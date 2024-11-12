SearchGPT, el nuevo prototipo de motor de búsqueda de OpenAI, generó una ola de entusiasmo. También ha generado varias preguntas apremiantes: ¿cómo remodelará la IA el panorama de búsqueda y qué significa para la optimización de motores de búsqueda (SEO)?
Durante años, el SEO ha sido un arte dedicado en gran medida a optimizar el contenido para Google. Ahora, con la optimización generativa del motor (GEO), las reglas pueden estar cambiando.
Google sigue siendo una fuerza dominante en las búsquedas, dominando el 89% del mercado mundial en 2023-2024, según StatCounter. En mayo, el gigante de Mountain View presentó Resúmenes de IA a los usuarios de EE. UU. y desde entonces ha ampliado la característica a más de 100 países. Mientras tanto, los editores y otras empresas están comenzando a notar nuevas audiencias provenientes de herramientas de búsqueda de IA como Perplexity, así como de asistentes de chat impulsados por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), como ChatGPT, Microsoft Copilot y Meta AI.
Para las propias plataformas digitales de IBM, esta audiencia impulsada por IA sigue siendo pequeña pero innegablemente valiosa. Matthew Blackshaw-Marschinke, gerente de SEO global de IBM, estima que la audiencia impulsada por IA es 100 veces menor que el tráfico que ofrece Google, aunque más profundamente comprometida. "Al comparar las dos [fuentes de tráfico] con las acciones que nos interesan—descargar informes técnicos, completar formularios web o suscribirse a boletines—la tasa de conversión para las plataformas de IA es el doble que la de la búsqueda de Google", dice Blackshaw-Marschinke. "Todavía es pronto para la tecnología, pero estos usuarios muestran una mayor intención y una confianza creciente en el contenido".
Por primera vez en 20 años, la IA generativa está abriendo nuevas oportunidades en el mercado de búsqueda. Perplexity, un motor de búsqueda impulsado por IA lanzado en diciembre de 2022, afirma que ahora gestiona más de 100 millones de consultas a la semana. Otro motor de búsqueda de IA, You.com, que debutó en 2020, agregó la búsqueda de chat multimodal en 2023, lo que permite a los usuarios obtener resultados más allá del texto, como imágenes y gráficos.
Entre los últimos participantes se encuentra BeaGo, presentada este otoño por Rhymes IA, una startup cofundada por Anita Huang, Junnan Li y creada por Kai-Fu Lee. Centrada en la multimodalidad de LLM, la compañía creó Aria, un modelo nativo multimodal de mezcla de expertos (MoE) de código abierto, y Allegro, un modelo de texto a video.
"Ahora es muy competitivo con la búsqueda de IA en el espacio, pero sigo sintiendo que hay diferentes segmentos de usuarios y diferentes casos de uso que pueden permitir que más jugadores satisfagan las necesidades de los consumidores", dice Huang, exejecutivo de Yahoo! Taiwán y Google China.
BeaGo tiene una interfaz sencilla. ¿Cuál es su objetivo? Proporcionar a los usuarios una respuesta única y de alta calidad.
"Queríamos poder proporcionar algo, como un perro beagle inteligente que te traiga algo realmente rápido, para que tengas una visión general condensada y estructurada de lo que estás buscando sobre la marcha", dice Huang. Huang también destaca cómo BeaGo mejora sus respuestas con imágenes y gráficos de apoyo, con planes para agregar también videos cortos. “Se casa la inteligencia de los grandes modelos lingüísticos con el poder de la búsqueda en la web”, afirma. “Recopilamos datos sobre la marcha y utilizamos LLM para sintetizar y presentar la información de la mejor manera posible”.
La simplicidad en el contenido y el diseño también es clave, afirma Chris Andrew, cofundador y director ejecutivo (CEO) de Scrunch IA. Su startup ayuda a las Empresas de Fortune 500 a navegar el nuevo ámbito digital dominado por la IA generativa.
“Mi mentalidad es que los consumidores siempre prefieren la simplicidad. Prefieran obtener una respuesta, que 10 enlaces”, dice. “La IA quiere contenido simple, preciso y estructurado. Los diseños interactivos o complejos dificultan la extracción de respuestas por parte de la IA. El texto limpio y bien organizado garantiza que su contenido salga a la luz”.
Por supuesto, si los usuarios obtienen una respuesta satisfactoria de Google IA Overviews o SearchGPT, es posible que ni siquiera hagan clic en un enlace. Y aunque Google agregó recientemente enlaces en los que se puede hacer clic en el lado derecho de las descripciones generales de IA, algunos todavía temen una pérdida de tráfico en sus páginas.
"He estado usando Overviews de IA, y absolutamente no hago tanto clic", observa Lily Ray, Vicepresidenta de Estrategia y Investigación de SEO en Amsive, una agencia de marketing.
Tal como lo ve Ray, el cambio a los motores de búsqueda de IA impulsará a las marcas hacia un enfoque de marketing más integral. "Tienes que gestionar la reputación de tu marca, lo que dice la gente en sus comentarios, tu presencia en las redes sociales", dice. "Todas estas estrategias de marketing holísticas afectan la forma en que se representa en grandes modelos lingüísticos".
Blackshaw-Marschinke sospecha que los chatbots favorecerán el contenido de alta calidad. “La primera idea clave, en mi opinión, es 'ganancia de información' —el concepto de que, como editor, se necesita crear contenido con características únicas que vayan más allá del consenso general ya presente en el modelo”, señala.
Andrew enfatiza que la revolución de las búsquedas apenas comienza. El auge de los agentes de IA, que pueden acceder al contenido y tomar medidas en nombre de un usuario, podría obligar a las empresas a repensar su GEO una vez más. La marca y la audiencia no tendrán una conversación directa, y será más difícil influir en los agentes.
“Estos modelos seguirán mejorando”, dice. El reto es si las marcas y los especialistas en mercadotecnia podrán seguir el ritmo.
