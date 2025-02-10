Conozca a su gemelo de IA: actúa como usted

Su doppelgänger digital ha llegado. Investigadores de Stanford han creado versiones de IA de más de 1000 personas que supuestamente pueden Think y tomar decisiones al igual que sus homólogos humanos. Las copias virtuales, detalladas en un artículo reciente, no solo imitan comportamientos básicos; coinciden con las personalidades, las elecciones morales y los patrones de toma de decisiones de sus originales con una precisión asombrosa.
Las empresas están construyendo cada vez más réplicas digitales de todo, desde motores a reacción hasta ciudades enteras, con la esperanza de probar ideas virtualmente antes de su implementación en el mundo real. Este salto hacia la modelización de la mente humana abre una nueva frontera: imagina poder probar cómo reaccionarían miles de personas ante un cambio de política, o qué opinarían los consumidores sobre un nuevo producto, todo ello antes de su implementación.
“Los gemelos digitales pueden ayudar a las empresas a probar productos e ideas rápidamente”, dice Maryam Ashoori, directora sénior de gestión de productos de IBM watsonx.ai.
La revolución del gemelo digital abarca dos mundos: el ámbito concreto de los sistemas industriales y el complejo escenario del comportamiento humano. En el Reino Unido, el distribuidor de gas SGN lidera un proyecto de gemelo digital con socios, incluido IBM, para mejorar las operaciones de red. En la Digital Lighthouse Factory de Siemens en Alemania,se demostró que las réplicas virtuales ayudan a aumentar la productividad en un 69 %, al tiempo que reducen los costos operativos en un 42 %.
Mientras tanto, el instituto de inteligencia artificial centrada en el ser humano (HAI) de Stanford se está aventurando en otro territorio: replicar la toma de decisiones humana. El equipo de investigación, que incluye profesores de Stanford, la Universidad Northwestern, la Universidad de Washington y Google DeepMind, se propuso crear una población virtual para probar ideas de políticas y productos.
Su enfoque requirió pruebas meticulosas. Los investigadores de Stanford realizaron entrevistas estandarizadas con 1052 participantes que habían seleccionado cuidadosamente para representar la demografía estadounidense por edad, raza, género, etnia, nivel educativo e ideología política. "Parece bastante sorprendente que pudiéramos crear estos agentes abiertos de personas reales", dijo Joon Sung Park, el estudiante graduado de ciencias informáticas de Stanford que dirigió la investigación.
Pero, ¿podrían estos dobles digitales realmente reflejar a sus homólogos humanos? Los resultados de la validación fueron sorprendentes. El equipo sometió tanto a los humanos como a sus gemelos digitales a evaluaciones de personalidad, juegos de decisiones económicas y experimentos de ciencias sociales. Las copias digitales coincidieron con las respuestas de la Encuesta Social General de sus homólogos humanos con un 85 % de precisión, lo que es casi tan consistente como los sujetos humanos que coincidieron con sus propias respuestas cuando se les dieron las mismas preguntas con dos semanas de diferencia. Los agentes lograron una correlación del 80 % en las pruebas de personalidad y una correlación del 66 % en los juegos económicos.
"Think que este tipo de agentes van a Think gran parte de la formulación de políticas y la ciencia en el futuro", dice Park. Su equipo prevé utilizar estas poblaciones simuladas como bancos de pruebas para estudiar propuestas de políticas y mejorar los procesos de toma de decisiones.
Las aplicaciones de la Tecnología se extienden más allá de las Empresas de servicios públicos y llegan hasta la industria manufacturera. En Digital Lighthouse Factory de Siemens, las pruebas virtuales impulsaron un aumento de la productividad del 69 %, según Theo Papadopoulos, gerente de programas de Siemens AG.
"Estamos pasando de simplemente simular y probar resultados a utilizar herramientas dinámicas infundidas con datos del mundo real", dice Papadopoulos. "Los gemelos digitales ahora pueden analizar datos en vivo, predecir escenarios futuros y recomendar o incluso ejecutar acciones en tiempo real".
"Los gemelos digitales fomentan una mayor colaboración entre departamentos y a lo largo del ciclo de vida del producto", explica.
Esta evolución en la tecnología de gemelos digitales refleja una verdad más amplia sobre la relación entre la inteligencia artificial y el comportamiento humano, dice Kjell Carlsson, jefe de estrategia de IA en Domino Data Lab.
"Los seres humanos somos mucho más predecibles de lo que creemos", agrega. "Muchas, si no la mayoría, de nuestras preferencias y comportamientos habituales pueden capturarse y replicarse de manera convincente con el machine learning y la IA generativa a un nivel que sea útil tanto para fines benignos como maliciosos".
Las agencias de marketing ya crean grupos focales virtuales utilizando personajes de IA para probar los mensajes en diferentes grupos demográficos. En los centros de atención telefónica, Ashoori de IBM prevé agentes de IA que lean y respondan a las emociones de los clientes.
"Digamos que está frustrado con un servicio", dice. “En el futuro, el agente de IA de atención al cliente detecta el estado emocional y ajusta automáticamente su verbalización para calmar la situación. Es una situación en la que todos ganan, porque el cliente se siente mejor y la empresa resuelve el problema más rápido."
Pero existen limitaciones. "En el momento en que le pides a alguien que Think en sus preferencias o razone una decisión difícil, estos modelos tendrán dificultades", advierte Carlsson.
Debido a preocupaciones de privacidad y seguridad, tanto los gemelos digitales industriales como los de comportamiento también exigen una supervisión cuidadosa. El equipo de Stanford creó estrictas medidas de seguridad: los participantes son propietarios de sus copias digitales y pueden monitorear el uso a través de registros de auditoría o retirar el consentimiento por completo. Los investigadores externos deben solicitar el acceso y garantizar la protección de la privacidad.
Si bien gran parte del debate hasta ahora se ha centrado en el papel de la IA en la creación y automatización de contenidos, Ashoori prevé un futuro mucho más expansivo para estos agentes, en el que se adapten a nuestros estilos de comunicación en diferentes contextos. Ashoori enfatiza que la tecnología plantea profundas preguntas sobre la autenticidad y la toma de decisiones.
"Hoy en día, no necesariamente podemos validar qué es la IA frente a los humanos", dice. "Como creador de contenido, me gustaría que este avatar reflejara exactamente mi estilo, mi tono de comunicación y cómo transmito este mensaje. Si estoy hablando en un entorno profesional en lugar de con mis pequeños en casa, me gustaría que ese agente aprenda e imite mi comportamiento y personalidad en cada situación".
Incluso cuando los investigadores lidian con estas preguntas, deben dejar que las consideraciones prácticas guíen el despliegue, dice Ashoori.
"La pregunta es qué valor ofrece el agente", dice. "Hay que preguntarse cuál es el valor añadido. De lo contrario, está complicando innecesariamente el sistema. Si existe una situación en la que el valor es evidente y justifica la inversión, las empresas deberían beneficiarse de ella."
