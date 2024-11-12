SearchGPT, el nuevo prototipo de motor de búsqueda de OpenAI, generó una ola de entusiasmo. También ha generado varias preguntas apremiantes: ¿cómo remodelará la IA el panorama de búsqueda y qué significa para la optimización de motores de búsqueda (SEO)?

Durante años, el SEO ha sido un arte dedicado en gran medida a optimizar el contenido para Google. Ahora, con la optimización generativa del motor (GEO), las reglas pueden estar cambiando.

Google sigue siendo una fuerza dominante en las búsquedas, dominando el 89% del mercado mundial en 2023-2024, según StatCounter. En mayo, el gigante de Mountain View presentó Resúmenes de IA a los usuarios de EE. UU. y desde entonces ha ampliado la característica a más de 100 países. Mientras tanto, los editores y otras empresas están comenzando a notar nuevas audiencias provenientes de herramientas de búsqueda de IA como Perplexity, así como de asistentes de chat impulsados por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), como ChatGPT, Microsoft Copilot y Meta AI.

Para las propias plataformas digitales de IBM, esta audiencia impulsada por IA sigue siendo pequeña pero innegablemente valiosa. Matthew Blackshaw-Marschinke, gerente de SEO global de IBM, estima que la audiencia impulsada por IA es 100 veces menor que el tráfico que ofrece Google, aunque más profundamente comprometida. "Al comparar las dos [fuentes de tráfico] con las acciones que nos interesan—descargar informes técnicos, completar formularios web o suscribirse a boletines—la tasa de conversión para las plataformas de IA es el doble que la de la búsqueda de Google", dice Blackshaw-Marschinke. "Todavía es pronto para la tecnología, pero estos usuarios muestran una mayor intención y una confianza creciente en el contenido".