayoría, de nuestras preferencias y comportamientos habituales pueden capturarse y replicarse de manera convincente con el machine learning y la IA generativa a un nivel que sea útil tanto para fines benignos como maliciosos".

Las agencias de marketing ya crean grupos focales virtuales utilizando personajes de IA para probar los mensajes en diferentes grupos demográficos. En los centros de atención telefónica, Ashoori de IBM prevé agentes de IA que lean y respondan a las emociones de los clientes.

"Digamos que está frustrado con un servicio", dice. “En el futuro, el agente de IA de atención al cliente detecta el estado emocional y ajusta automáticamente su verbalización para calmar la situación. Es una situación en la que todos ganan, porque el cliente se siente mejor y la empresa resuelve el problema más rápido."

Pero existen limitaciones. "En el momento en que le pides a alguien que Think en sus preferencias o razone una decisión difícil, estos modelos tendrán dificultades", advierte Carlsson.

Debido a preocupaciones de privacidad y seguridad, tanto los gemelos digitales industriales como los de comportamiento también exigen una supervisión cuidadosa. El equipo de Stanford creó estrictas medidas de seguridad: los participantes son propietarios de sus copias digitales y pueden monitorear el uso a través de registros de auditoría o retirar el consentimiento por completo. Los investigadores externos deben solicitar el acceso y garantizar la protección de la privacidad.

Si bien gran parte del debate hasta ahora se ha centrado en el papel de la IA en la creación y automatización de contenidos, Ashoori prevé un futuro mucho más expansivo para estos agentes, en el que se adapten a nuestros estilos de comunicación en diferentes contextos. Ashoori enfatiza que la tecnología plantea profundas preguntas sobre la autenticidad y la toma de decisiones.

"Hoy en día, no necesariamente podemos validar qué es la IA frente a los humanos", dice. "Como creador de contenido, me gustaría que este avatar reflejara exactamente mi estilo, mi tono de comunicación y cómo transmito este mensaje. Si estoy hablando en un entorno profesional en lugar de con mis pequeños en casa, me gustaría que ese agente aprenda e imite mi comportamiento y personalidad en cada situación".

Incluso cuando los investigadores lidian con estas preguntas, deben dejar que las consideraciones prácticas guíen el despliegue, dice Ashoori.

"La pregunta es qué valor ofrece el agente", dice. "Hay que preguntarse cuál es el valor añadido. De lo contrario, está complicando innecesariamente el sistema. Si existe una situación en la que el valor es evidente y justifica la inversión, las empresas deberían beneficiarse de ella."